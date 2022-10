Aprono una punizione spaziale e un rigore glaciale, nella ripresa il trionfo laniero è completo

Bella vittoria per il Città di Cossato, che con due gol per tempo ha ragione della Juve Domo. Partita che è rimasta in bilico fino ad un quarto d'ora dalla fine e nella quale i biellesi hanno mantenuto il vantaggio anche grazie ad un paio di parate del bravo Cardillo. Poi con la doppietta di Orlando è andato tutto in discesa e gli ossolani hanno tirato i remi in barca anche per l'espulsione di Altieri. Buona prova della squadra di Ferdinando Ciocchetti al 2° successo consecutivo, ma anche gli ospiti di Eugene Sista non sembrano formazione malvagia al di là...

