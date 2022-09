Manita e solo un gol subito: come iniziare al meglio il campionato

Come iniziare al meglio il campionato? Ce lo dice la Baranzatese, vittoriosa per 5-1 contro il Castello Cantù. Una partita accesa, che vede in vantaggio gli ospiti con Boakye dopo 8'. Col tempo, però, ad emergere sono proprio i padroni di casa. Segnano un po' tutti: Di Iorio, Sudano, Degiorgi e Alchieri. BOAKYE CHE GOL, DI IORIO RISPONDE Tre, due, uno: inizia lo show. Una partita con ritmi altissimi da entrambe le parti, con una Baranzatese che sembra avere nei piedi il boccino di gioco. Ma proprio dopo 8’ gli ospiti aprono le danze sulla prima conclusione in porta. Forse non...

