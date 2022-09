Cirri firma la caduta dei giganti, doppio Bellissimo del Bsr

GIRONE A

VOLPIANO PIANESE - LASCARIS

Le Foxes di Enrico Scanavino, raggiungono i quarti di finale prime in girone e a punteggio pieno

Primo tempo equilibrato, in cui le due compagini si sono studiate per trovare gli spazi per inserirsi. Due occasioni ciascuno, fino al fischio dell’intervallo. Nel secondo tempo però le foxes si schierano per giocare 20 minuti di assoluta perfezione e in men che non si dica Ietto è pronto a sbloccare il match, su suggerimento di Reci. Grande intesa per la coppia delle meraviglie e qualche minuto dopo Reci attacca di nuovo la porta, Castaldi para, ma sulla ribattuta Ietto fa partire il piattone e segna il raddoppio. Al 16’ arriva Gambino a servire sul piatto d’argento un gol stupendo di Mariani che mette la ciliegina sulla torta e a chiudere la partita sul 3-0 a favore dei suoi, una rete che dice che il Volpiano è già decollato per arrivare in alto.

IL TABELLINO



VOLPIANO PIANESE-LASCARIS 3-0

RETI: 2' st Ietto (V), 6' st Ietto (V), 15' st Mariani (V).

VOLPIANO PIANESE (4-3-3): Bertoncin 7, Mosca 7, Megliola 7, Barberis 7 (17' st Bilanzone 7), Farisco 7.5 (14' st Pirone 7), Aggero 7, Miglio 7, Pettinari 7 (14' st Murgia 7), Ietto 8 (7' st Mariani 7.5), Odello 7 (7' st Gambino 7), Reci 7 (14' st Moncalvo 7). A disp. Novelli, Falvo, Tallarico. All. Scanavino 7.5. Dir. De Cicco.

LASCARIS (3-4-2-1): Castaldi 6, Sesia 6 (10' st Foddis 6), Vaccaro 6 (10' st Parise 6), Tudisco 6 (5' st Bianco 6), Bruno 6, Cattalano 6, Comolli 6, Halip 6 (5' st De Stefano 6), Delle Cave 6 (15' st Masi 6), Attademo 6 (10' st Maffei 6), Caglioti 6 (15' st Perucca 6). A disp. Rosso, Tumbarello. All. Meschieri 6.

N.HESPERIA - VANCHIGLIA



Il N.Hesperia mette a frutto il lavoro fatto in allenamento e riporta il sorriso sul volto di Antonello Somma: «C'è da lavorare, ma i ragazzi ascoltano e stanno rispondendo bene. Oggi avevamo un avversario al nostro livello, ce la siamo giocata e abbiamo portato a casa la partita. Andiamo avanti cosi». Apre le marcature Cristian Poggi mentre raddoppia Simone Patrizia che non delude dal dischetto. Calcio di rigore anche per il Vanchiglia che prova a riaprire la partita con Nicolò De Luca che non sbaglia.

Concitati gli ultimi minuti a causa di un brutto infortunio per il granata Federico Enache che esce dal campo con il polso in una posa innaturale necessitando dell'intervento dell'ambulanza. Lo stop sembra inevitabile, noi gli auguriamo una pronta guarigione, augurio a cui si aggiunge anche quello dell'allenatore scaccato Antonello Somma.

IL TABELLINO

N.HESPERIA-VANCHIGLIA 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 5' Poggi (N), 5' st rig. De Luca (V), 12' st rig. Parizia (N).

N.HESPERIA (4-4-2): Coco 6.5, Bellucci 6.5 (15' st Percoco 6.5), Zito 6.5, Di Ciancia 6.5, Parizia 7, Urbano 6.5, Poggi 7, Forte 6.5, Scognamiglio 6.5, Maggio 6.5 (1' st Pegorin 6.5), Ardizzoni 6.5 (5' st Signato 6.5). A disp. Molineri, Vitale, Tolomei. All. Somma 6.5.

VANCHIGLIA (4-4-2): Cauteruccio 6 (1' st Le Voci 6), Biancofiore 6, Laquintana 6, Casale Alloa 6, Gargallo 6, Enrico 6, Marchetti 6, Spoiala 6 (3' st Enache 6.5), De Luca 6.5, Kula 6, Pemaj 6 (9' st Ledda L. 6). A disp. Peverati, Ledda C., Giacosa, Tripodi. All. De Gregorio 6.

GIRONE B

CBS - CHIERI

Vittoria di misura del Chieri che solo sul finale la spunta con la rete decisiva di Riccardo Dabija. Sorriso a denti stretti per Matteo Negro:« E’ stata una partita totalmente dominata, ma non riuscivamo a metterla dentro. Abbiamo avuto almeno 14 palle gol, ma arrivati sul limite dell’area di rigore svaniva tutto in pali e traverse. In futuro bisogna lavorare su questo, dobbiamo rimanere freddi sotto porta e metterla dentro senza sfumare mille occasioni. Oggi comunque ho anche scelto di far giocare tanti ragazzi che si meritavano fiducia ma che fino ad adesso non erano mai entrati dall’inizio. E quello che mi è piaciuto è che, pur essendo già qualificati per i quarti, sono scesi in campo con la grinta giusta e la voglia di portare a casa la partita. Ci abbiamo messo un po', rischiando anche su qualche azione in ripartenza degli avversari, ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato».

Tra i migliori in campo, Andrea Orso che si è battuto per tutta la partita, molto bene anche Fabio Garbellini in un ottimo secondo tempo, peccato per qualche occasione sfumata sotto porta!

IL TABELLINO

CBS-CHIERI 0-1

RETI: 23' st Dabija (Ch).

CBS (4-4-2): Polizzi 6, Acconciaioco 6 (1' st D'Elia 6), Crispo 6, Luisi 6, Granito 6, Biz 6 (1' st Taralunga 6), Metello 6 (1' st Perrone 6), Vitrano 6, Osipov 6, Piarulli 6, Nazeraj 6 (1' st Socco 6). A disp. Massa, Guglielmi, Raccosta, Prochilo, Rossi C.. All. Masera 6.

CHIERI (4-4-2): Maiocchi 7, Picca 7 (7' st Rao 7), Orso 7.5, Camino 7 (9' st Cottafava 7), Rambelli 7 (1' st Salerno 7), Siclari 7, Malberti 7 (1' st Ruta 7), Pennone 7 (1' st Marini 7), Palumbo 7 (9' st Shaker 7), Garbellini 7.5, Mandrini 7 (7' st Dabija 7.5). A disp. Lepore. All. Negro 7.

VENARIA - MIRAFIORI



Il Mirafiori dice la sua, e non da diritto di replica al Venaria. E' Francesco Spadaro a spianare la strada ai gialloblù mentre un subentrato Mattia Riccio chiude la partita sullo 0-2 per la squadra di Alfredo Pancioli:«L'obiettivo di questo torneo, per noi, era fare bene contro le squadre al nostro livello. Oggi dovevamo vincere contro il Venaria e abbiamo vinto, perciò sono davvero soddisfatto dei ragazzi. In allenamento stiamo cercando di trovare l'assetto giusto e oggi abbiamo sfruttato a pieno le nostre potenzialità, in più abbiamo avuto almeno un altra occasione gol e un palo. Da domenica si parte con il campionato, vogliamo salvarci con tranquillità e magari andare ad affrontare le grandi con un po' di spensieratezza in più!».

Meno contento Falieres, tecnico del Venaria:«Cosa non mi è piaciuto è che ci adeguiamo agli avversari e ai suoi ritmi. Contro il Chieri abbiamo fatto un partitone, e se lo avessimo riproposto oggi non ci sarebbe stata storia. Invece ci siamo adagiati».

IL TABELLINO

VENARIA-MIRAFIORI 0-2

RETI: 18' Spadaro (M), 19' st Riccio (M).

VENARIA (4-4-2): Bella 6, Pipicella 6, Guarraia 6, Castiglione 6 (15' st Citiulo 6), D'Alessio 6, Ippolito 6 (10' st Baglivo 6), Stillavato 6, Melluso 6 (10' st Makuala 6), Loiacono 6 (10' st Giampietro 6), Brignone 6, Ferramosca 6 (10' st Gallardo 6). A disp. Tritta, Gerardo. All. Falieres 6.

MIRAFIORI (4-3-1-2): Pedrinola 7, Mastrazzo 7, Mazzucco 7, Boscolo 7 (9' st Riccio 7), Nobile 7 (13' st Hegab Mahmoud), Boscolo 7, Pisano 7 (1' st Frasnelli), Galluccio 7 (16' st Saraco), Yadnom 7, Spadaro 7.5 (4' st Fagni), Galota 7 (1' st Di Leo). All. Pancioli Alf. 7.

GIRONE C

GASSINO SR- ALPIGNANO

Organizzato, Lucido, Determinato. E' questo l'Alpignano di Baseggio che schierato nel suo solito 4-2-3-1 gestisce campo e spazio pressando il Gassino nella sua metà campo. Parte subito in quinta con la prima occasione che nasce da un calcio d'angolo. La sfera arriva in aerea e ci pensa un prontissimo colpo di testa di Capitan Molon a rompere il ghiaccio. I biancazzurri continuano ad attaccare, con Calliero che sulla fascia destra cambia gioco per Fioccardi che spesso è pericoloso vicino alla porta e al quinto non manca l'occasione e passando in mezzo a due avversari fa partire il tiro che raddoppia il vantaggio. Prima della fine del primo tempo è ancora Fioccardi che dalla trequarti fa partire una palombella che si annida dritta nel sette consacrando lo 0-3. Alla ripresa il Gassino cerca la reazione, ma pur creando qualcosa in più non riesce a prendere il controllo della partita. I ragazzi di Baseggio invece sono spesso pericolosi sottoposta, con Pennucci che obbliga Sinchetto a una portentoso intervento. Al 17' però, il Gassino approfitta da un tiro dalla bandierina battuto da Cordola e, una volta che la palla entra in aerea, il colpo di testa di Buonagura segna il primo e unico gol per i rossoblù.

L'alpingano di Baseggio prima di scendere in campo contro il Gassino

IL TABELLINO

GASSINO SR-ALPIGNANO 1-3

RETI (0-3, 1-3): 1' Molon S. (A), 5' Fioccardi (A), 14' Fioccardi (A), 17' st Buonagura (G).

GASSINO SR (4-2-3-1): Sinchetto 6, Hassan Eid 6 (17' Spera 6.5), Aquilino 6.5 (1' st Massa 6.5), Algozzini 6, Vinard 6, Brescia 6.5, Galasso 6.5 (8' st Iovino 6.5), Galla 6 (1' st Auricchio 6.5), Fresia 6, Di Miceli 6, Buonagura 6.5. A disp. Solito, Simon, Sut. All. Cirone 6.5. Dir. Galla.

ALPIGNANO (4-2-3-1): Greco 7, Calliero 7.5 (8' st Rossano 7), Cretu 7 (8' st Amorosi 7), Calì 7, Ferjani 7 (8' st Miceli S. 7), Cordola 7 (8' st Curri 7), Ciliberti 7.5, Molon S. 8, Ledda 7 (1' st Pennucci 7), Caputi 7, Fioccardi 8.5 (8' st Donadio 7.5). A disp. Traversi, Celotti. All. Baseggio 7.

CASELLE - PRO EUREKA

Succede tutto nei primi 5 minuti di partita. La sbocca al 2' Christian Piras su azione per la Pro Eureka, pochi minuti dopo però fallo di mano in area ed è rigore per il Caselle. Dal dischetto La Marca è glaciale e riporta il risultato in equilibrio.

La partita però si irrigidisce e diventa a tratti nervosa, con i rossoneri di Anello che comunque continuano a costruire ed ad avere occasioni. Meno brillanti i settimesi, con il tecnico Augusto Dotto che afferma:«E' stata una partitaccia, domani dobbiamo entrare in campo con un altro atteggiamento».

L'1-1 risultato finale, che infatti premia la Pro Eureka che per differenza reti passa il turno qualificandosi ai quarti di finale.

Tanta la delusione dell'allenatore del Caselle Tommaso Anello:«Il nostro è stato un partitone, basta dire che all'ultimo minuto abbiamo preso una traversa a porta vuota. Esco con l'amaro in bocca perché sono certo che meritavamo di passare il turno noi e non loro, però porto a casa un'ottima prestazione dei ragazzi che addolcisce la pillola».

IL TABELLINO

CASELLE-PRO EUREKA 1-1

RETI (0-1, 1-1): 2' Piras (P), 5' rig. La Marca (C).

CASELLE (4-3-3): Busz 7, Petruolo 7 (10' st Basso 7), Crapanzano 7, Lo Re Giovanni 7, Lo Russo 7, Padovani 7, Volpato 7, Vinci 7 (10' st Chirieleison 7), Garani 7, Meduri 7 (10' st Mana 7), La Marca 7.5. A disp. De Vito G., Mangeruga, Andreotti. All. Comità 6.5.

PRO EUREKA (3-5-2): Feninno 6, Mocca 6 (1' st Massaglia), Lorusso 6, Lo Monaco 6 (8' st Basile), Furfaro 6 (1' st Ruffinatto), Piccolo 6 (1' st Bertoldo), Timo 6, Vermiglio 6 (1' st Ciambrone), Trianni 6 (1' st Vitillo), Garetto 6, Piras 6.5. A disp. D'Alessandro. All. Dotto 6. Dir. Lorusso.

GIRONE D

LUCENTO - CHISOLA

Rapisarda, da vero condottiero, guida in campo 11 leoni che vestiti con i colori del Lucento sono pronti a fare l'impresa: battere gli invincibile del Chisola. Un risultato che sa di incredibile, ma che dimostra come il calcio, oltre che a tecnica e qualità sia anche grinta, cuore e determinazione. Quelle che ha portato in campo il Lucento fin dal primo minuto di gioco. Abbandonato il tragico 3-5-2 della partita contro il Bsr Grugliasco, i rossoblù si riassestano in un 4-3-3 con Trione tra i pali e Tusha e Cutupri sulle fasce. In mezzo alla difesa Trione e Macrì mentre Morlano si sistema in cabina di regia affiancato da Sogos e Bruni. Tridente di attacco formato da Croce e Presley a sostegno del magico Cirri. Questi gli 11 uomini pronti a battersi per la gloria.

Lo stesso non si può dire dei ragazzi di Mandes, che schierati in un insolito 4-2-3-1 entrano in campo un po' rivisionati nella formazione e senza il giusto approccio alla partita.

Il Lucento resiste tutti i primi 20 minuti, con Trione e Macrì che marcano a uomo Calamita e Lampitelli, ben intenzionati a non concedergli nulla. Croce e Presley invece tentando di far volare il Lucento sfruttando le ripartente sugli esterni, ma Cirri, fa fatica a trovare la porta. Rapisarda però sente che i tempi sono maturi e continua a spronare il suo numero 9, anche se l'intervallo arriva sullo 0-0.

IL Lucento delle meraviglie che ha battuto il Chisola per guadagnarsi la qualificazione ai quarti

Alla ripresa il Chisola si risistema nel suo 4-4-2 con la coppia di assalto di nuovo insieme: Giambertone e Calamita. In difesa subentrano sulle fasce Franzè e Migliorini mentre i centrali restano D'acierno e Cammarata. In mezzo al campo arriva Chessa ad affiancare Manuele, Scarangella e Paneghini. Gli equilibri cambiano, e sicuramente i vinovesi diventano più pericolosi costringendo Amodio a fare interventi da vero super eroe, uno su tutti quello sull'occasione di Chessa. L'esterno potrebbe andare a segno dopo un'uscita precipitosa dell'estremo difensore del Lucento; ma proprio quando la situazione sembra compromessa con un salto felino Amodio dice no e mantiene la sua porta inviolata.

La svolta arriva però al 19' quando su un'azione in ripartenza, Cirri ottiene palla sulla sinistra. In una frazione di secondo scavalca abilmente il difensore avversario, con un mezzo sobrero che incanta, e poi con il killer instinct del vero bomber spiazza Bahadi segnando il gol del vantaggio per i rossoblù. Triplo salto mortale ed esultanza davanti alla tribuna dove i tifosi vanno in visibilio! Il Chisola però è pronto a rispondere con il subentrato Mazzone che dalla retroguardia traina i suoi in fase offensiva riportandoli sul pezzo e Cappelli che in area non sbaglia e rimette tutti in equilibrio.

Il Lucento però ci crede dall'inizio, e lo fa fino alla fine, e proprio quando mancano meno di un minuto, Mirko Berardelli, ancora pieno di energie segna la rete dei sogni facendo partire una palombella proprio quando il Chisola è completamente sbilanciato.

Risultato incredibile, come incredibile è stata la partita del Lucento che vince contro i giganti e riscatta la partita contro il Bsr aggiudicandosi i quarti di finale.

IL TABELLINO

LUCENTO-CHISOLA 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 16' st Cirri (L), 18' st Cappelli (C), 20' st Berardelli (L).

LUCENTO (4-3-3): Amodio 8, Thusha 7.5 (15' st Patrone 8), Cutrupi 7.5, Morlano 8, Trione 8, Macrì 8 (1' st Saviano 8), Croce 8 (15' st Berardelli 8.5), Sogos 7.5, Cirri 8.5, Osaikhuiwuomwan 8 (10' st Bissal 8), Bruni 8. A disp. Beruto, Tuccio, Dilettoso, Pedalino, Ikeh. All. Rapisarda 8.5.

CHISOLA (4-2-3-1): Bahadi 5.5, Duò 5.5 (1' st Migliorini 5.5), Macrì 5.5 (1' st Franzè 5.5), D'Acierno 5.5 (5' st Mazzone 6), Scarangella 5.5, Cammarata 5.5 (Cappelli 6), Lampitelli 5.5 (1' st Chessa 6), Paneghini 5.5, Calamita 5.5, Manuele 5.5 (5' st Arcudi 5.5), Rizza 5.5 (1' st Giambertone 5.5). A disp. Santoro, Giacchino. All. Mandes 5.5.

BSR GRUGLIASCO - BORGARO

Il Bsr Gugliasco continua a vincere e a portare in campo prestazioni di livello. Contro il Borgaro non sbaglia niente e Edoardo Bellissimo rende bellissimo anche il match con la sua personale doppietta. Unica nota dolente è che la vittoria pulita non è sufficiente a eclissare l'impresa del Lucento e i ragazzi di Tommaso Anello:«I ragazzi hanno fatto un'altra grande partita, peccato che non siamo riusciti a passare. Avremmo potuto fare più gol, ma è andata così. Comunque sia sono contenta per i progressi e per come sta lavorando la squadra, testa in campo dall'inizio alla fine!».

IL TABELLINO

BSR GRUGLIASCO-BORGARO 2-0

RETI: 3' Bellissimo (Bs), 10' st Bellissimo (Bs).

BSR GRUGLIASCO (4-4-2): Troilo 7, Diana 7 (11' st Impalà 7), Grosso 7, Surno 7.5, Ayassot 7, Marangon 7, Albericci 7 (8' st Visentini 7), Soncin 7 (11' st Vazzana 7), Fioranti 7 (6' st Savoldelli 7), Bellissimo 8 (11' st Tassone 7), Matteini 7 (14' st Istoc 7). A disp. Bombardiere. All. Anello 7.5.

BORGARO (4-3-1-2): Amen 6, Lasagno 6, Conte 6, Fruianu 6, De Angelis 6 (10' st Meinardi 6), Catania 6 (15' st Borghesan 6), Nicotra 6, Vittorio 6 (10' st Lantero 6), Albero 6 (15' st Sacchetti 6), Ponzo 6, Puttinati 6. A disp. Brandi, Grandinetti, Cannalire, Manchia. All. Campagna 6.