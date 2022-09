Sant'Angelo forza 10 e con l'Élite nel mirino: 5 gol a partita e primato in classifica

Ottimo inizio di campionato per il Sant'Angelo capace, nelle prime due partite di campionato contro Frog Milano e Codogno, di mettere a segno 10 gol e di subirne solo 2, entrambi contro il Codogno, di cui il primo nei minuti iniziali dell'incontro e il secondo a risultato già acquisito. Il Sant'Angelo, a punteggio pieno e primo in classifica, nella prossima partita affronterà lo Sported Maris con tanta voglia di migliorare e di sigillare il primo posto in classifica del girone F di Under 15 Regionale.

I PRIMI PROTAGONISTI



Tra i classe 2008 allenati dal tecnico Ganini che si sono messi in mostra in questo inizio di campionato è impossibile non nominare Andrea Maietti, capocannoniere della squadra con 4 gol e autore di una tripletta contro il Codogno, e Samuele Poggi, quest'ultimo già a quota 3 sigilli in campionato. Importante e significativo anche il contributo di Jacopo Marzi e Tommaso Prandini. La coppia difensiva formata da Cristian Moretti e Lorenzo Padovani, elogiati dal proprio allenatore, e il portiere Luca Rossi che ha subito solo due gol (uno su rigore e l'altro su punizione) e si è dimostrato estremamente bravo a guidare e gestire il reparto difensivo.

IDEE DI GIOCO E OBIETTIVI STAGIONALI

Gabriele Ganini, che da 15 anni allena in diversi settori giovanili anche come preparatore atletico, l'anno scorso ha guidato i 2007 del Fanfulla, portandoli alla promozione in Élite al suo primo anno in panchina come allenatore. In estate ha poi deciso di accettare la panchina del Sant'Angelo per testare sé stesso: «Volevo portare la mia idea di gioco, attaccare sempre e pressare molto alti». Molto soddisfatto di queste prime due prestazioni della sua squadra anche se punta sempre a migliorare: «Non giochiamo ancora bene come vorrei ma se siamo bravi a gestire bene l'allenamento, riesci a farli correre e a fargli capire bene come devono giocare». L'allenatore non si nasconde riguardo l'obiettivo stagionale: «Dobbiamo provare a vincere il campionato anche se l'obiettivo principale sono i playoff, senza sarebbe un fallimento».