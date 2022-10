La Mastra è indomabile, i giallorossi conoscono solo la vittoria

È ancora presto per tirare le somme ma la sfida di cartello tra Bra e Fossano, entrambe arrivate all’appuntamento a punteggio pieno. Questa sfida ha lasciato qualche indicazione più chiara circa l'antagonista numero uno del favorito Chisola. Si tratta della squadra di Pulvirenti, che si è regalata una larga vittoria frutto di una prestazione maiuscola. Bonino, Novaresio, Botan e un superlativo La Mastra sono i carnefici di un Fossano troppo morbido e mai in grado di mettere in discussione un risultato che già alla fine del primo tempo sembrava più che in cassaforte. Bonino e Novaresio aprono le danze. Bra-Fossano...

