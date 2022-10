Dai provinciali a capolista ai regionali: la Cremonese prende appunti

Il Bulè Bellinzago è, forse, la rivelazione più grande dei regionali Under 15 in Piemonte. Arriva dai provinciali e nelle prime tre partite della nuova stagione ottiene nove punti, con 16 gol fatti e 3 subiti. Se da un lato il passaggio di categoria fa sì che questo primato sia una sorpresa, se si vanno a vedere come l'anno scorso il Bulé abbia dominato il proprio girone provinciale il delta diminuisce. Detto questo Michele Spinelli, che ha ereditato quest'anno la panchina dei 2008, può quindi contare su un gruppo già coeso e abituato a vincere, anche se nella categoria minore:

«Io ho preso il gruppo quest'anno e già ai provinciali stravincevano: il gruppo è sicuramente ben formato. L'unico innesto nei titolari è il portiere Bani, ma anche lui aveva solo esperienza provinciale. Credo di avere 14/15 ottimi elementi, ma ci manca ancora qualcosina in alcuni ruoli. Siamo comunque tanti, circa 23/24, e non è facile gestire un gruppo così numeroso».

OCCHI INDISCRETI

Impossibile poi non parlare della maggiori individualità di questa squadra. La scorsa domenica Campari e Verrigni su tutti hanno preso la scena con giocate di alto livello e mai fini a se stesse. Il primo ha confezionato due gol solo da insaccare, il secondo ha messo a segno una doppietta e ha siglato un assist fantascientifico per Marrone. Non a caso, in tribuna era presente un osservatore della Cremonese, che sicuramente avrà annotato questi due nomi.

«Sapevo dell'osservatore, ma non ho parlato con lui. Se vengono a vederci significa che qualcosa di grande lo stiamo facendo. Campari e Verrigni sono nomi che tra pochi anni potrebbero già giocare in prima squadra. Ma non dimentichiamoci di Baruffaldi e Mariotti (centrocampista offensivo e difensore centrale). Ben vengano quindi gli osservatori delle professionistiche, anche solo per svolgere provini ed allenamenti con loro in cui i ragazzi possono imparano tante cose».

Domenica mattina il Bulè di Spinelli ospiterà il Baveno, squadra abituata a galleggiare nelle parti alte della classifica e che ha cominciato come aspirante alla vittoria del girone questo campionato. Così come la Volpiano Pianese (squadra costruita a mo di corazzata) che Campari e compagni incontreranno tra due settimane.