RecIetto duetto perfetto, Falvo Start&Gol

Questa è la storia di un'intesa perfetta. Di due giocatori che, se individualmente hanno potenziale da vendere, quando giocano insieme raddoppiano esponenzialmente il loro valore rendendo la vita impossibile a qualsiasi difesa. Sono Edoardo Reci e Alessio Ietto, che in un valzer di assist e gol hanno portato il Volpiano alla vittoria, segnando due reti per ciascuno, contro un avversario di tutto rispetto come il Bulè Bellinzago. Davanti ai due fuoriclasse, gli ospiti hanno cercato di rispondere con il carisma di Christian Campari e l'estro di Edoardo Verrigni che ha comunque segnato la sua doppietta. Ma prima della fine Daniel Falvo entra giusto per mettere la sua incornata chiudendo il match sul 5-2.

Alessio Ietto ed Edoardo Reci il duetto perfetto

Doppio Ietto, Reci dal dischetto. Scanavino rivoluziona il modulo e opta per un 4-3-3. Odello lascia la trequarti per piazzarsi come ala destra, mentre sulla sinistra c'è Reci e davanti a tutti Ietto. Barbieri si sistema come play affiancato da Miglio e Pettinari; in difesa, invece, si prendono le fasce Mosca e Cirillo con Farisco ed Aggero centrali. Tra i pali parte titolare Novelli. Il Bulè risponde con un modulo speculare, con il tridente di attacco formato da Verrigni, Bonaldo e Marrone. In centrocampo Chiarbotto, Baruffaldi e Campari mentre in difesa Mariotti e Tredanari sono affiancati dai terzini Mancin e Naccari. Bani invece si piazza a difendere la porta.

Ininiziano subito forte i Volpini e al 4' Reci è già pronto a sfrecciare verso la porta; raggiunge l'area sulla sinistra e la mette in mezzo per Ietto che però non trova gli spazi giusti ed è costretto a ripiegare all'indietro dove però c'è Pettinari che è pronto a far partire un destro dalla trequarti. Il tiro arriva in area un po' debole, ma Ietto, con il suo istinto da rapace d'area si insinua sulla traiettoria della palla, se la mette sul piede buono e la spedisce in rete sbloccando immediatamente la partita.

Gli ospiti però sono pronti a reagire, e la risposta arriva qualche minuto più tardi quando Bonaldo serve Verrigni che scavalca agevolmente Farisco e si insinua in area spiazzando Novelli e riportando il risultato in equilibrio.

Il duetto Reci-Ietto però continua, e i due portano avanti una danza tutta loro, creando occasioni su occasioni. Non è da meno neppure Pettinari che al 24' trova gli spazi per metterla in area a servizio di Reci, che però viene atterrato da Tredanari e guadagna una panalty a favore. Sul dischetto si presenta il numero 9 del Volpiano che con freddezza assoluta la infila precisa in rete. Raddoppio ottenuto ma Reci vuole di più e si cavalca il campo in solitaria per andare a colpire ancora. Al 32' beffa con un colpo di tacco Tredanari e va a servire Mosca che nel frattempo si è proiettato in area, dove solo il pronto intervento di Mariotti riesce ad impedirgli il tiro. Ma prima della fine del primo tempo, il fuoriclasse del Volpiano è ancora pronto ad attaccare e sfruttando un'azione in ripartenza fugge verso l'area. Però si allunga troppo lasciando il tempo alla difesa del Bulè di rientrare; ma all'equazione manca ancora il fattore Ietto. Reci sulla sinistra lo vede e gli serve la sfera che lui accoglie con un tiro dalla trequarti che lascia ancora una volta impotente Bani e che va a siglare il 3-1.

Verrigni, Campari e Mariotti si sono distinti in campo tra le fila del Bulè Bellinzago

Ci prova il Bulè, Falvo chiude i giochi. Inizia il secondo tempo con un Bulè Bellinzago ben intenzionato a riprendere le redini del gioco. Nei primi 10 minuti della ripresa, infatti, sono proprio gli ospiti a rendersi protagonisti creando diverse occasioni grazie a Campari e Verrigni che non hanno intenzione di gettare la spugna. Ma proprio nel miglior momento per i ragazzi di Spinelli, si mette in mezzo a rompere gli equilibri la solita coppia. Sta volta è Ietto che innesca Reci e con un passaggio lungo e preciso gli serve una palla preziosa. Ovviamente Reci non si lascia scappare l'occasione e va a segnare il 4-1.

Il Bulè entra così in affanno, ma c'è ancora Campari che non ha intenzione di mollare la presa e dalla bandierina, dopo aver conquistato un calcio d'angolo, fa partire una bella parabola che attraversa l'area e va a incontrare l'incornata perfetta di Verrigni che firma così la sua personale doppietta.

Il gol però non accende gli entusiasmi, complice anche il Volpiano che guadagna il pallino del gioco grazie alle costruzioni di Barbieri in mezzo al campo supportato dalla tenacia di Miglio e Pettinari che sono sempre pronti a spezzare il gioco avversario e ripartire in assetto offensivo. Al 33' Scanavino opta per l'ennesimo cambio per far rifiatare i suoi, e richiama in panchina Farisco per far entrare Falvo. Nel frattempo i suoi conquistano un calcio d'angolo e dalla bandierina Gambino la mette precisa in area dove il neo-entrato Falvo va a metterci un colpo di testa segnando il 5-2.

E' vittoria quindi per i Volpini che coronano una delle prestazioni migliori della stagione, dimostrando che oltre all'intesa sempre più efficace tra i suoi attaccanti, sta nascendo anche la consapevolezza di essere un gruppo capace di giocare da vera squadra.

IL TABELLINO

VOLPIANO PIANESE-BULÈ BELLINZAGO 5-2

RETI (1-0, 1-1, 4-1, 4-2, 5-2): 4' Ietto (V), 10' Verrigni (B), 24' rig. Reci (V), 36' Ietto (V), 13' st Reci (V), 14' st Verrigni (B), 33' st Falvo (V).

VOLPIANO PIANESE (4-3-3): Novelli 7 (1' st Bertoncin 7), Cirillo 7.5, Mosca 6.5 (7' st Tallarico 6.5), Barberis 7 (31' st Mariani sv), Farisco 7.5 (32' st Falvo 7), Aggero 7.5, Miglio 7 (34' st Murgia sv), Pettinari 7.5, Reci 8.5, Odello 6.5 (20' st Bilanzone 6.5), Ietto 8.5 (27' st Gambino 6.5). A disp. Moncalvo, Pirone. All. Scanavino 7. Dir. De Cicco.

BULÈ BELLINZAGO (4-3-3): Bani 6.5, Mancin 6.5 (1' st Giulio 6), Naccari 6 (29' st Baron sv), Mariotti 7 (34' st Silvestri sv), Tredanari 5.5 (23' st Merlo 6), Chiarpotto 6 (1' st Ursillo 6), Marrone 5.5 (1' st Baffioni 5.5), Campari 7, Bonaldo 6 (29' st Ambrosi sv), Baruffaldi 6, Verrigni 7.5. A disp. Chiolerio. All. Spinelli 6. Dir. Baruffaldi.

ARBITRO: Cammareri di Chivasso 6.5.



AMMONITI: 25' st Aggero (V).

LE PAGELLE

VOLPIANO (4-3-3)

Novelli 7 Parte titolare e dimostra di essere una valida alternativa a Bertoncin. Sul gol incassato nel primo tempo ha poca responsabilità, portando a termine 35 minuti degni di una buona prestazione.

1' st Bertoncin 7 Fa suo il secondo tempo dove viene disturbato poche volte dagli avversari, ma quando c'è bisogno di lui risponde sempre presente, si fa fregare solo dal colpo di testa di Verrigni su calcio d'angolo.

Cirillo 7.5 Da vero terzino percorre diversi chilometri sulla fascia per proiettare i suoi in fase offensiva e allo stesso tempo rientrare per dare una mano in difesa. Con inserimenti intelligenti è sicuramente tassello indispensabile.

Mosca 6.5 Sulla fascia sinistra si occupa di tenera a bada gli avversari, anche se si propone meno rispetto al compagno in fase offensiva.

7' st Tallarico 6.5 Entrato nei primi minuti della ripresa, il suo compito principale è mettere i bastoni tra le ruote a Baffioni impedendogli qualsiasi incursione in area.

Barberis 7 Grande gioco in mezzo al campo con lui in regia che smista palloni e all'occorrenza cerca anche la rete con dei bei tentativi dalla distanza che sfortunatamente si rivelano un po alti.( 31' st Mariani sv)

Farisco 7.5 Preciso e impeccabile esegue un lavoro difensivo privo di sbavature garantendo la giusta sicurezza ai suoi per lanciarsi all'arrembaggio. Solido come la roccia!

32' st Falvo 7 Entra, segna, e ciao. Il suo dirigente gli aveva chiesto un gol e lui non ha fatto altro che accontentarlo non appena toccato il terreno di gioco. 4 minuti in campo, un gol: Minima spesa, massima resa.

Aggero 7.5 Anticipa e chiude gli avversari alla perfezione rendendogli la vita davvero difficile, unico neo quando si lascia sfuggire Verrigni subito pronto a punirli con un gol, per il resto anche per lui prestazione degna di nota.

Miglio 7 Come un gladiatore lotta in mezzo al campo su qualsiasi pallone spezzando il gioco avversario. Nel secondo tempo non molla un colpo e continua a spingere i suoi in avanti. (34' st Murgia sv)

Pettinari 7.5 Crea un sacco di occasioni. Il primo gol arriva grazie a un suo tentativo dalla distanza che seppur debole viene amplificato dalla fame di Ietto; ma non solo: è lui che trova il varco per Reci che si guadagna il rigore venendo atterrato a pochi passi dalla porta.

Reci 8.5 Come un cavaliere errante cavalca per tutto il campo sempre pronto a proiettarsi in area. Un gol dal dischetto, uno su suggerimento di Ietto, sono solo alcuni dei frutti delle innumerevoli piante che ha seminato durante la gara.

Odello 6.5 Meno incisivo dei suoi compagni di reparto, nel secondo tempo cala ulteriormente la prestazione e Scanavino lo richiama in panchina.

20' st Bilanzone 6.5 Poco più di dieci minuti di gioco, dove da il suo contributo per mantenere la gara su note positive.

Ietto 8.5 Il Cobra è pronto a mordere ancora e ancora, e da vero predatore,in area si prende il primo gol sbloccando immediatamente la partita a favore dei suoi. Con un controllo palla eccezionale, un istinto da vero attaccante e l'intesa perfetta con Reci, si guadagna il titolo di migliore in campo.

27' st Gambino 6.5 Entra per cercare il gol che però non arriva, ma è suo il tiro preciso che dalla bandierina serve a Falvo l'ultimo gol.



All. Scanavino 7 Esce dal campo con il sorriso soddisfatto di chi ha visto fare alla propria squadra quello che gli aveva chiesto: disputare una grande partita, e così è stato. Un attacco formidabile, un centrocampo capace di tenere le redini del gioco e una difesa impeccabile hanno dimostrato che il Volpiano è pronto a prendersi la vetta e andare ancora più in sù...

BULE' BELLINZAGO (4-3-3)