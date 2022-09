La BBC consegna la coppa alla Sisport: Baumgartner, Bessone e Cugliero vanno in rete ed è vittoria del Grande Slam

Una Sisport d’assedio contro un Rosta costretto troppe volte a ripiegare per difendere la propria metà del rettangolo di gioco. I ragazzi di Bassaoule sono organizzati e con Bessone e Parente in mezzo al campo che cercano Ferraris sull’esterno offensivo per infiltrarsi in area, il gioco è presto fatto. I primi 25 minuti lo schema è spesso questo con l’ala ex Juventus che, tornata a casa, è sempre pronta a cercare la rete o servire sfere preziose a Baumgartner e solo i continui e formidabili interventi dell’estremo difensore del Rosta riescono a tenere in equilibrio la gara. Come quando, su...

