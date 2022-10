Bonetti trascina in vetta il Sangiuliano CVS, ma il tecnico Mazzocchi avverte: «Prima la salvezza»

Maglio non poteva iniziare questa stagione per il Sangiuliano CVS che, con tre vittorie nelle prime tre partite, è al comando del girone F con Macallesi e Calvairate. La squadra allenata da Massimo Mazzocchi ed Emiliano Putelli, in queste prime giornate, ha affrontato in ordine Esperia, Castelnuovo e Offanenghese trovando 10 gol e subendone solo 3. Il Sangiuliano nella prossima partita affronterà il Sancolombano, che dopo un buon esordio è andato in difficoltà nelle partite successive ed è alla ricerca di punti, mentre la squadra di Mazzocchi andrà alla ricerca di una nuova vittoria che li avvicinerà al primo obiettivo stagionale: la salvezza.

LA SQUADRA

In queste prime tre partite il Sangiuliano ha già messo in mostra alcuni dei suoi talenti tra cui il bomber della squadra Davide Bonetti, capocannoniere con quattro gol e tante belle giocate. Il protagonista dell'ultima partita, contro l'Offanenghese, Gianfilippo Lietti, entrato all'inizio del secondo tempo, ha seminato il panico della difesa avversaria e, con una doppietta, ha fatto si che il Sangiuliano conquistasse i 3 punti. I gemelli Sforza: Niccolò, capitano della squadra e sempre presente in campo, e Cristopher, vice-capitano, anche lui sempre in campo e andato anche in gol contro l'Esperia, i due sono cresciuti nel settore giovanile del Sangiu. Mattia Covucci, leader silenzioso ma sempre pronto a dare tutto in campo e Pietro Leone uno dei pochi a non essere mai stato sostituito e gli altri marcatori Davide Lucariello, Andrea Zaghen e Tommaso Bigioggero.

OBIETTIVI STAGIONALI

Sebbene il Sangiuliano sia una delle squadre favorite del girone per la promozione in Élite o comunque per accedere ai playoff, Massimo Mazzocchi mantiene i piedi per terra e ammette: «Il nostro obiettivo è la salvezza, una volta raggiunta quella giocheremo per divertirci». Parole abbastanza chiare dell'allenatore che però continuando a giocare così e a conquistare tre punti di partita in partita, giocherà per divertirsi molto presto.