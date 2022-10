Scontro al vertice tra Base 96 e Baranzatese: in palio la testa del girone B

Nel girone B il match più atteso della prossima giornata di campionato è sicuramente Base 96-Baranzatese, entrambe in cima alla classifica e a punteggio pieno dopo tre partite. Con l'Ardor Lazzate a riposo, una delle due squadre avrà la possibilità, in caso di vittoria, di prendersi momentaneamente la vetta della classifica.

La Base 96 nelle prime due giornate ha affrontato Barbaiana e Cantù, mentre nell'ultima gara si è imposta per 1-2 sul campo dell'Ardisci e Maslianico. I ragazzi di Corvino sono riusciti a portare a casa i 3 punti nonostante l'assenza del bomber Mangia, fuori per squalifica, capocannoniere della squadra con già 5 reti messe a segno.

Stefano Borgonovo, della Base 96

La Baranzatese, invece, è reduce dalle vittorie contro Castello Cantù, Valbasca e, nell'ultima giornata, Bulgaro, in una partita combattuta nonostante il risultato di 4-1 finale in favore dei gialloblù. I ragazzi di Lardera vogliono continuare a stupire e arrivano all'impegno di domenica con grande entusiasmo. Il super inizio di stagione non era affatto scontato: la Baranzatese, infatti, è al suo primo anno nel campionato regionale ed era lecito pensare che potesse fare fatica almeno inizialmente, invece la squadra è entrata in questa nuova realtà con il piglio giusto e non vuole di certo fermarsi.

CORVINO: «MASSIMA ATTENZIONE, MANGIA FONDAMENTALE»

Il tecnico Corvino ha presentato così la partita di domenica: «Ci vorrà massima attenzione, domenica siamo entrati in campo con presunzione e ho ripreso i ragazzi in allenamento. Non bisogna sottovalutare le partite perché basta poco per lasciare punti per strada. In settimana li ho visti concentrati, ci siamo focalizzati sulla rapidità e atleticamente siamo a buon punto. Ho allenato tanti anni nel calcio professionistico e ho dovuto adattarmi a questa nuova realtà per quanto riguarda la preparazione atletica».

Infine Corvino ha parlato dei recuperi di Zanella e Mangia: «Mangia rientra dalla squalifica ed è fondamentale, è il nostro equilibratore in mezzo al campo e nell'ultima partita abbiamo sentito la sua mancanza. Ci sarà anche Zanella, che domenica scorsa è uscito per infortunio, ma ha recuperato».

La Base 96 di Corvino

LARDERA: «VOGLIAMO GIOCARCELA, LE PROSSIME PARTITE CI DIRANNO MOLTO»

Queste le parole di Gianluca Lardera in vista della trasferta in casa della Base 96: «Siamo tranquilli e consapevoli di andare ad affrontare una squadra forte, ma siamo siamo forti anche noi e ce la giocheremo. Sappiamo cosa dobbiamo fare: metterci attenzione, la solita intensità e cercare di sbagliare poco. Mancheranno Spadone e Ceola, per il resto siamo al completo».

Il tecnico si è poi concentrato sulla differenza tra campionato provinciale e regionale: «Sicuramente ci sono più agonismo e intensità e le squadre sono più competitive, le prossime partite contro Base 96, Caronnese e Ardor Lazzate ci diranno di più sul nostro livello e sul tipo di campionato che possiamo fare».

La Baranzatese di Lardera al gran completo

Il match tra Base 96 e Baranzatese si giocherà domenica alle 9:30 a Seveso: in caso di vittoria di una delle due squadre, come detto, il girone B avrà una capolista solitaria in attesa dell'Ardor Lazzate, che questo weekend osserverà il turno di riposo.