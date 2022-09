Baranzatese esordio da sogno, Club Milano in volo: le due milanesi da applausi

Parte bene il campionato della Baranzatese nel girone B; convincente la vittoria interna contro il Castello Cantù con ben cinque reti confezionate. Ad aprire la manita è Di Iorio, mentre a chiudere è Alchieri, nel mezzo la magica doppietta di Segiorgi e il gol di Sudano. Partita giocata su ritmi altissimi in entrambi i tempi e nel primo, a dire il vero, è il Cantù ad andare in vantaggio con l’eurogol di Boakye, che con un delizioso pallonetto scavalca Palmisano e porta in vantaggio i comaschi. I padroni di casa subiscono il colpo, ma non mollano e giocano a testa...

