Ghiaccio nelle vene: Vircillo sentenzia dagli undici metri

«Rigore è quando arbitro fischia». La celebre frase di Vujadin Boskov, ex storico allenatore tra le altre di Sampdoria e Napoli, è una massima amara e dolce perfetta per l'epilogo della sfida tra Biassono e La Dominante, in cui un penalty non troppo chiaro per gli ospiti ha fissato il risultato sull'1-1 per un contestato pareggio finale. Biassono che quindi si contorce nel rammarico, anche per non essere riuscito a chiudere la partita senza approfittare degli spazi concessi in contropiede dai nerazzurri alla ricerca del pari: un punto che serve poco agli uomini di Viscardi, mentre per quelli di Pedano questo pareggio ha quasi il sapore di una vittoria.

INCURSIONE SPEZZA EQUILIBRIO

È La Dominante ad uscire meglio dai blocchi: i nerazzurri iniziano con grande aggressività, veloci soprattutto nel recuperare il pallone e a far ripartire l'azione istantaneamente. La prima occasione arriva al 4': nasce proprio da una palla recuperata a metà campo che arriva a Scalco al limite dell'area, destro potente su cui Valagussa arriva con un ottimo riflesso. Non che il Biassono sia però entrato a fare da sparring partner: gli uomini di Viscardi sono pienamente in gara e lottano su ogni pallone, difendendo con grinta e cercando di affondare appena appare un varco all'orizzonte. Al 16' i padroni di casa partono bene in contropiede con Massimo, che arriva sul fondo essersi liberato di Gazzola e mette in mezzo per il rimorchio di Centin, il cui sinistro è però scoordinato e alto sopra la traversa.

La Dominante risponde subito alla prima occasione avversaria: al 18' ancora Scalco testa i riflessi di Valagussa con un destro dai 20 metri, l'estremo difensore di casa si lascia sfuggire ma lo toglie appena in tempo dallo specchio della porta in due tempi. È un momento esaltante in termini di chance: passa di nuovo un minuto ed è il Biassono ad avere un'altra grande occasione per portarsi in vantaggio, con Perversi che raccoglie un rimpallo su calcio d'angolo e costringe Vincelli a deviare con un gran balzo sopra la traversa. Ma non finisce qui: al 23' altra azione corale degli uomini di Viscardi, cross di Massimo per il colpo di testa di Centin, che sfiora il palo a Vincelli battuto. Lo 0-0 sembra avere i minuti contati ed in effetti per una volta l'impressione è quella giusta. La gara si sblocca al 26': discesa alla Cancelo di Gasparello, che parte da destra in progressione, salta un paio di uomini, si accentra e trova il filtrante per lo scatto sul filo del fuorigioco di Riva, freddo davanti a Vincelli per il vantaggio dei padroni di casa. L'1-0 rallenta finalmente il ritmo dopo gli ultimi forsennati minuti: ma la reazione de La Dominante c'è e il secondo tempo promette fuoco e fiamme.

PAREGGIO E POLEMICHE

La ripresa riparte infatti ad alti ritmi ed agonismo, con un Biassono determinato a difendere il vantaggio e La Dominante che sente fin dall'inizio un senso di urgenza sempre più grande per riprendere il risultato. Gli ospiti sfiorano l'1-1 all'11' con il solito Scalco, che in contropiede viene trovato bene da Vircillo ma col destro sfiora soltanto il palo alla sinistra di Valagussa, complice la deviazione di un difensore di casa. La Dominante non riesce però a impostare un vero proprio predominio di gioco o anche solo territoriale, perché il Biassono è reattivo e per nulla rinunciatario, difendendosi con l'attacco senza commettere l'errore di abbassarsi troppo. Il risultato è che gli ospiti creano poco in avanti, con il solo destro fuori di poco di Lettieri al 21' degno di essere considerato occasione pericolosa. Si arriva così ai minuti finali con tutto ancora in bilico, e con una Dominante che ci continua a credere nonostante tutto: il Biassono sembra però troppo solido per essere scalfito e servirebbe un episodio per cambiare tutto. Ed ecco che l'episodio arriva, a un minuto dal recupero: al 34' infatti Mazzone concede un rigore per un contatto in area su Scalco, tra le proteste sonore dei padroni di casa. Sul dischetto si presenta Vircillo per un pallone pesantissimo, che il centrocampista nerazzurro incrocia bene alla destra di Valagussa per il pareggio. I rimpianti del Biassono aumentano nel recupero: al 36' i padroni di casa sfiorano di nuovo una vittoria che sembrava fatta con la grande occasione di Viganò, che gira in area di rigore ma trova la risposta di Vincelli prima che la difesa ospite in affanno riesca a spazzare. Il pareggio regge così fino alla fine: una X che vede una chiara delusa e una chiara esultante; la prima è un Biassono sfortunato e che recrimina per le decisioni arbitrali, la seconda una Dominante per cui il punto è più prezioso di quanto gli stessi ragazzi di Pedano si rendano conto.

IL TABELLINO

BIASSONO-LA DOMINANTE 1-1

RETI (1-0, 1-1): 26' Riva (B), 34' st Vircillo (D).

BIASSONO (4-2-3-1): Valagussa 6.5, Felici 6.5, Gasparello 7, Centin 7 (27' st Ventimiglia sv), Perversi 6.5, Messina 6.5, Mariani 6 (27' st Xaiz sv), Colombo 6.5, Viganò 6.5, Riva 7 (33' st Aveni Cirino sv), Massimo 6.5 (19' st Civati 6). A disp. Sniecinski, Galbiati, Borsato. All. Viscardi 6.5.

LA DOMINANTE (4-4-2): Vincelli 7, Aliprandi 7, Veronese 6 (27' st Rink sv), Galarza 6.5, Gazzola 6.5, Moro 6, Vivan 6 (12' st Luraschi 6.5), Vircillo 6.5, Valdati 6 (12' st Lettieri 6), Scalco 7.5, Grimoldi 6. A disp. Morasca, Arza, Pirola, Sala, DI Bartolo, Scolamacchia. All. Pedano 6.

ARBITRO: Mazzone di Seregno 5.5.

AMMONITI: Gazzola (D), Colombo (B).

LE PAGELLE

BIASSONO

Valagussa 6.5 Nega la gioia del gol a Scalco almeno un paio di volte, attento anche nelle uscite.

Felici 6.5 Inizio titubante con qualche sbavatura di troppo, la sua prestazione sale di tono col passare dei minuti.

Gasparello 7 Il gol è suo almeno al 75%: azione di potenza e qualità unica, con la grande corsa e il piede educato per l'assist.

Centin 7 Lottatore in mezzo su tutti i palloni, li ripulisce con tecnica e velocità e sfiora anche il gol un paio di volte. (27' st Ventimiglia sv).

Perversi 6.5 Limita più che bene Valdati tenendolo lontano dalla zona gol, prestazione molto solida.

Messina 6.5 Idem come sopra, roccioso in marcatura e sempre pronto a far ripartire l'azione velocemente.

Mariani 6 Partita sull'altalena, alterna ottime giocate a momenti di poca lucidità in fase offensiva. (27' st Xaiz sv).

Colombo 6.5 Dinamo di energia in mezzo, tanti contrasti e palle recuperate simbolo di una prestazione gagliarda.

Viganò 6.5 Centravanti sempre molto mobile, strappa palla al piede come un esterno ed è spesso pericoloso: manca solo il gol.

Riva 7 Sfrutta e rende tangibile il capolavoro di Gasparello con la freddezza sul vantaggio, poi tanta qualità tra le linee. (33' st Aveni Cirino sv).

Massimo 6.5 Arriva spesso e volentieri sul fondo saltando spesso l'uomo, gli manca solo un po' di cinismo in area di rigore.

19' st Civati 6 Dentro per dare nuova energia in attacco, si vede ma fino a un certo punto.

All. Viscardi 6.5 Partenza lenta, poi la squadra esce alla grande e meriterebbe la vittoria. I rimpianti non si contano.

LA DOMINANTE

Vincelli 7 Più di una parata importante, come quella su Viganò nel finale che sigilla il risultato.

Aliprandi 7 Percentuale di contrasti vinti altissima, lucidissimo e preciso nelle chiusure, si fa vedere anche in avanti.

Veronese 6 Più timido e meno impeccabile dietro, ma è bravo a non cedere e tenere fino alla fine. (27' st Rink sv).

Galarza 6.5 Agonismo a profusione che dà forza a tutta la squadra, anche senza essere perfetto in regia.

Gazzola 6.5 Difensore arcigno, bada sempre al sodo e a fare il suo senza pensare all'eleganza, e fa bene.

Moro 6 Mezzo errore sul gol, dove è troppo leggero in marcatura: per il resto ritrova la giusta solidità.

Vivan 6 Qualche accelerazione positiva che però non impensierisce più di tanto la difesa. Ala mezza spezzata.

12' st Luraschi 6.5 Ingresso convincente, aumenta il tasso di pericolosità degli attacchi ospiti.

Vircillo 6.5 Non ferma Gasparello all'inizio dell'azione del primo gol, ma per il resto si riscatta con una prestazione di sostanza in mezzo ed è glaciale sul rigore.

Valdati 5.5 Vaga per l'area di rigore e oltre cercando palloni giocabili e occasioni, rimane con un pugno di mosche.

12' st Lettieri 6 Poche occasioni per far male, ma presenza importante fisicamente e tatticamente.

Scalco 7.5 Premio alla perseveranza: pericoloso ogni volta che tocca palla, è l'ultimo a mollare e si conquista un rigore tanto dubbio quanto decisivo.

Grimoldi 5.5 Dà l'impressione costante di poter fare molto di più, giornata in cui gli riesce proprio poco.

All. Pedano 6 La squadra non brilla particolarmente, ma lotta fino alla fine ed è premiata anche dalla Dea Bendata.

ARBITRO

Mazzone di Seregno 5.5 Impressione generale di incertezza per tutta la durata del match. Chiude poi la prestazione con l'episodio finale del rigore, che dagli spalti è sembrato molto dubbio.

LE INTERVISTE

Pura amarezza per Luca Viscardi, il tecnico del Biassono veste i panni del beffato al termine di un pareggio che fa male ai suoi: «Soddisfatto della prestazione dei ragazzi, che hanno creato molto e meritato il vantaggio e avrebbero meritato anche di portare a casa la vittoria. L'analisi della gara però non può evitare di tener conto dell'episodio del rigore finale: una decisione arbitrale che a mio parere non è stata corretta e che ci ha penalizzato in maniera decisiva».

Se Viscardi "piange", non ride nemmeno Mirko Pedano de La Dominante, che dai suoi vuole di più: «I ragazzi hanno risentito psicologicamente della sconfitta all'ultimo minuto della settimana scorsa, sono partiti contratti e un po' impauriti. Dopo lo svantaggio si sono un po' liberati mentalmente e hanno mostrato coraggio e carattere e alla fine il pareggio credo che sia tutto sommato un risultato giusto, a prescindere dal rigore finale. Credo però che dobbiamo e possiamo fare molto meglio: ci proveremo nelle prossime gare».