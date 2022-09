Duri da battere: l'impresa porta tre firme di Birgnone

Tenetevi stretti perché il bello deve ancora venire! E’ questo il messaggio che urlano forte e chiaro i cervotti di Falieres che domenica scorsa hanno conquistato la prima vittoria di campionato. 3 punti che raccontano di un Venaria pronto a farsi valere anche contro avversari ostici e sulla carta più quotati come la Pro Eureka (che ha chiuso la passata stagione al secondo posto nel campionato Under 14) e proprio in casa di settimesi.

Una partita combattuta fino all’ultimo minuto, in un 2-3 dove un ispirato Brignone ci mette lo zampino 3 volte siglando una tripletta pesantissima contro la big del girone.



«Sono davvero molto contento sia per la prestazione che per il risultato- dice Falieres- l’abbiamo preparata bene sul piano tattico, con le informazioni che avevamo. Sapevo che sarebbero scesi in campo con il 3-5-2 e quindi ho rivoluzionato un po’ il modulo e ruoli dei ragazzi cercando di trovare la miglior risposta. Poi quando la Pro Eureka ha fatto i suoi cambi e ha iniziato a metterci in difficoltà, ho dovuto aggiustare la formazione anche io, e ogni ragazzo entrato dalla panchina ha dato il massimo come chi in campo c’era dal primo minuto; rispondendo bene e ottenendo così la vittoria».

Al 3-5-2 di Dotto, infatti, il Venaria ha risposto con un innovativo 4-2-3-1 che ha visto schierato Jonas Makuala, veterano tra i cervotti, in un inedito ruolo di terzino, dove ha potuto mettere a disposizione dei suoi grinta e corsa per proporsi in avanti. Sull’altra fascia, l’ex difensore dell’Alpignano Luca Zanella che, spesso utilizzato come centrale nella passata stagione, ha saputo stupire anche sull’esterno, mentre la solidità di Marcello Castiglione e Gabriele Pipicella ha fatto il resto.

Altro ruolo innovativo per Emanuele Gerardo che insieme a Giorgio D’Alessio si guadagna un posto in mediana da dove può dare inizio alle costruzioni di gioco e dalla quale va spesso a cercare verticalizzazioni e profondità per i compagni in attacco. L’ex Real Orione, Daniele Stillavato si propone, invece sulla trequarti, dove trova gli spazi per ottimi inserimenti facendo impazzire la difesa avversaria. Al suo fianco Diego Lo Iacono, che nella passata stagione vestiva la maglia del Lascaris e Samuele Giampietro che da centrocampista prende posto come ala, entrambi pronti a far volare la squadra in area.

Per finire poi con la punta di diamante Fabio Brignone, che inarrestabile ha condito la partita con tre reti lasciando vani i tentativi dei blucerchiati di arginarlo.

Nota di merito va anche ai subentrati Gallardo, Citiulo, Ferramosca e Melluso; che nei momenti di difficoltà sono riusciti a dare nuove energie per mantenere inalterati gli equilibri; proprio come dice il loro allenatore:



«Noi siamo un gruppo nato quest’anno, ma la forza che ci contraddistingue è l’unità che ci lega. Spesso capita che i giocatori che da più tempo fanno parte di una società, siano quelli che trascinano la squadra; da noi invece ognuno crede fortemente nel potenziale che possiamo avere come gruppo e al di là delle singole qualità tecniche, tutti mettono il giusto impegno per raggiungere l'obiettivo.

Ci è voluto un po’ per trovare la retta via, ma adesso abbiamo ingranato la marcia. In questi mesi ho cercato di portare la mia esperienza al servizio della squadra, cercando anche di costruirmi un team intorno di preparatori atletici che potessero dare qualcosa in più e i ragazzi stanno rispondendo molto bene, proprio come hanno dimostrato contro la Pro Eureka».



Una risposta, quella data dai ragazzi, che si è tradotta in un'epica partita sul campo settimese che ha deliziato l’allenatore, ma anche tutte le tribune e la società stessa, ben consapevoli dell’incredibile risultato ottenuto. Infatti Falieres aggiunge: