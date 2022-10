"Calcio-Campari": il Bulè è sempre più ubriacante

È una prestazione semplicemente sontuosa quella sfoggiata oggi dal Bulè Bellinzago, capace di dominare in lungo e in largo in casa dell'Ivrea e di ottenere la terza vittoria su tre in questo inizio di campionato. Splendido il lavoro offensivo degli interpreti schierati dall'allenatore Spinelli: senza mai dare punti di riferimento hanno travolto la troppo poco convinta difesa eporediese. Nel nettissimo 6-1 a segno Bonaldo, Marrone, Verrigni due volte e Merlo. In aggiunta anche lo sfortunato autogol di Ruzza. Inutile il gol di Quattrocchi dell'Ivrea, che aveva ristabilito la parità. Menzione d'onore per Campari: il numero 8 ospite non ha sbagliato...

