Colpaccio Albino: espugnato il Villa con l'acuto di Persico

Nella terza giornata di campionato il Villa ospita l'AlbinoGandino: i bianconeri reduci da due vittorie consecutive sono alla ricerca del tris per continuare a guidare la classifica; i biancorossi invece, dopo aver trovato la prima vittoria settimana scorsa contro la Franco Scarioni, sono in buona condizione sia fisica che mentale e sperano di poter far punti anche contro il Villa. Dopo una gara equilibrata e combattuta, sono proprio gli ospiti ad avere la meglio grazie ad un gol nel primo tempo di Lorenzo Persico, che trova un'altra rete dopo quella della scorsa giornata e regala ai suoi 3 punti pesantissimi....

