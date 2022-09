Calci piazzati da manuale: i biancoblù sbancano in casa orange

La Volpiano Pianese inizia alla grande e vince agilmente il primo match di questo campionato. La formazione allenata da Scanavino, una delle più quotate per il successo finale, domina in lungo e in largo la sfida, risolvendola poi con tre calci piazzati. Il risultato dice 0-3, con la marcatura di Reci nel primo tempo a cui seguono quelle di Bilanzone e Farisco nella ripresa. Il 4-3-3 oggi ha funzionato discretamente, con un buon giro palla volto ad allargare il gioco sulle fasce. Per uno Scanavino che festeggia c'è un Reolfi che deve curare le ferite di un Ivrea ancora in...

