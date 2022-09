Ripescaggio e 3 campioni regionali per la salvezza: «Innesto di mentalità»

Arriva durante il ritiro a Bardonecchia la notizia: il Moncalieri 2008 torna ai regionali. L’assist è fornito dalla rinuncia dell’Orbassano arrivata ufficialmente a inizio settimana e grazie alla quale i biancoblù di Beppe Pandiscia sono stati reinseriti in un girone molto simile a quello della passata stagione nel quale sono arrivati undicesimi.

I dati e i risultati dicevano però di una squadra battagliera e sempre sul pezzo, tanto da essere l’unica squadra ad aver subito soltanto 4 gol tra andata e ritorno dal Chisola dei record (2-0 e 0-2). Insomma, una squadra con identità e con una difesa organizzata, a cui però è mancata continuità coi risultati e un pizzico di cinismo sottoporta.

Il mercato estivo per rinforzare la rosa guidata in campo da capitan Davide Tecucianu è stato di quelli di livello per rendere l’organico versatile, a seconda della categoria che poi si sarebbe affrontata. Rinforzi mentali e tecnici per salvarsi ai regionali o di estrema qualità per vincere i provinciali.

Spulciando i nomi forse si capisce meglio: tra i pali, a sostituire Dubois spostatosi ad Asti, è arrivato Felipe Freitasreis dal Cit Turin portando la sua statura imponente; sulle corsie esterne Salvatore Bovi dalla Cbs e Lorenzo Iacobbe dal Sant’Ignazio. Ultimi, ma non ultimi, il tris di innesti dal super Chisola. Lazzarin in mediana, De Notarpietro in attacco e Centinaro in difesa. Quest’ultimo, a lungo in ballottaggio tra Pinerolo e Moncalieri alla fine approda alla corte di Pandiscia, anche se dovrà recuperare dal lungo infortunio rimediato quest’estate e quindi potrà tornare in campo nell’anno nuovo.

A tutti questi vanno aggiunti le importanti conferme ottenute senza riserve dalla rosa dell’anno scorso: capitan Tecucianu appunto, il tandem offensivo Riccardo Pandiscia-Simone Frezza e il terzino corteggiato da molte squadre regionali e non, Andrea Longo.

MENTALITA' REGIONALE

L'intervista al tecnico Giuseppe Pandiscia dopo lo 0-1 subito in casa contro la Giovanile Centallo nella passata stagione.

«La notizia è arrivata quando eravamo in ritiro e ha reso tutti più contenti - spiega il tecnico Beppe Pandiscia - Rispetto all’anno scorso la squadra ha una maturità in più. Ci è mancata continuità e l’abitudine a questi campionati. ora l’abbiamo un po’ trovata e infatti negli ultimi due mesi siamo andati molto meglio. La squadra ora si è rinforzata tanto che permetterà di avere cambi di un certo livello. Dovremmo essere diversi rispetto alla passata stagione, anche se tutto ciò va dimostrato sul campo».

Davide De Notarpietro esulta dopo il gol a Fossano. Nella passata stagione ha giocato da esterno alto mancino nel 4-2-3-1 del Chisola campione regionale, mettendo a segno 11 reti.

In campo (tra l’altro riseminato e rinfrescato) però ci saranno due giocatori (tre da gennaio in avanti) che nel Palmares personale un titolo regionale lo hanno messo in bacheca e che quindi possono portare esperienza e mentalità, oltre al bagaglio tecnico: «Sicuramente ci daranno una mano a partire dal piano della mentalità, cosa di cui abbiamo bisogno oltre al piano tecnico. Poi hanno già avuto un buon approccio. Basti pensare che De Notarpietro, che gioca in un ruolo diverso rispetto a quello che interpretava al Chisola, nelle prime due amichevoli ha segnato 4 gol. Siamo una rosa di 19: c’è ancora spazio per qualcosa, ma vedremo».

RIASSUNTO DEL MERCATO DEL MONCALIERI

Salvatore Bovi, esterno in arrivo dalla Cbs