Raviola illude Nuzzo, Fantini salva Martorana: pari elettrico a Pianezza

Pareggio pirotecnico tra Pianezza e Collegno Paradiso, squadre che divertono e si divertono i campo, che tengono ritmi altissimi e che non mollano un centimetro: 2-2 al fischio finale. I rossoblù giocano la solita partita tutta in verticale, Raviola fa ammattire i difensori avversari e in venti minuti prima porta in vantaggio i suoi, e poi serve ad Arce l'assist del doppio vantaggio. Il Collegno è nervoso nel primo tempo, attacca senza idee precise ma nella ripresa fa valere la rimonta e la maggiore profondità della panchina: dopo i successi con Gran Paradis e Mercadante, ottenuti nella ripresa è evidente...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?