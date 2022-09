Perucca fulmine in mezzo al campo, Capitan Perardi dai piazzati, Franceschino rimette tutto in gioco

Piatti della bilancia in super equilibrio in un botta e risposta in modalità fotocopia: un rigore ciascuno e un gol nato da un calcio d'angolo per entrambe le squadre che, un tempo a testa, non sono riuscite ad avere la meglio una sull'altra. Nel primo tempo sono i padroni di casa del Cenisia a dettare legge, ma alla ripresa arriva la risposta di un Vallorco super combattivo pronto a riprendere le redini del match. Le violette partono subito bene e già al 6' si guadagnano un calcio d'angolo con Peretta che vede la sfera in area e ci va di...

