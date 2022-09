Uno-due che permette all'Alpignano di superare la CBS e di volare in semifinale dove ieri sera ha battuto il Volpiano-Pianese dimostrando di poter ambire alla coppa più grande del SuperOscar e acciuffare in campionato quel titolo sfumato in finale l'anno scorso.ECCO LA FOTOGALLERY DI MARCO GIORGIO...