La corazzata si conferma: sofferenza e manita di forza

La prova che serviva per dimostrare che il Chisola è grande. Anche quest'anno, anche questa volta. 5-0 che lancia i vinovesi in fuga e dà un segnale a tutti di voler tenere lo stesso ritmo della passata stagione. Chisolini che scendono in campo con un 4-3-1-2 con Arcudi dietro a Giambertone e Calamita, ma l'11 biancazzurro ha la liberta di allargarsi in fase offensiva sulla fascia destra. Fossanesi che si presentano anche loro con un 4-3-1-2 speculare agli avversari, caratterizzato però dall'avanzamento sulla destra in fase di possesso di Inturri.

Blues con personalità, Chisola fortunato

Le premesse per una bella gara ci sono tutte, le due formazioni giocano a viso aperto senza paura dell'avversario. La partita nei primi minuti è abbastanza equilibrata, con il Fossano leggermente più dominante sul possesso palla, anche grazie alle qualità di palleggio di Angaramo. La prima occasione però è per il Chisola, al 6' Paneghini si mette in proprio, dribbling secco al limite dell'area, palla sul sinistro e tiro ad incrociare, pallone che sfila al lato non di molto. Biancazzurri che dopo l'occasione del loro numero 8 non riescono a trovare la quadra a centrocampo, gli Ospiti infatti riescono a mantenere il possesso del pallone e sono bravi a saltare i centrocampisti Chisolini sulla prima pressione. La prima occasione da rete per i Fossanesi arriva al 9', Inturri ruba bene palla a Franzè sulla fascia destra vicino all'area del Chisola, il numero 5 blues va al cross con il destro per Robaldo lasciato solo in area si coordina e impatta di prima la sfera all'altezza del dischetto, palla che si impenna e finisce alta. La pressione degli ospiti si intensifica ogni minuto che passa e la difesa biancazzurra inizia ad andare in affanno. Due minuti dopo è ancora il Fossano ad attaccare, sempre da destra, questa volta è Moise che si mette in proprio, dribbling e tiro di sinistro dal limite, palla alta non di molto sopra la testa di Santoro.

La personalità nel possesso palla e la qualità dei centrocampisti permettono al Fossano di continuare a mantenere alta la pressione sulla difesa dei padroni di casa. Al 15' Angaramo conquista una buona punizione sui 30 metri da posizione centrale. Sul pallone va Shita, il capitano dei Blues va direttamente in porta con un tiro molto potente ma abbastanza centrale, Santoro respinge ma non perfettamente, la palla infatti arriva sulla testa di Moise che va a botta sicura, ma con un colpo di reni Santoro riesce a togliere la palla dall'angolino basso, mantenendo così il risultato.

I vinovesi faticano e riportare su la squadra e soprattutto faticano nel mantenere il possesso palla, il Fossano è molto bravo nella prima pressione e riesce spesso a rubare buone palle a centrocampo. La fascia preferita dagli ospiti per attaccare è la destra, al 19' ancora Moise salta di velocità Franzè, arriva a fondocampo e salta anche D'Acierno poi decide di crossare per Belli ma Mazzone anticipa l'attaccante fossanese con un super intervento che salva la squadra dallo svantaggio. Chisola in grande difficoltà in questo momento della partita, il Fossano è padrone del campo e del gioco.

Il calcio è strano ed imprevedibile e lo dimostra l'inaspettato vantaggio dei padroni di casa al 20'. Nel momento migliore del Fossano, il Chisola riesce ad avanzare con Arcudi sulla fascia sinistra, il numero 11 biancazzurro crossa per Giambertone, il bomber però sfiora solo il pallone senza poterlo indirizzare, la sfera passa e colpisce in testa in maniera davvero fortuita e sfortunata l'estremo difensore cuneese, che fino all'ultimo secondo non può vedere il pallone perchè coperto dalla figura di Giambertone. La palla quindi colpisce il numero 1 Fossanese e schizza in direzione di Scarangella ( salito per accompagnare l'azione) il numero 4 dei padroni di casa deve solo appoggiare in rete per l'1-0 del Chisola. Vantaggio quindi per i padroni di casa che fino a questo momento avevano fatto poco o nulla in fase offensiva, batosta per il Fossano che vede tutti gli sforzi offensivi vanificati da una rete inaspettata e fortunosa.

Nonostante il vantaggio i padroni di casa non riescono a guadagnare campo ma la sofferenza difensiva continua. Il Fossano non ci sta e vuole subito riportare in parità la partita. Passano due minuti dal gol preso e i Blues potrebbero pareggiare, Belli riesce a servire con un bel tocco di tacco Robaldo, il numero 8 Fossanese entra in area e a tu per tu con Santoro prova a chiudere il destro sul primo palo, bravissimo il numero 1 Chisolino a dire no e mettere in angolo. La pressione degli ospiti è molto alta, la squadra di Valerio Petiti sta sovrastando gli avversari sul piano del gioco e del possesso. Passano altri quattro minuti, al 26' il Fossano conquista una buona punizione dal limite sulla destra. Belli si incarica di calciare, il numero 9 ospite va diretto in porta Santoro ancora una volta dice no mette in angolo. Padroni di casa che riescono a respirare un po' e dopo un paio di minuti in possesso palla, Giambertone imbuca bene per Calamita che scappa ai difensori avversari, il 9 Chisolino entra in area e calcia di destro ad incrociare ma strozza troppo il tiro e palla si spegne a lato. L'ultima occasione del primo tempo è ancora per il Fossano, Inturri salta due avversari sulla destra, poi rientra e salta D'Acierno per poi trovarsi a fondo campo a tu per tu con Santoro, il numero 5 Blues va per la soluzione personale invece di crossare in mezzo, Santoro para e respinge in angolo, occasione d'oro per il Fossano che però non riesce a sfruttarla.

Schiacciasassi Chisola

La seconda frazione di gioco è completamente un'altra partita. Il rientro in campo delle due squadre vede un cambio netto nell'atteggiamento dei padroni di casa. La formazione Vinovese probabilmente è stata spronata dal suo allenatore negli spogliatoio, infatti la squadra che rientra nel secondo tempo è completamente un'altra.

Bastano due minuti e i padroni di casa raddoppiano. Una bella trama a centrocampo lancia Calamita in profondità, il numero 9 vinovese con un tocco morbido di prima scavalca Sacco fuori dai pali e fa 2-0 Chisola, doccia freddissima per il Fossano che dopo un bellissimo primo tempo voleva subito riportare in parità la gara. Ma la cattiveria agonistica dei biacazzurri è tale da costringere gli ospiti a subire ancora. Passano appena altri tre minuti di gioco e Chessa confeziona un bellissimo passaggio filtrante per Giambertone in mezzo a due difensori, il diez di Mandes di prima serve Calamita che a tu per tu con Sacco dribbla il portiere e appoggia facile in rete e sigla il 3-0 e la sua doppietta personale. Chisola indemoniato. Il Fossano dopo questo avvio di secondo tempo da incubo, come normale che sia subisce mentalmente il colpo. Ma i ragazzi di Petiti non si danno per vinti e continuano a provarci. Inturri al 24' ha una chanche, il numero 5 Fossanese salta un paio di avversari sulla destra, poi va al tiro dal limite, la palla è indirizzata al sette ma Santoro evita con una bella parata il gol agli avversari.

Il Chisola potrebbe gestire l'ampio vantaggio senza forzare la mano, ma la squadra di Mandes non è di questa pasta. Al 30' i padroni di casa ripartono, la palla la porta su Calamita che a tu per tu con Sacco potrebbe passarla a Giambertone tutto solo in area, ma il 9 Chisolino invece va al tiro, che viene parato da Sacco, la palla però schizza verso Giambertone che appoggia semplicemente in rete per il 4-0 biancazzurro. Il match si spegne inevitabilmente dopo l'ennesimo gol del Chisola che ipoteca ancor di più il risultato. Ce tempo però per un altro gol, ormai il Fossano è già negli spogliatoi con la testa e i padroni di casa ne approfittano con Migliorini ( subentrato per Duò), il numero 13 raccoglie una respinta di Sacco e calcia di prima in porta da fuori area col destro siglando il 5-0 finale.

Finisce qua, il Chisola vince e convince (nel secondo tempo), e si porta a quota 15 punti in classifica, staccando di altre tre lunghezze il Fossano. La squadra di Andrea Mandes è stata fortunata nel primo tempo dove ha sofferto e non poco gli avversari, ma nella ripresa si è conquistata la vittoria con forza. Il Fossano esce dal campo abbattuto per una pesante sconfitta che nei numeri è esagerata per quello visto in campo. Ospiti che comunque rimangono agganciati al treno playoff.

IL TABELLINO

CHISOLA-FOSSANO 5-0

RETI: 20' Scarangella (C), 2' st Calamita (C), 5' st Calamita (C), 30' st Giambertone (C), 35' st Migliorini (C).

CHISOLA (4-3-1-2): Santoro 7.5, Duò 6.5 (26' st Migliorini 7), Franzè 6, Scarangella 7, D'Acierno 6, Mazzone 6.5, Chessa 6 (21' st Brusa sv), Paneghini 6.5 (16' st Lampitelli 6), Calamita 8, Giambertone 8, Arcudi 6 (16' st Cappelli 6). A disp. Bahadi, Cammarata, Manuele, Giachino. All. Mandes 7. Dir. Bevilacqua.

FOSSANO (4-3-1-2): Sacco 6.5, Bellino 6 (33' st Diani sv), Tomatis 6, Shita 6.5, Inturri 7, Tollini 6 (26' st Dardanello sv), Pagliano 6.5, Robaldo 6.5 (8' st Scavone 6), Belli 6.5, Angaramo 7, Moise 6.5 (21' st Macheda sv, 35' st Giachino sv). A disp. Tuninetti, Borsotto. All. Petiti 6.5. Dir. Tollini - Dardanello.

ARBITRO: Anselmo di Pinerolo 6.5.



AMMONITI: Chessa (C).

LE PAGELLE

CHISOLA

Santoro 7.5 Il motivo principale il numero 0 sulla casella gol subiti è lui, soprattutto nel primo tempo. Blinda la porta da qualsiasi tipologia di conclusione, fondamentale oggi per la vittoria.

Duó 6.5 Partita che lo vede soffrire le avanzate avversarie, ma è bravo dalla sua parte a contenerle in maniera ordinata. Nella ripresa domina difensivamente e non lascia spazi.

26'st Migliorini 7 Entra sul 4-0, con il compito di gestire i minuti finali, ma allo scadere ha un'occasione e la sfrutta al meglio siglando il 5-0 finale, bravo a crederci.

Franzè 6 Forse l'uomo in maglia biancazzurra che oggi ha sofferto di più. Nel primo tempo Inturri lo fa ammattire con i suoi dribbling e va in affanno. Nella ripresa si ricompone come tutta la squadra e gioca con più sicurezza.

Scarangella 7 Autore del primo gol, è bravo nell'accompagnare l'azione e a farsi trovare nel momento giusto al posto giusto. Nella ripresa amministra e crea gioco per gli attaccanti.

D’acierno 6 Il primo tempo è stato un incubo per lui, le scorribande di Inturri e Belli lo fanno ammattire e soprattutto si fa saltare troppo facilmente. Nella ripresa si ricompatta bene e con Mazzone blindano la difesa.

Mazzone 6.5 Se D'Acierno ha sofferto nel primo tempo, lui gli ha coperto le spalle, un po alla Chiellini con Bonucci. Preciso e attento sventa più volte possibili azioni pericolose con i suoi interventi.

Chessa 6 In ombra nel primo tempo, da una grossa mano in fase difensiva ma offensivamente si vede pochissimo. La ripresa è un'altra musica, confeziona bei lanci ch portano ad azioni da rete ed amministra bene il pallone. Sostituito perchè ammonito. 26'st Brusa sv

Paneghini 6.5 Ottima la sua gara oggi, nel primo tempo soffre e non poco la pressione a centrocampo, ma è bravo a ripiegare e a contenere gli avversari. Nella ripresa ha più libertà e da filo da torcere agli avversari d reparto.

16'st Lampitelli 6 Entra sul 3-0 ed ha il compito di gestire la palla senza forzare la giocata, bene eseguito il compito datogli dall'allenatore.

Calamita 8 Primo tempo dove non è pervenuto molto. Nella ripresa torna ad essere se stesso e ne mette due. Due reti molto belle di tecnica e precisione, sublime il secondo gol dove salta il portiere alla Ronaldo il Fenomeno. MVP assieme a Giabertone.

Giambertone 8 Se c'è un cosa sicura al mondo oltre la morte è il gol di Giambertone ogni domenica. A questo giro il bomber del Chisola segna un gol semplice per lui. Ma la vera differenza la fa sostanzialmente come trequartista/ seconda punta, offre un bellissimo assist a Calamita per il secondo gol e cerca i compagni svariate volte. Fondamentale nel coprire la visuale sul primo gol di Scarangella nel primo tempo.

Arcudi 6 Partita dai due volti, primo tempo molto nascosto. Nella ripresa da un buon contributo in fase offensiva. 16'st Cappelli 6 Entra sul 3-0 e ha il compito di gestire e far girare palla.

All. Mandes 7 La squadra nel primo tempo è passata in vantaggio per un episodio, ma ha sofferto e concesso davvero tantissimo agli avversari. Il secondo tempo al 99% è merito delle sue strigliate negli spogliatoi.

FOSSANO

Sacco 6.5 La sua responsabilità sui gol presi e pari a 0, anzi salva la squadra da un passivo peggiore nel secondo tempo. Non meritava di prenderne così tanti oggi.

Bellino 6 Un buon primo tempo per lui, ferma bene le avanzate di Arcudi. Nella ripresa invece subisce la cattiveria agonistica avversaria come tutta la squadra.

Tomatis 6 Gioca un buonissimo primo tempo, ricco di intensità e agonismo. Nella ripresa subisce il ritorno degli avversari.

Shita 6.5 Sfiora il gol nel primo tempo con una bella punizione dai 30 metri, in più gioca con personalità. Il secondo tempo è un incubo per tutto il Fossano.

Inturri 7 Nonostante il passivo eccessivo, lui ha giocato una bella partita nel complesso. Dimostra le sue qualità di funambolo e velocista mettendo in difficoltà più volte Santoro e la difesa avversaria.

Tollini 6 Buon primo tempo di gamba e qualità, nella ripresa soffre tantissimo il pressing avversario. 26'st Dardanello sv

Pagliano 6.5 Anche per lui ottimo primo tempo di grande agonismo. Nella ripresa non riesce più a spingere e deve subire la pressione avversaria.

Robaldo 6.5 Assieme a Angaramo è il metronomo del centrocampo Blues. Un primo tempo giocato con grande personalità.

8'st Scavone 6 Entra in un momento molto duro, sotto 3-0 deve cercare di dare verve alla squadra ma è difficile in queste condizioni.

Belli 6.5 L'attaccante Fossanese sfiora il gol più volte durante il primo tempo. Nella ripresa è lasciato solo dalla squadra che non riesce ad uscire.

Angaramo 7 Il diez gioca un primo tempo di qualità e quantità, recupera palloni e crea gioco con una visione pazzesca. Nella ripresa si abbassa e lotta come un leone per il possesso.

Moise 6.5 Le sue accelerazioni nel primo tempo sulla fascia destra fanno il panico nella difesa Vinovese che non lo tiene mai. Nella ripresa la musica cambia ed è lui a dover rincorrere gli avversari. 21'st Macheda sv 32'st Giachino sv

All Petiti 6.5 Prestazione Sublime della sua squadra nel primo tempo. I suoi ragazzi hanno messo sotto e non poco il Chisola, solo la sfortuna e un super Santoro hanno impedito ai Blues di segnare. La ripresa per come è iniziata ha distrutto mentalmente i suoi. Ma quella vista nel primo tempo è una bellissima squadra che può giocarsela con le grandi.

LE INTERVISTE

Allenatore Chisola Andrea Mandes: «A fine primo tempo, diciamo che negli spogliatoi ho "pettinato" i ragazzi, e nella ripresa si è visto. Il primo tempo noi siamo stati molli e poco concentrati. Dobbiamo avere coraggio come la ripresa, poi onestamente l'episodio del primo gol è molto fortunato per noi. Il Fossano ci ha dato filo da torcere e sono davvero una bella squadra, bravi noi a soffrire portarla a casa. Il risultato si è un po' bugiardo».

Allenatore Fossano Valerio Petiti: «Nella ripresa noi volevamo riportare subito in parità la partita, ma loro in 5' ne hanno fatti due e mentalmente lo abbiamo accusato anche perchè nel primo tempo abbiamo dominato, sul piano del gioco e delle occasioni. Siamo stati sfortunati sul primo gol loro, ma soprattutto abbiamo incrociato il loro portiere che oggi ha preso davvero tutto».