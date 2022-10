Mazzo show: in un quarto d'ora risultato sigillato con tre gol

Tre, due, uno: il Mazzo vince 3-0 contro la Viscontini, senza alcun problema e con una gara condotta alla perfezione. Basta un giro d'orologio per aprire le danze con Ortona, che raddoppia il vantaggio dopo 15'. A chiudere le speranze di casa è Ricci al 19'. Tre punti in cassaforte e sorriso a 32 denti.

SUBITO GOL!

L'arbitro dà il via alla partita e, nemmeno dopo un minuto, il Mazzo è già in vantaggio con Ortona, che è bravissimo a liberarsi in area di rigore e a depositare in porta il pallone dello 0-1. Gli ospiti non sembrano volersi fermare e continuano a spingere, soprattutto con i loro esterni. La prima risposta della Viscontini arriva al 12' minuto, con una punizione di De Rosa che termina però sul fondo. Tre minuti più tardi arriva la seconda rete del Mazzo, grazie a un calcio di rigore trasformato magistralmente da Ortona, che spiazza nettamente il portiere. La Viscontini è tramortita, i giocatori sembrano scoraggiati e l'unico che prova a dare la scossa è De Rosa, con un paio di tiri pericolosi dal limite dell'area. Al 20' arriva però la zampata definitiva degli ospiti: mischia in area della Viscontini, pallone che arriva al centro per Ricci che spinge in porta il pallone dello 0-3. Gemelli prova a cambiare qualcosa nell'assetto tattico, ma l'antifona sembra non cambiare. Ricci è scatenato, rientra bene sul destro e prova a punire ancor di più i padroni di casa con tiri a giro velenosi. Il primo tempo finisce con un dominio devastante del Mazzo che , fin dal primo minuto, ha voluto tenere in mano il pallino del gioco.

NIENTE DA FARE PER LA VISCONTINI

La seconda frazione inizia però in maniera differente, con la Viscontini che dà i primi segni di reazione, soprattutto sui calci piazzati. Rispetto al primo tempo, i secondi 45 minuti sono più lotta e meno idee. Il Mazzo torna in attacco al 18': Ricci prende palla sulla sinistra, doppio passo a disorientare l'avversario e destro che termina sul fondo dopo aver sfiorato il secondo palo. Dieci minuti più tardi ci prova anche Toledo dal limite, ma la palla termina a lato di qualche metro. Il Mazzo conclude attaccando la sua partita, mentre la Viscontini, come gran parte della gara, difendendo. Partita che termina con il risultato netto di 0-3. Il Mazzo ha vinto grazie alle idee e al coraggio offensivo. La Viscontini è stata troppo guardinga e poco creativa. Per le prossime gare, bisognerà cambiare qualcosa.

IL TABELLINO

VISCONTINI-MAZZO 0-3

RETI: 1' Ortona (M), 14' rig. Ortona (M), 19' Ricci (M).

VISCONTINI (4-2-3-1): Berni 6, Ganzetti 5.5, Bellavita 6(25' st Spadea 6), Sidoti 6 (23' Bresciani 6, 32' st Di Domizio sv), Conta 5.5, Anselmi 5.5, De Rosa 6 (23' st Abdelhamid Eyad sv), Laudadio 5.5, Castagnini 5.5, Arici 6, Bombardieri 5.5 (1' st Truma 6). A disp. Paggi, Pasqua Valentino. All. Gemelli 5. Dir. Arici - Cerrelli.

MAZZO (4-2-3-1): Cipollina 6, Gatti 7, Broglia 6.5(18' st Regonini 6), Melegatti 7, Ferighetto 6.5(18' st Tagnani 6), Pop 7, Toledo 7.5, Ciccarello 7 (15' st Regolo sv), Ortona Jacopo 8 (27' st Tognetti 6), Ahianvi 8 (15' st Samannà 6), Ricci 7.5 (21' st Cipollina sv). A disp. Azzarello, Mondellini, Visconti. All. Grande 8 - Maglitto. Dir. Melegatti.

ARBITRO: Cucchiella di Milano 7.

LE PAGELLE

VISCONTINI

Berni 6 Prende tre gol, ma non ha particolari colpe su nessuno di questi che, forse, pesano più sulle spalle della difesa di casa.

Ganzetti 5.5 Molto in difficoltà sulla fascia destra, non riesce ad arginare le avanzate di Azzarello.

Bellavita 6 Anche lui soffre difensivamente. In attacco, però, dà un maggiore supporto alla manovra.

25' st Spadea 6 Si concentra di più sulla copertura. Dietro chiude bene.

Sidoti 6 Lotta come può in mezzo al campo, ma è lasciato da solo dai suoi compagni.

23' Bresciani 6 Entra nel primo tempo e, con il suo ingresso, la manovra della Viscontini sembra andare meglio (32' st Di Domizio sv).

Conta 5.5 Lascia troppo spazio agli attaccanti avversari, che riescono ad irrompere da tutte le parti.

Anselmi 5.5 Anche lui, come il compagno di reparto, allenta troppo la pressione sugli avversari.

De Rosa 6 È l'unico che, nel pacchetto offensivo, prova a dare la scossa per riaprire la partita (23' st Abdelhamid Eyad sv).

Laudadio 5.5 Viene inghiottito dai centrocampisti del Mazzo, più arrembanti e decisi di lui.

Castagnini 5.5 Troppa fatica nel farsi trovare dai suoi compagni. Tocca pochissimi palloni. Prestazione in sordina.

Arici 6 Ci prova, ma sbaglia molto tecnicamente e la sua prestazione non incide minimamente sulla gara.

Bombardieri 5.5 Non riesce a pungere sulla fascia sinistra del campo. Oggi non è la sua giornata e viene prontamente sostituito.

1' st Truma 6 Ci prova con coraggio, ma non basta. Poco incisivo.

All. Gemelli 5 Squadra senza idee e agonismo. Il campionato è lungo, certo, ma è ora di dare la scossa.

MAZZO

Cipollina 6 Gli arrivano pochissimi tiri, ma è bravo a farsi trovare sempre pronto.

Gatti 7 Scappa molto bene all'indietro, chiudendo tutte le trame offensive della Viscontini.

Broglia 6.5 Dà un buon apporto sulla fascia sinistra con velocità e tecnica. Il suo ritmo setta quello degli altri.

18' st Regonini 6 Ferma bene gli attaccanti avversari.

Melegatti 7 Molto bene. Fa un ottimo lavoro di filtro in mezzo al campo e organizza bene il gioco offensivo.

Ferrighetto 6.5 Contiene bene Bombardieri e, in avanti, il suo lavoro è ottimo. Sufficienza larga per questa partita.

18' st Tagnani 6 Propositivo in attacco. Dietro è attento.

Pop 7 Benissimo dietro, non va per il sottile e spazza tutti i palloni scomodi che gli arrivano.

Toledo 7.5 Prova il tiro da ogni posizione. Sulla fascia destra è un valore aggiunto.

Ciccarello 7 Regia ottima, senza strafalcioni ma con idee ben precise (15' st Regolo sv).

Ortona 8 Doppietta da bomber vero. Segna un gol su rigore spiazzando il portiere e un altro con l'astuzia del classico numero nove.

27' st Tognetti 6 Si impegna cercando di aggiungersi all'elenco dei marcatori

Ahianvi 8 Tecnica sopraffina e velocità spaziale. Un mix che spacca in due la difesa della Viscontini.

15' st Samannà 6 Mette qualche buon pallone in mezzo. Dentro con grinta.

Ricci 7.5 Non si ferma mai sulla fascia sinistra. Rientra benissimo sul destro, offrendo ottimi assist per i suoi compagni (21' st Cipollina sv).

All. Grande 8 Squadra ben organizzata, energica e con idee chiare. Il Mazzo ha tutte le carte in tavola per fare bene in questo campionato.

ARBITRO Cucchiella di Milano 7 Non ci sono episodi particolarmente criticabili. Dirige bene, con tranquillità.