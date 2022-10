Zero gol subiti e miglior difesa della categoria: alla scoperta dei Guardiani del Vighignolo

Inizio al top per il Vighignolo nel girone G che è, insieme all'Ardor Lazzate, l'unica squadra a non aver subito gol. Tante, infatti, le reti segnate nelle prime due partite contro Zibido e Garlasco, ma c'è un bello zero alla voce gol subiti, e così è stato anche nell'ultima partita di campionato contro il Rozzano, terminata poi a reti bianche e quindi in pareggio.

L'allenatore della squadra, Mauro Benenati, riguardo la fase difensiva del suo Vighignolo ha spiegato: «Per avere una buona difesa bisogna lavorare in 11: i miei primi difensori sono gli attaccanti». E anche se, guardando i risultati, le prime due partite potrebbero far pensare a impegni leggeri per le retrovie, Benenati specifica: «Sono stati tutti bravi a mantenere la concentrazione, perché in una partita che stai vincendo con tanti gol di scarto è facile perdere la concentrazione. L'atteggiamento però è stato quello giusto, e quindi sono molto contento e soddisfatto».

FORMIDABILI GUARDIANI

Benenati ha definito la coppia difensiva, formata da Federico Rizzi e Roberto Galassi, come un binomio di centrali in grado di sapersi far valere nell'uno contro uno: «Rizzi e Galassi hanno avuto una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Mi fido di loro, il mio modo di giocare è quello di lasciare i difensori in uno contro uno e loro mi danno tantissime certezze. Anche contro il Rozzano li ho lasciati senza l'aiuto di qualcuno, perché sanno gestire bene il campo. Questo permette alla squadra di attaccare con più uomini e di trovare maggiormente la superiorità numerica».

Anche per quanto riguarda il portiere Pilay Dylan Arjei Cardenas, l'allenatore non lesina elogi: «È un ragazzo molto bravo con entrambi i piedi, un giocatore di movimento aggiunto e ogni allenatore vorrebbe avere un portiere come lui, ne sono certo. Anche se in difficoltà, non calcia mai a caso: riesce ad essere sempre ben preciso e a servire i suoi compagni».

I due terzini Lorenzo Isernia e Pietro Leone Gritti sono stati molto partecipi alle azioni della loro squadra, questo perché «sono entrambi molto propositivi, intelligenti e sanno leggere le situazioni. Per come gioco io devono stare alti e poi devono essere molto bravi a rientrare quando c'è bisogno».

PROTAGONISTI AFFIDABILI ANCHE DALLA PANCHINA

Non solo i titolari, ma anche chi è subentrato in difesa è stato capace di mantenere alta la concentrazione. Quando alcuni giocatori sono stati chiamati in causa, per quanto il risultato fosse già acquisito, questi hanno saputo dare ottime risposte, facendosi trovare pronti. Matteo Canoro, buttato sempre nella mischia in queste tre partite, è riuscito anche a segnare due gol, contribuendo quindi anche al peso specifico d'attacco del Vighignolo. Ci sono poi Valentino Bassi, per lui una partita da titolare e un'altra da subentrato e anche per lui un gol messo a segno, e Federico Lindenfels, che quando è entrato a partita in corso ha saputo giocare con grande sicurezza, dando grandi certezze lì dietro. Benenati conclude sui suoi ragazzi dicendo: «Sono tutti bravi, ragionano bene. Questa è la qualità più importante per il loro ruolo: se un difensore ragiona bene tutto il resto della squadra lo percepisce e riesce a giocare molto meglio, perché sa di poter fare affidamento sui compagni in difesa».