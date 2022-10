Termina in pareggio il big match tra Base 96 e Baranzatese, i padroni di casa vanno in vantaggio a un minuto dall'inizio e si fanno riprendere sul finale di partita nonostante l'uomo in più: 1-1 il risultato al triplice fischio. La gara si mette subito in discesa per la Base 96, che trova il vantaggio su sviluppi di corner. La Baranzatese non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria per tutto il primo tempo, non riuscendo, però, a trovare il pareggio.Nella seconda frazione lo spartito è lo stesso, Baranzatese meglio sul piano del gioco e Base...