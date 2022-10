Neopromossi e ancora imbattuti: i gialloblù continuano a stupire… e a sognare

Come nei sogni, ma forse ancora meglio che nei sogni. La Baranzatese, neopromossa dai Provinciali, continua a vincere e quindi a stupire. E se fino ad ora si poteva anche pensare a un periodo particolarmente felice, stavolta c'è la dimostrazione che questa è una squadra vera: intanto perché la partita contro la Caronnese era un test importante, e poi perché la vittoria contro i rossoblù arriva in maniera inesorabile. Il 6-1 per i ragazzi di Gianluca Lardera è una sentenza: tre gol nel primo tempo e tre nel secondo, una prestazione corale di squadra praticamente perfetta e quel «Non stiamo giocando bene» carpito all'intervallo sul vantaggio di 3-0. Perfezionismo allo stato puro, ma per adesso va bene così: Di Iorio guida la squadra, "Bonny" Boniardi sblocca la partita e Sudano e Barberio la chiudono. Per la formazione di Michael Bertaglia una giornata da dimenticare e nella quale si può salvare giusto l'avvio di ripresa quando il gol di Suigo ridà speranze poi rese vane dall'ingresso in campo di Bignami, che con una doppietta ristabilisce le distanze tra le due squadre.

MAREA GIALLOBLU'



Quella della Baranzatese è la classica prova di forza contro una Caronnese che capisce subito che non è la giornata giusta. Prima di tutto per l'assenza dell'ultimo momento del centrocampista Rummolino - sostituito da Lasco, adattato al ruolo - poi perché i padroni di casa mettono in discesa la partita dopo appena 4 minuti: la rovesciata su azione da fermo di Di Iorio impatta sul palo, Boniardi è il più lesto ad approfittare della ribattuta corta del montante e firma l'1-0. Gli ospiti abbozzano una reazione guidata da Saccardi (punizione fuori al 12' e destro largo al 24') ma poi in due minuti si vedono scivolare via la partita: per il raddoppio di Sudano che beffa Brando con un pallonetto sfruttando il lancio perfetto di Livelli (26') ma soprattutto per il tris di Barberio che infila l'incrocio dei pali giusto un minuto dopo (27'). Le ultime due occasioni del primo tempo (girata fuori di Modolo e grande usciti di Brando su Sudano) sono sempre di targa Baranzatese, e questo fa capire che tipo di primo tempo sia stato. L'unico appunto che si può fare ai ragazzi di Lardera è il punto di approccio del secondo tempo, troppo morbido. Ma il merito va dato anche a una Caronnese che rientra in campo con il piglio giusto e con la voglia di riaprirla. E ci riesce dopo 120 secondi, quando Suigo è caparbio nell'andare a pressare Sassano messo in difficoltà da un passaggio all'indietro troppo centrale: l'esterno vince il rimpallo e insacca a porta vuota il 3-1. Il gol dovrebbe essere l'inizio di una nuova partita, ma la Baranza - punzecchiata - torna subito sé stessa e ristabilisce le distanze in due minuti: prima con un gol pazzesco di Di Iorio che scaraventa sotto la traversa un mancino potentissimo dalla distanza (15'), poi con Bignami che trasforma il rigore concesso per un fallo di Iacobone su Barberio (17'). Sul 5-1 la gara diventa accademica: Di Bello sfiora il gol dell'anno con un colpo di tacco volante sul quale Bando si supera, infine il sesto che gol porta la firma ancora di Bignami, perfetto nell'infilare l'angolino basso che chiude i conti. Finisce con la Baranzatese che festeggia per aver mantenuto la vetta: il sogno continua.

IL TABELLINO

BARANZATESE-CARONNESE 6-1

RETI (3-0, 3-1, 6-1): 4' Boniardi (B), 26' Sudano (B), 27' Barberio (B), 2' st Suigo (C), 15' st Di Iorio (B), 17' st rig. Bignami (B), 30' st Bignami (B).

BARANZATESE (4-3-3): Sassano 6.5 (31' st Lecchi sv), Di Bello 7 (27' st Pedullà sv), Modolo 7 (20' st Tirloni sv), Iasella 7.5 (27' st Garbin sv), Cirigliano 7, Livelli 7.5, Alchieri 6.5 (10' st Cuzmin 6.5), Barberio 8, Boniardi 7.5 (5' st Bignami 7.5), Di Iorio 8.5, Sudano 8. A disp. Zarantoniello. All. Lardera 7.5. Dir. Zarantoniello - Iasella.

CARONNESE (4-4-2): Bando 6.5, Paviani 6, Iacobone 6, Lasco 6 (34' st Ragazzoni sv), Rotigliano 6 (20' st Macchi sv), Raffuzzi 6.5 (20' Zenzi 6), Suigo 7, Miculi 6.5, Cecco 6.5 (32' st Gimigliano sv), Saccardi 7.5, Mandaglio 6 (5' st Colombo 6). A disp. Caldarelli, Rosano, Massaro. All. Bertaglia 6. Dir. Massaro - Zeni.

ARBITRO: Sguera di Legnano 8.

AMMONITI: Lasco (C), Iacobone (C).

Il balletto di Matteo Sudano e Davide Di Iorio dopo il gol del 2-0 della Baranzatese

LE PAGELLE

BARANZATESE

Sassano 6.5 Non perfetto sul gol di Suigo, ma il retropassaggio del compagno non lo mette nelle condizioni migliori. Si rifà alla grandissima con una parata spettacolare su Saccardi. (31' st Lecchi sv).

Di Bello 7 Vince il duello con Mandaglio e dalla sua zona di campo non fa passare nessuno. Sfiora il gol con un colpo di tacco di "manciniana" memoria. Sarebbe stato il gol dell'anno. (27' st Pedullà sv).

Modolo 7 Suigo è uno dei più attivi della Caronnese ma lui lo limita in maniera egregia. Trova anche il tempo per spingere ma il suo lavoro migliore è quello di copertura, permettendo a Sudano e Alchieri di scatenarsi. (20' st Tirloni sv).

Iasella 7.5 Martellante in mezzo al campo, fa valere il suo fisico per dettare legge sul reparto avversario. (27' st Garbin sv).

Cirigliano 7 Perfetto in fase difensiva, sbaglia pochissimo e toglie ossigeno e centimetri a Cecco costringendolo a girare al largo.

Livelli 7.5 Favoloso. Guida il reparto difensivo e si toglie lo sfizio di mandare in porta Sudano per il 2-0 con un lancio "alla Bonucci" dei tempi d'oro.

Alchieri 6.5 Utilissimo nel lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, sull'esterno aiuta anche in fase difensiva. Dà il via all'azione del 3-0 con una bella imbucata.

10' st Cuzmin 6.5 Rinforza la fascia destra, entra per blindare la corsia e arginare la reazione della Caronnese.

Barberio 8 Va a velocità doppia rispetto ai mediani avversari, segna un gol splendido e si procura il calcio di rigore del 5-1. Presenza fondamentale in mezzo al campo.

Boniardi 7.5 Il Cobra ci mette meno di 350 secondi per piazzare la zampata vincente. Annusa il gol sulla rovesciata di Di Iorio che colpisce il palo e va a prenderselo mettendo in discesa la partita. Non solo, lavora tanto e bene spalle alla porta aprendo spazi importanti.

5' st Bignami 7.5 Quando uno entra dalla panchina e segna due gol c'è poco altro da dire. Freddo dal dischetto, poi chirurgico quando incastona all'angolino il diagonale rasoterra che fissa il 6-1 finale.

Di Iorio 8.5 Ferma le azioni avversarie, fa girare il gioco, segna un gol pazzesco. Insomma, fa praticamente tutto lui seppur all'interno di un contesto in cui girano tutti. Colpisce il palo propiziando l'1-0, poi dopo il 3-1 ristabilisce le distanze con un mancino di rara bellezza che sorprende Bando. Inarrestabile.

Sudano 8 Quando parte non lo puoi fermare. Gioca di suola mostrando grande tecnica, ha i giusti tempi negli inserimenti, è imprendibile nel dribbling. E, ovviamente, ci mette la firma con il pallonetto meraviglioso che vale il momentaneo 2-0. E poi via con il suo solito balletto.

All. Lardera 7.5 Fa diventare una passeggiata una partita sulla carta non semplice contro una Caronnese che aveva iniziato il campionato in maniera convincente. La partenza lampo facilita le cose, ma è cercata. Azzecca tutte le mosse, tant'è che appena inverte gli esterni Sudano lo premia con il gol del 2-0. Gestione perfetta dei cambi, Bignami entra dalla panchina e fa doppietta. Da rivedere solo i primi minuti della ripresa.

CARONNESE

Bando 6.5 Forse non perfetta l'uscita sul secondo gol, ma si riscatta sempre su Sudano con una grande uscita bassa sul finire di primo tempo.

Paviani 6 Inizio complicato con Sudano che spinge come un forsennato, meglio quando dalla sua parte arriva Alchieri con cui riesce a giocarsela.

Iacobone 6 Partita in apnea dall'inizio alla fine, fa quel che può su Sudano e poi nella ripresa prova a dare sostegno all'aizone offensiva.

Lasco 6 Terzino adattato a centrocampista centrale per l'assenza dell'ultim'ora di Rummolino, fa fatica a gestire i tempi di gioco ma di certo non pecca in quanto a volontà. (34' st Ragazzoni sv).

Rotigliano 6 Arrivano da tutte le parti, ma riesce a non affondare. (20' st Macchi sv).

Raffuzzi 6.5 Giusto il tempo di un salvataggio miracoloso sulla linea su Boniardi, poi si fa male e deve lasciare il campo anzitempo.

20' Zenzi 6 I gol della Baranzatese arrivano certamente non per suoi demeriti. Si fa valere soprattutto fisicamente.

Suigo 7 Spigliato e volenteroso, non toglie la gamba e cerca di mettere in difficoltà Modolo: a tratti ci riesce. Soprattutto però ha il merito di crederci in occasione del gol di rapina del 3-1 che ridà speranze ai rossoblù.

Miculi 6.5 Contro il centrocampo gialloblù la vita è durissima, se la cava con il dinamismo.

Cecco 6.5 A volte gioca un po' troppo da solo, ma là davanti cerca giocate anche per far salire la squadra. (32' st Gimigliano sv).

Saccardi 7.5 Senza dubbio il migliore dei suoi per tecnica, tentativi e idee. Nel primo tempo ci prova con una bella punizione e con un destro che finisce a lato non di molto, anche nella ripresa è il più pericoloso ma Sassano gli fa un miracolo.

Mandaglio 6 Non trova spazi per sfondare, allora prova a dare il suo apporto in fase di contenimento.

5' st Colombo 6 Fa valere la statura e tutto sommato se la cava.

All. Bertaglia 6 Giornata no. L'assenza di Rummolino scombina i piani iniziali, il gol dopo appena 2 minuti e l'infortunio di capitan Raffuzzi fanno il resto. Buona la reazione a inizio ripresa, ma la Baranza la chiude subito dopo.

ARBITRO

Sguera di Legnano 8 Partita non difficilissima, ma trovargli un errore è praticamente impossibile. Giusto sanzionare il contatto Iacobone-Barberio con il rigore, corretti i cartellini gialli allo stesso Iacobone e a Lasco. Un paio di chicche sui fuorigioco, non sbaglia nemmeno le rimesse laterali. Perfetto.