Giupponi carico per la stagione: «Mi piace lavorare con i giovani, possiamo diventare veramente forti»

Il campionato per la Fiorente Colognola era iniziato con il piede giusto nel girone D, con una bella e convincente vittoria sul Trezzo in rimonta. Alla seconda uscita stagionale, però, è arrivata la prima sconfitta, anche in questo caso è stata decisiva una remuntada, però degli avversari: la Vigor Milano di Esposito. Nulla di preoccupante considerando che siamo alla seconda giornata e che la Vigor sembra, anche a detta del tecnico della Fiorente Antonio Giupponi, «uno squadrone; attenti, compatti preparati, sicuramente tra i candidati per vincere il campionato».

SENTIRSI A CASA TRA I GIOVANI

Il tecnico bresciano è in forza alla Fiorente Colognola da cinque anni, ha cominciato con i 2004 quando erano Giovanissimi e ha vinto la categoria Provinciale conquistando i Regionali. Lo scorso anno, invece, guidava gli Allievi 2005 ed è riuscito a centrare l'obiettivo salvezza con addirittura tre giornate di anticipo; non era facile, ma è stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti. «Dopo l'annata con gli Allievi ho chiesto alla società di tornare con i Giovanissimi, mi trovo meglio con i ragazzi più giovani, sento che posso dare quel qualcosa in più nella crescita personale dei calciatori», ha spiegato l'allenatore parlando di questa stagione. Quello dei 2008 di quest'anno, continua Giupponi, è un bel gruppo, anche a livello tecnico. È stata fatta una selezione di un certo tipo e si è andati ad individuare determinati giocatori. Non a caso, metà squadra è la stessa dello scorso anno, ma altri sono nuovi ed è compito dell'allenatore fare in modo che i ragazzi siano uniti e che il gruppo sia coeso: «Dobbiamo diventare una squadra a tutti gli effetti, alcuni giocano insieme dai pulcini, altri sono appena arrivati; ma abbiamo tutta una stagione davanti e siamo fiduciosi. A livello tecnico siamo molto forti, il gruppo è decisamente valido e ha qualità, ma giustamente le qualità individuali vanno messe a servizio di tutti per poter essere squadra; questo è il lavoro che dobbiamo fare».

NESSUNA PREVISIONE

Un obiettivo stagionale ben preciso non esiste, perché siamo solo alla seconda giornata ed è presto per parlare di pronostici o per capire quanto in fondo può arrivare questa squadra. Giupponi resta vago e dichiara l'obiettivo indispensabile che la società gli ha chiesto di raggiungere: mantenere la categoria Regionale. La strada è buona, ma solo il tempo avrà la forza e la possibilità di definire ciò che sarà della Folgore Colognola in questa stagione.