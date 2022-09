Molon tuttofare chiude la partita, Shaker si prende la scena

VOLPIANO PIANESE- ALPIGNANO

Il 4-3-1-2 di Scanavino, contro il 4-2-3-1 di Baseggio. Sfida incastrata in centrocampo per i primi abbondanti 10 minuti, che in questa competizione equivalgono a metà del primo tempo. Poi L’Alpignano inizia a prendere coraggio con un tiro dalla destra di Fioccardi che però non va ad impensierire troppo l’estremo difensore del Volpiano. Al 12’ però la partita prende una svolta e si incanala verso una direzione ben precisa: Ledda riceve palla sulla destra e fa partire un tiro a giro che si alza verso l’altro per poi disegnare una parabola perfetta e abbassandosi finisce in rete, spiazzando così Bertoncin. Nel secondo tempo Scanavino rivoluziona il modulo e tira via Odello per mettere in campo Gambino che si piazza ala destra e va a formare il tridente di attacco accompagnato da Ietto e Reci. Il nuovo assetto però cambia poco le sorti della gara e restano vane le cavalcate di Ietto in area, grazie a un prontissimo Ferjani pronto ad arginare qualsiasi tentativo di attaccare la porta. Vana anche la scorribanda in solitaria di Aggero che giadagna mezzo campo per poi cercare il subentrato Pirone che porta palla, ma quando opta per il passaggio su Ietto è già lunga sul fondo. L’Alpignano invece continua a portare in campo il suo solito ordinato gioco e al 14’ guadagna un calcio di punizione che arriva dritto in area servendo una palla preziosa a Molon. Il tutto fare azzurro non si fa scappare l’occasione e fa partire il destro che infila la rete segnando il raddoppio. E’ vittoria quindi per i ragazzi di Baseggio, che battono il Volpiano e sono già proiettati alla finale che si terrà venerdì 16 settembre a Chieri.

IL MIGLIORE

Molon brilla più forte di tutti, e non solo perchè segna il gol che chiude definitivamente la partita ma anche perchè in campo non smette mai di combattere. Non importa se sulla treqaurti o sulle linee mediane, lui è sempre pronto a farsi in quattro per recuperar palla e trainare in fase offensiva.

IL TABELLINO

VOLPIANO PIANESE-ALPIGNANO 0-2

RETI: 12' Ledda (A), 15' st Molon S. (A).

VOLPIANO PIANESE: Bertoncin, Mosca (1' st Cirillo), Megliola (8' st Tallarico), Barberis, Farisco (14' st Moncalvo), Aggero, Miglio (1' st Gambino), Pettinari (15' st Murgia), Reci (10' st Pirone), Odello (8' st Mariani), Ietto. A disp. Novelli, Falvo. All. Scanavino.

ALPIGNANO: Greco, Rossano, Amorosi, Ferjani, Calì, Curri, Donadio, Cretu (8' st Caputi), Ledda (5' st Pennucci), Molon S., Fioccardi (15' st Ciliberti). A disp. Traversi, Calliero, Miceli S., Celotti, Cordola. All. Baseggio.



CHISOLA-CHIERI

Formazioni schierate a specchio in un 4-4-2 per Chieri e Chisola. Garbellini e Shaker contrapposti a Calamita e Goambertone. Sulla carta, i conti sono tutti a favore dei vinovesi che però non avevamo messo in conto della grande prestazione portata in campo da Omar Shaker. Sarà proprio lui a bloccare la partita al’8 del primo tempo. Dopo che il Chieri guadagna un calcio d’angolo battuto lungo da Orso, la sfera finisce in area dove in mezzo alla confusione uno dei collinari la allunga verso il numero 11 che risponde con freddezza e sottoporta non sbaglia. Aldilà di questo episodio, però, la partita verte in perfetto equilibrio nel quale le due squadre si fanno a tratti pericolose e a tratti sono costrette ad arginare le avanzate avversarie. Così le incursioni di Palumbo sull’esterno destro del campo, vengono arginate dal lavoro di Cammarata, al contrario, in modo analogo Alma opposto gli scambi tra Chessa e Franzé per andare a servire il loro centravanti vengono spesso spento da Rambelli e Siclari.

La partita continua così con continui capovolgimenti di fronte, fino a quando Cammarata non commette fallo in area su Garbellini e i collinari guadagnano una penalty a favore. Sul dischetto si presenta Palumbo che incanta il portiere e raddoppia il vantaggio sul Chisola.I vinovesi però reagiscono immediatamente e provano a ribaltare le sorti del match e in pochi minuti il direttore di gara fischia un altro rigore (giusto) a loro favore. Ed ecco che Giambertone riapre i giochi con un tiro pulito, accorciando il gap che li separa dai collinari.

Nel secondo tempo i ragazzi di Mandes entrano in campo più agguerriti, ma il Chieri regge l’urto e la partita termina a favore di Negro e i suoi che possono festeggiare l’accesso alla finale che si disputerà proprio tra le mura di casa!

Il CHIERI DOPO AVER BATTUTO IL CHISOLA FESTEGGIA L'ACCESSO ALLA FINALE

IL MIGLIORE

Orso Un terzino alla Theo Hernandez, quello che tutti vorrebbero. Ripiega in difesa quando c'è bisogno di lui senza lasciar vedere una palla a Calamita e Giambertone e si proietta in fase offensiva per dar superiorità numerica ai suoi. Suoi i calci d'angolo, suo tutto perchè c'è sempre in ogni parte del campo. Se questi sono i presupposti, ce ne farà vedere delle belle!

IL TABELLINO

CHISOLA-CHIERI 1-2

RETI (0-2, 1-2): 8' Shaker (Chie), 19' Palumbo (Chie), 21' Giambertone (Chis).

CHISOLA: Bahadi, D'Acierno (5' st Migliorini), Franzè, Scarangella, Cammarata, Mazzone, Chessa, Paneghini, Calamita, Giambertone, Arcudi. A disp. Santoro, Duò, Lampitelli, Macrì, Rizza, Giacchino, Manuele. All. Mandes. Dir. Bevilacqua.

CHIERI: Maiocchi, Picca, Orso, Camino, Rambelli, Siclari, Giglio Andrea (13' st Dabija), Marini, Palumbo, Garbellini, Shaker. A disp. Lepore, Cottafava, Malberti, Mandrini, Nizza, Pennone, Rao, Ruta. All. Negro - Casciano. Dir. Pennone - Orso.