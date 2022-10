Grande sprint Ardor Lazzate , il tecnico Caminada suona la carica «Lavoriamo tanto per vincere»

L’Ardor Lazzate di Alessandro Caminada ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con 3 vittorie nelle prime 3 partite di campionato. I gialloblù si sono imposti su Gerenzanese, Lainatese e Arcellasco e non hanno intenzione di fermarsi. Il prossimo impegno sarà domenica in casa del Cittadella, che finora ha racimolato un solo punto in 4 partite. Queste sono le parole di Caminada in vista della prossima gara: «La cosa più importante è entrare in campo con la mentalità giusta, non dobbiamo sottovalutare la partita. Abbiamo 3/4 assenti per l'influenza, la nota positiva è che rientra Fardin dall'infortunio e ci darà una grossa mano».

UNA DIFESA IMPENETRABILE

Il dato che salta subito all'occhio dell'Ardor lazzate è sicuramente il numero di gol subiti: zero in 3 partite disputate. Si può dire, quindi, che la difesa si sta dimostrando l'arma in più della squadra: «Abbiamo un reparto difensivo veramente forte a livello di valori, ma in allenamento ci dedichiamo tanto lavoro. Sono convinto che i campionati si vincano con la miglior difesa, anche perché con la qualità che abbiamo i gol li troviamo in qualche modo. Sicuramente avere difensori forti come Neamtu e Nanè aiuta, ma tanto lavoro lo fanno anche i centrocampisti e gli attaccanti: cerchiamo sempre di essere aggressivi e di recuperare il pallone il prima possibile andando uomo contro uomo a tutto campo, è dalla fase di non possesso che inizia tutto».

CAMINADA «MI ISPIRO AD ANTONIO CONTE»

I gialloblù non hanno un vero bomber, i gol effettuatati sono distribuiti in tutti i ruoli, con ben 8 marcatori diversi in 3 partite, sintomo dello stato di salute di una squadra che di certo non si nasconde e punta a vincere il girone B. La squadra di Caminada è completa in tutti i reparti e se la solidità difensiva è il vero punto di forza, anche centrocampisti e attaccanti non sono da meno: in mezzo al campo Sgotto e Schenato abbinano qualità e fisicità, mentre davanti Marceca, Cocozza e Rinaldi hanno un grande potenziale. Nonostante i tanti pregi, secondo l’allenatore ci sono anche degli aspetti su cui la squadra deve migliorare: «A volte siamo poco cinici, creiamo tante occasioni da gol ma non le sfruttiamo al meglio e sicuramente dobbiamo provarci di più da fuori area». Infine, alla domanda se ci fosse un allenatore da cui prende ispirazione, Caminada non ha avuto dubbi: «Antonio Conte per me è il numero 1, per come imposta la squadra e come stanno in campo i suoi giocatori».

I gialloblù al momento sono al secondo posto dietro a Baranzatese e Base 96, ma hanno una partita in meno. Le prossime gare sulla carta possono permettere all’Ardor Lazzate di continuare con il proprio rullino di marcia e di arrivare agli impegni contro le dirette concorrenti nel migliore dei modi. Tuttavia, i ragazzi di Caminada dovranno essere essere bravi ad approcciare queste partite con la giusta mentalità per riuscire a fare bottino pieno.