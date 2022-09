Che spettacolo l'Under 15! Sedriano e Caronnese al top, il Canegrate non vuole fermarsi

Le prime due giornate del campionato Regionale di Under 15 sono già in archivio e tra gol, sorprese ed emozioni si possono già stabilire le prime gerarchie: chi ha convinto, chi ha deluso e chi avrebbe potuto fare qualcosa in più. Tra le squadre che hanno confermato le aspettative del precampionato troviamo sicuramente il Sedriano per quanto riguarda il girone A e la Caronnese nel girone B. Inoltre tra le sorprese c'è sicuramente il Canegrate.

GIRONE A: SEDRIANO SUPER E SORPRESA CANEGRATE

È partito forte il Sedriano di Bertoni, protagonista di due vittorie per 1-4 e 4-0 rispettivamente contro Accademia Vittuone e Gavirate: sei punti che sicuramente hanno dato entusiasmo all'ambiente. I gialloblù dominano, guidati da Kateete, Gregorio e Bonavita, tutti e tre in gol in entrambe le partite disputate. Il tecnico è soddisfatto di cosa hanno mostrato i suoi ragazzi sul campo e lo testimoniano le sue parole nel post partita di domenica: «Sono contento, è stato un match combattuto contro una bella squadra, soprattutto nel primo tempo. Nella seconda frazione sono entrati bene i cambi e hanno fatto la differenza. È solo l'inizio e per migliorare dobbiamo cercare di essere più lucidi sotto porta». L'inizio, dunque, fa ben sperare per il proseguimento di una stagione in cui il Sedriano dovrà vedersela con squadre ben attrezzate come Rhodense e Legnano.

Chi ha iniziato la stagione con obiettivi diversi, ma sta facendo altrettanto bene, è sicuramente il Canegrate. I ragazzi di Guglielmi si sono imposti su Gavirate e Accademia Bustese, un inizio che galvanizza il gruppo e permette di lavorare con serenità. Da segnalare la solidità difensiva, che ha permesso di mantenere la rete inviolata ed è stata elogiata dallo stesso allenatore al termine dell'ultimo match: «Abbiamo rischiato pochissimo, loro sono stati pericolosi solo su un calcio da fermo: la difesa si è comportata molto bene». Guglielmi si è poi concentrato sul buon inizio di stagione: «Il gruppo è nuovo, l'obiettivo è quello di mantenere la categoria e questi risultati fanno ben sperare, sono contento, ma possiamo ancora migliorare, soprattutto nei tempi di gioco in mezzo al campo». Obiettivo salvezza che è sicuramente alla portata, soprattutto se i suoi ragazzi continueranno così.

GIRONE B: SACCARDI NE FA 4 E LA CARONNESE VOLA

Non poteva iniziare meglio la stagione della Caronnese, che prima vince di misura sul campo del Cittadella e poi ne rifila 9 al Barbaiana. Il protagonista assoluto è sicuramente Davide Saccardi, autore di 4 gol nell'ultima partita. Michael Bertaglia ha speso parole al miele per il suo attaccante: «Davide è un ragazzo molto determinato, disponibile e sempre attento a quello che gli viene detto. Ha un gran destro e ci prova da tutte le posizioni, vede bene la porta e si è visto anche contro il Barbaiana, dove uno dei quattro gol l’ha trovato con un gran destro da fuori area che si è infilato sul palo più lontano». L’allenatore si è poi concentrato su ciò che gli chiede di fare in campo: «In attacco giochiamo a due, ma senza una vera prima punta: lui e Cecco sono molto mobili, quando uno va in profondità, l’altro scende a legare il gioco e viceversa». Il tecnico si gode il suo numero 10, con la certezza che gli regalerà altre gioie da qui alla fine del campionato.