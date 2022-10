Sorpresa Macallesi: avvio da sogno con quattro vittorie ma l'obiettivo rimane la salvezza

Inaspettatamente, secondo i pronostici iniziali, la Macallesi ha iniziato il girone F come meglio non poteva e sicuramente non pensava: quattro vittorie su quattro partite giocate, 20 gol fatti e solo 6 subiti. La squadra guidata da Andrea Rigatuso, a punteggio pieno insieme al Sangiuliano CVS e Calvairate, in questo inizio di stagione ha affrontato in ordine Sported Maris, Esperia, Castelnuovo e Offanenghese. Prossima impegno in trasferta, invece, fissato con il Sancolombano.

I PROTAGONISTI

Impossibile non citare tra i protagonisti di questo inizio stagione i calciatori che sono riusciti ad andare più volte in gol: Federico Giorcelli, 5 gol in quattro presenze. Angelo Cattivelli, una rete ogni giornata fin qui, Pietro Costante, 3 gol arrivati tutti contro l'Offanenghese nell'ultimo match giocato, e Christian Piccolo, 2 centri nelle ultime due gare. Gli altri, i marcatori singoli fin qui, sono Marco Collesei, Angelo Amisano, Stefano Dimastromatteo, Rayan Bahi, Pietro Bratina e Diego Barrientos.

Doveroso sottolineare anche l'apporto dato dal capitano Riccardo Vargiolu, che trasmette con la sua presenza e le sue giocate grande sicurezza in difesa. Anche il portiere Filippo Lolli ha dato grandi garanzie tra i pali, subendo solo 6 gol e facendosi trovare sempre pronto e attento in ogni momento.

LE PAROLE DELL'ALLENATORE

Più che soddisfatto l'allenatore Rigatuso per questo inizio di stagione: «Abbiamo iniziato davvero bene, non ce l'aspettavamo. Siamo contenti di questi primi risultati e speriamo di poter continuare così ancora a lungo». Inizio inaspettato quindi, anche perché la squadra non era stata costruita per i Regionali: «Noi dovevamo disputare il campionato Provinciale ma, con il ripescaggio, ci hanno inseriti in quello Regionale. Avevamo costruito la squadra per i Provinciali e immaginare un inizio così importante era impossibile».

Proprio per questa situazione, la squadra non ha singoli importanti ma può contare su di un gruppo di ragazzi che messi tutti quanti insieme sono riusciti a portare a casa ottimi risultati: «Stiamo facendo bene come squadra grazie all'allenamento, non abbiamo singoli in grado di vincere la partita da soli. E vista questa situazione, per me è chiaro che la differenza la sta facendo l'allenamento». Per quanto riguarda il suo modo di giocare, Rigatuso parla di un gioco offensivo per la sua squadra, a cui viene indicato sempre di provare ad attaccare: «Mi piace il calcio moderno, cercare di giocare in maniera offensiva e al momento ci stiamo riuscendo portando a casa anche i risultati». Nonostante gli ottimi risultati iniziali, l'allenatore rimane però con i piedi assolutamente per terra: «Il nostro obiettivo è la salvezza, una volta raggiunta quella, e spero al più presto possibile, inizieremo a pensare ad altro».