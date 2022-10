Molon e Ledda colpiscono a freddo, l'Alpignano ruba lo scettro a Rapisarda

Molon, Ledda e passa la paura. L'Alpignano consolida le proprie certezze, dimostra solidità e balza in testa della classifica con la vittoria per 0-2 sul campo di un Lucento costretto invece a tornare coi piedi per terra, qualora ce ne fosse bisogno, dopo lo splendido avvio di quattro vittorie su quattro. I biancoblù si dimostrano superiori fin dall'avvio, quando si portano in vantaggio con Simone Molon dopo appena due giri di lancette, e poi consolidano il vantaggio, sprecando anche diverse occasioni per raddoppiare. I padroni di casa rimangono in partita e sperano, ma dopo il gol di Omar Ledda, ancora una volta a freddo, escono sempre più dal campo col passare dei minuti.

GLI SCHIERAMENTI DI PARTENZA

LUCENTO

Rapisarda ripropone un 4-3-3 dimostratosi perfettamente calzante in questo avvio di stagione, con Luca Morlano perno fondamentale di un centrocampo completato da Federico Sogos e Lorenzo Bruni. Loris Cirri è l'unica punta, ai suoi lati agiscono Mirko Berardelli e Alessio Croce. Davanti all'estremo difensore Andrea Amodio, la difesa a quattro è composta da Simone Cutrupi e Fabio Tusha sulle fasce, mentre in mezzo compaiono Lorenzo Trione e Antonio Macrì.

ALPIGNANO

I biancoblù rispondono con un 4-4-1-1 che assomiglia tanto a un 4-2-3-1: Filippo Caputi agisce da sottopunta alle spalle di Omar Ledda, ma arretrando molto la sua posizione va quasi a formare un terzetto insieme a Matteo Fioccardi e Nicolò Donadio. Intoccabili in mezzo Flavio Curri e Simone Molon, dietro Mikael Amorosi è sempre più padrone della fascia sinistra, con Manuel Rossano a destra e il duo Ferjani-Miceli a completare la batteria difensiva davanti a Giuseppe Traversi.

DOCCIA FREDDA

Le squadre devono rinunciare presto alla fase di studio: al 1' di gioco gli ospiti si guadagnano una punizione dal limite ben calciata in mezzo. Lorenzo Trione manca l'intervento e l'uscita di Andrea Amodio non impedisce a Simone Molon di anticipare tutti e mettere dentro di testa la rete del vantaggio. Doccia fredda per il Lucento, costretto ben presto a riorganizzarsi e tranquillizzarsi, contro il pressing continuo e asfissiante degli ospiti. Al 9' i rossoblù hanno una grande occasione che deriva da una vera e propria touche di Morlano, ma Sogos non riesce a sfruttare la sua ottima posizione mandando alto il suo colpo di testa. I padroni di casa provano a fare gioco, ma l'Alpignano è tonico, non molla un centimetro e costringe spesso gli avversari all'errore. Baseggio non è però soddisfatto del duo Curri-Caputi: il 10 scende troppo basso e si pesta i piedi col mediano e i due non riescono a trovare le misure perfette con il terzetto di centrocampo rossoblù. Prima del rientro degli spogliatoi, arrivano le prime avvisaglie di quanto accadrà nel secondo tempo: al 28' Fioccardi tira centrale, al 31' Amodio compie un vero e proprio miracolo sull'inserimento di Curri.

LA STORIA SI RIPETE

Pronti e via, riprende il match ma il copione è esattamente quello del primo tempo. Miceli imposta da dietro a testa alta e vede uno spiraglio in profondità per Nicolò Donadio. Parte il lancio, la difesa rossoblù scappa con qualche attimo di ritardo e il capitano si ritrova davanti ad Amodio. Il suo pallonetto viene respinto, sulla ribattuta Ledda prende prima il palo di testa e poi non può sbagliare appoggiando in rete il più semplice dei gol. Questa volta la mazzata per i padroni di casa è troppo forte, difficile digerire due gol in apertura di tempo. La seconda frazione scorre così scandita dai cambi dei rispettivi tecnici e da poche sporadiche occasioni da gol. Tra i subentrati è Alessandro Ciliberti a spiccare in fascia sinistra e l'Alpignano, nonostante il doppio vantaggio, continua a premere sul piede dell'acceleratore. Al 25' l'estremo difensore rossoblù sventa in corner il minaccioso tiro del numero 15, successivamente vanno vicini al gol Curri e Donadio. Tra i padroni di casa Dilettoso prova a farsi vedere nel segno dell'ex, ma le sue fiammate si concludono con un nulla di fatto.

Al triplice fischio il risultato emerso dal campo appare quello più giusto: troppo poco pericoloso questo Lucento per impensierire un Alpignano solido, che ha incassato solo tre reti dall'inizio del campionato. Una battuta d'arresto è più che giustificabile, ora urge riprendere il cammino e non farsi condizionare troppo. L'Alpignano rivede la prima posizione (appaiato al Lascaris): il pareggio di qualche settimana fa con la Virtus Calcio sembra aver riportato coi piedi per terra la formazione biancoblù.

IL TABELLINO DEL MATCH

LUCENTO-ALPIGNANO 0-2

RETI: 2' Molon S. (A), 3' st Ledda (A).

LUCENTO (4-3-3): Amodio 6.5, Thusha 6 (27' st Ikeh sv), Cutrupi 6.5, Morlano 7, Macrì 6 (27' st Saviano sv), Trione 5.5, Croce 6 (11' st Osaikhuiwuomwan 6), Sogos 6 (11' st Bissal 5.5), Cirri 6.5 (32' st Ofure Godspower sv), Berardelli 5.5 (27' st Dilettoso 6.5), Bruni 5.5 (27' st Tuccio sv). A disp. Beruto, Pedalino. All. Rapisarda 6. Dir. Sgroi.

ALPIGNANO (4-4-1-1): Traversi 6.5, Rossano 6.5, Amorosi 7, Ferjani 7 (29' st Calì sv), Miceli S. 7, Curri 6.5, Donadio 6 (34' st Cretu sv), Molon S. 7.5, Ledda 7 (11' st Pennucci 6), Caputi 6 (14' st Cordola 6.5), Fioccardi 6.5 (17' st Ciliberti 7). A disp. Greco, Calliero, Celotti, Raimondo. All. Baseggio 7. Dir. Ledda.

ARBITRO: Cugliari di Torino 6.



AMMONITI: 37' Ferjani (A), 9' st Fioccardi (A), 23' st Miceli S. (A).

I PROTAGONISTI

LUCENTO



Amodio 6.5 Grandi interventi che evitano un passivo più pesante in almeno due occasioni. In particolare è splendido il riflesso su Curri nel primo tempo, quando con un movimento di puro istinto disinnesca un tiro dalla distanza ravvicinata del numero 6 avversario. Unica nota negativa il troppo nervosismo, specialmente nella prima frazione di gioco.

Thusha 6 Ordinato, rimane abbottonato per non farsi trovare fuori posizione con un avversario come Matteo Fioccardi. Ne risulta una partita non memorabile, ma nemmeno in affanno e si guadagna la piena sufficienza. 27' st Ikeh sv

Cutrupi 6.5 Appare uno dei titolari con maggiore personalità in casa Lucento. Cerca spesso il dribbling in fascia per creare la superiorità numerica, e anche se non salta con costanza l'uomo, dà brio e vivacità alla manovra. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Morlano 7 Imprescindibile per Rapisarda, per distacco il migliore dei rossoblù. Play davanti alla difesa, di fatto è l'unico che viene sempre incontro al pallone provando a dare idee e geometrie. Prezioso anche in fase di interdizione, un giocatore completo che fa del dinamismo e dell'esplosività i suoi punti di forza. La specialità della casa è però la touche con cui non di rado mette in difficoltà la difesa avversaria, non avvezza a fronteggiare palloni di questa forza da una rimessa laterale.

Macrì 6 Non sempre si appiccica a Ledda nel modo giusto per evitare di farlo girare, ma mette comunque grande fisicità e intensità al servizio della squadra. Risorsa importante, non sfigura davanti ad alcuni dei migliori attaccanti della categoria. 27' st Saviano sv

Trione 5.5 Va in difficoltà in diverse occasioni: manca l'intervento sulla punizione del gol, trovato fuori posizione sul lancio del secondo gol. Prestazione generosa, si prende anche qualche responsabilità in fase di impostazione, ma pesano molto le imprecisioni risultate poi decisive ai fini del risultato.

Croce 6 Deve ripiegare diverse volte in fase difensiva sacrificando così la possibilità di incidere in quella offensiva. Grande aggressività, prova anche a scaldare il pubblico dopo gli interventi, non la partita migliore per dimostrare le doti da ala.

11' st Osaikhuiwuomwan 6 Anche per lui vale il discorso fatto per il compagno che lo ha preceduto: generoso, non riesce a trasformare i pensieri in azioni concrete.

Sogos 6 Nel vivo del gioco, perché dai suoi piedi passa molto della fase di impostazione rossoblù, oltre alla battuta di quasi tutti i calci piazzati. Poteva fare di più sulla (forse) più grande occasione dei padroni di casa: il suo colpo di testa finisce alto e da lì in poi le opportunità scarseggiano.

11' st Bissal 5.5 Non la sua giornata. In venti minuti non riesce a toccare più di una manciata di palloni, un pò per la mancanza oggettiva di sortite offensive, un pò perché si nasconde troppo tra i difensori avversari.

Cirri 6.5 Non la classica prestazione da attaccante centrale, ma Loris Cirri dà sempre tutto per il suo Lucento. A volte si incaponisce e compie la scelta sbagliata, ma difficile non apprezzare i suoi ripiegamenti per aiutare la squadra nel momento di massimo bisogno. 32' st Ofure Godspower sv

Berardelli 5.5 Ha passo e gamba, ma sbatte ripetutamente sul muro Amorosi, che ne limita al massimo movimenti e potenzialità offensive.

27' st Dilettoso 6.5 Ingresso frizzante, ha voglia di fare contro la sua ex squadra e si vede. Bella la finta che manda al bar un avversario sul tramontare del match, ma migliorare l'ultimo passaggio è fondamentale per essere davvero pericolosi.

Bruni 5.5 Giocatore duttile che senza fiatare si adatta ad esterno di centrocampo o a mezz'ala in un centrocampo a tre. In questo frangente però la grande pressione avversaria lo porta a sbagliare molto tecnicamente. 27' st Tuccio sv

All. Rapisarda 6 Non è di certo una sconfitta con l'Alpignano a ridimensionare l'inizio di campionato dei suoi ragazzi. Certo, perdere uno scontro diretto non può mai far piacere, ma la vetta dista solo un punto ed è inutile fasciarsi la testa.

ALPIGNANO

Traversi 6.5 Zero parate come zero sono i tiri nello specchio da parte del Lucento. La sua prestazione però va misurata con altri parametri, quali la personalità con cui guida la difesa e il tempismo con cui esce sui palloni vaganti in area. Da questo punto di vista la sua prestazione è impeccabile.

Rossano 6.5 Senso della posizione, ottima tecnica, qualche discesa in avanti e tanta tanta cura della fase difensiva. Manuel Rossano sa tanto di sicurezza sulla fascia destra, e infatti Baseggio non lo toglie praticamente mai.

Amorosi 7 Che giochi centrale o terzino è indifferente: in ogni posizione gli avversari gli sbattono letteralmente addosso. Precisione e pulizia nell'intervento gli danno la possibilità di recuperare palla e spesso far ripartire subito l'azione biancoblù. Non ha paura di farsi dare il pallone e di giocarlo, personalità.

Ferjani 7 Poteva patire il ritorno in quella che fino alla passata stagione è stata casa sua e invece non soffre la pressione, lo si vede dal carisma e dalla decisione con cui effettua ogni giocata. In particolare nei primi venti minuti è monumentale: iniziare la partita facendo capire di che pasta si è fatti è vitale per un difensore, e lui pare saperlo alla perfezione. 29' st Calì sv

Miceli S. 7 Attento in fase difensiva, e insieme a Ferjani costruisce un trappola da cui è difficile scappare per gli attaccanti avversari. Solidità e presenza mentale continua sulla partita gli permettono di non bucare un intervento. Delizioso il lancio dalla propria trequarti con cui mette Donadio davanti al portiere in occasione del gol del raddoppio.

Curri 6.5 È vero che Baseggio lo riprende e gli dice di fare attenzione all'uomo che si aggira dalle sue parti, ma è impossibile non dare un voto superiore alla sufficienza a questo centrocampista. Cresce col passare dei minuti, ha un senso dell'inserimento spaventoso: solo Amodio gli nega la gioia dell'ennesima realizzazione personale.

Donadio 6 Non il migliore Donadio, che ci ha abituati a grandi giocate e a un passo che disorienta qualsiasi difensore. Sta ritrovando la condizione migliore dopo un periodo scandito da qualche acciacco, tornerà al più presto sui suoi standard, mettere minuti nelle gambe è fondamentale. 34' st Cretu sv

Molon S. 7.5 Dalla difesa in su, dove lo metti sta e sta anche alla grande. Perfetto nella mediana a due con Curri, trova il gol del vantaggio e detta i tempi della manovra biancoblù con la consueta eleganza. Viene spostato nella ripresa al ruolo di trequartista e la qualità non cala, anzi migliora.

Ledda 7 Progressi enormi rispetto alla passata stagione. Dialoga bene con i compagni di squadra, cerca e trova la sponda con estrema facilità, in alcuni casi anche con giocate di fino per i palati più gustosi. Il gol è la ciliegina sulla torta e per una punta non è mai un male.

11' st Pennucci 6 L'impressione è che debba trovare ancora le misure per tornare ai fasti della seconda parte della passata stagione. Imperfetto sottoporta, dove può graffiare di più.

Caputi 6 Con la palla tra i piedi ci sa fare, e fin qui non ci piove. Tatticamente però deve ancora trovare la collocazione migliore: sottopunta? Trequartista? Baseggio gli chiede di non schiacciarsi troppo sulla linea dei centrocampisti, ma lui per natura è portato a venire incontro e prendersi la palla. Bisognerà trovare un compromesso, ma vincere aiuta anche ad affrontare queste cose con la massima serenità.

14' st Cordola 6.5 Dal suo mancino può sempre nascere qualcosa. Si troverà il suo spazio, perché è intelligente tatticamente e garantisce maggior equilibrio a un centrocampo di per sé già molto solido.

Fioccardi 6.5 Prestazione silenziosa, da dietro le quinte ma comunque molto importante. Spinge con continuità, calcia due volte verso la porta e costringe comunque sempre il rispettivo avversario a stare sull'attenti.

17' st Ciliberti 7 Ingresso in campo da chi ha voglia di far vedere di che pasta è fatto. Appena entrato subito mette a referto uno sprint che manda in crisi il rispettivo avversario, ne realizzerà ancora un paio prima del triplice fischio. Baseggio aveva avvisato che Ciliberti sarebbe stata una risorsa importante, e i presupposti ci sono tutti.