Petrone alla Simeone firma il Poker, De Notarpietro brilla sulla trequarti

Venticinque minuti di fuoco dove per quattro volte il grido é sempre e solo uno: Gol di Petrone! Sempre al posto giusto e al momento giusto, non perde mai l’occasione per andare in rete, facendo fruttare tutti i suggerimenti dei suoi compagni. Venticinque minuti in cui il Moncalieri si rende padrone del campo creando ottimi inserimenti grazie alla linea della trequarti con a capo De Notarpietro, contro un Alba Calcio che resta impotente e spiazzato. L’iniziale confusione degli ospiti é tanta da regalare un ulteriore gol agli avversari, quando su un tiro di punizione a favore del Moncalieri, il difensore...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?