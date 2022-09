No vabbè, che partita! Volpiano Pianese-Baveno non è stato solo un big match, è stata una fiera del gol con tanto di continui ribaltamenti di risultato. 0-2 Baveno, 2-2. Respiro nell'intervallo, poi di nuovo 2-4 Baveno e infine 5-4 Volpiano Pianese.Gol e ribaltamenti con ampio spazio anche a singoli protagonisti: Filippo Bellinghieri ed Edoardo Reci che si portano a casa il pallone della tripletta e "solo" gol singoli per Gabriele Anselmi (Baveno) e Alessio Gaetano Ietto e capitan Pietro Aggero per la firma finale. LA FOTOGALLERY DELLA PARTITA...