Cambi decisivi e doppio Perronace, i lupi ritrovano il successo

La Cheraschese si rialza e vince una gara che certamente non ha annoiato. Dopo un primo tempo sotto tono in cui il Caraglio è andato in vantaggio due volte, la squadra di Dughera riesce a svoltare nella ripresa grazie ai gol dei subentrati Bilal e Maiolio, quest’ultimo autore anche di un assist per la doppietta dell'altro protagonista Alfredo Perronace. È il secondo successo stagionale dei Lupi, ancora a secco di punti invece il Caraglio. Il Caraglio di carattere. Avvio più deciso della Cheraschese che prova subito a colpire con un tiro di Calosso, con il quale però manca lo specchio....

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?