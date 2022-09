La Sestese vola e si coccola Thomas Clementi: poker clamoroso del classe 2008

Termina 4-1 la partita Sestese-Torino Club, anticipo del venerdì di Under 15 Regionale nonché nottata della salita al trono di Thomas Clementi. Classe 2008 di belle speranze, ha calato un poker clamoroso - due gol per tempo - ed ha permesso ai biancocelesti di ottenere la primissima vittoria stagionale dopo il pari (1-1) in casa dell'Accademia Bustese. La Sestese, schierata con il 3-5-2 dal tecnico Castano, parte forte e si porta in vantaggio al 10’: l’azione parte dal lancio lungo del portiere sulla testa di Sala, che spizza per Clementi, bravo a superare il portiere e a segnare l’1-0. Il secondo gol nasce da una ripartenza: è sempre Sala, questa volta con un cross tagliato dalla fascia, a servire Clementi, che anticipa l’estremo difensore avversario e manda i suoi sul 2-0. Nell’intervallo il Torino Club passa dal 4-4-2 al 4-3-3 e accorcia le distanze a 6 minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco grazie al gol di Marseglia, autore di un gran gol e protagonista di una prestazione di ottimi livello. Dopo un breve sbandamento dovuto al gol subito, la Sestese ritrova solidità si riporta a distanza di sicurezza grazie al solito Clementi, che segna dopo una grande azione personale. A cinque dalla fine c’è tempo anche per il quarto gol di Clementi, che chiude definitivamente i giochi su assist di Gomis, regalando la vittoria ai suoi.

CASTANO «BUONA PARTITA, MA POSSIAMO ANCORA MIGLIORARE»

Mauro Castano, tecnico della Sestese, è contento della prova della sua squadra come dichiara nel post gara: «Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati aggressivi fin dal 1’ e abbiamo trovato il gol con due ripartenze che hanno indirizzato la partita». L’allenatore ha continuato parlando delle note positive della serata: «Sono contento della fase difensiva, i tre dietro sono stati bravi a contenere Marseglia, mi è piaciuto molto anche Ferrario, ha messo ordine e ha fatto una grande gara». Infine gli aspetti su cui migliorare: «Sicuramente sotto porta dobbiamo essere più cinici, abbiamo creato tanto e potevamo sfruttare meglio le occasioni e poi bisogna aumentare la qualità nello sviluppo della manovra, non siamo stati belli, ma efficaci».

COLA: «CI VUOLE MAGGIORE AGONISMO»

Il tecnico Cola del Torino Club, invece, non può essere soddisfatto della gara vista la sonora sconfitta rimediata a domicilio: «Oggi è andata abbastanza male, loro sono una bella squadra e a noi mancava qualche giocatore. Dobbiamo cercare di trovare maggiore agonismo già dalla prossima partita». Dopo la vittoria di misura all'esordio contro il Villa Cortese si ferma il Torino Club, che settimana prossima ospiterà l’Accademia Bustese; la Sestese, invece, porta a casa tre punti preziosissimi dopo il pareggio proprio contro l’Accademia Bustese alla prima giornata: una vittoria che dà sicuramente entusiasmo in vista del prossimo impegno contro il Bosto.