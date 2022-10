130 gioielli nel mirino: i convocati per le Rappresentative

Tornano in campo Under 19 e Under 15 di Luciano Loparco e Diego Salvamano. La Juniores si sposta nel Cuneese in quel di Alba, mentre i Giovanissimi 2008 si danno appuntamento per due giorni consecutivi a Gassino, nell'impianto di via Diaz.

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.

UNDER 19

Martedì 25 ottobre in Via Cesare del Piano – loc. Mussotto, Alba (CN), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco

NOME COGNOME SOCIETA' RICCARDO ABELA SD SAVIO ASTI JACOPO ANFOSSO GAVIESE FRANCESCO BELLUCCI CHERASCHESE ANOUAR BENRHOUZILE MORETTA RICCARDO BERGONZI ALBA CALCIO THOMAS BIOLATTO PEDONA SAMUELE BLENCIO MORETTA GABRIELE BODINO CUNEO OLMO PIETRO BOTASSO CUNEO OLMO DANIELE BRIATA ARQUATESE SIMONE BRIATA ARQUATESE GIOVANNI BRIZIO BUSCA LUCA CARLONE SANTOSTEFANESE MADALIN CLAUDIO CHELARESCU ALBESE LEONARDO CHESTA CUNEO OLMO FRANCISCO CORIA SOMMARIVA PERNO ANDREA COSTA PISANI ACQUI FABIO CURTI BENARZOLE LORENZO DEEVASIS FELIZZANO DOMENICO DRUDA PRO VILLAFRANCA YAHYA EL MOUAATAMID CANELLI 1922 ANDREA FERRETTI LUESE CRISTO CHEIKHOUNA GADIAGA S.SEBASTIANO PIETRO GAMARINO J.PONTESTURA FABIO GROSSO PASTORFRIGORSTAY LASSINA JUNIOR KONE SALUZZO GIANLUCA LEONE OVADESE ZAKARIA MAJDOUL CASTELLAZZO MATTIA MARGARIA GIOVANILE CENTALLO PIETRO MASERA AZZURRA MANUEL MATIJA SOMMARIVA PERNO MATTEO MONGE GIOVANILE CENTALLO GUGLIELMO MORGANTI ACQUI DAVID NDOJ SOMMARIVA PERNO MATTEO PREKA ATLETICO RACCONIGI LUCA RINAUDO PRO DRONERO MARCO RISSO GIOVANILE CENTALLO PIETRO ROSSI NOVESE TOMMASO SANGHEZ CANELLI 1922 MATTIA VALINOTTI SCARNAFIGI DANIELE VENA ASCA ANDREA ZANNETTI VALENZANAMADO

UNDER 15

Martedì 25 ottobre in Via Diaz 56 – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano

NOME COGNOME SOCIETA' MARCO ALOJ BRUINESE MIKAEL AMOROSI ALPIGNANO ISSAM BAHADI CHISOLA PIETRO BARBERO PINEROLO NICOLO' BIANQUIN GRAND PARADIS ELIA BIONAZ AYGREVILLE ETIENNE BROGLIA CHARVENSOD CRISTIAN CAFFO VALLE DI SUSA SAMUELE CALAMITA CHISOLA RICCARDO CAMPISI SISPORT FRANCESCO CARUSO BRUINESE ALESSANDRO CONSTANTINESCU BEIBORG ANDREI CRETU ALPIGNANO FLAVIO CURRI ALPIGNANO DAVIDE D'ACIERNO CHISOLA AMADOU DABO GRAN PARADIS SIMONE DAL ZOT VALLE DI SUSA FEDERICO DE SALVO BRUINESE FEDERICO DE STALIS QUINCITAVA DAVIDE FERRARIS SISPOSRT MATTEO FIOCCARDI ALPIGNANO FRANCESCO GALLUCCIO MIRAFIORI FABIO GIAMBERTONE CHISOLA THOMAS GOZZI PINEROLO GABRIELE LA ROSA DRUENTINA SIMONE MARTIN PEROLINO GRAND PARADIS GIUSEPPE MAZZONE CHISOLA FRANCESCO METELLO CBS SIMONE MOLON ALPIGNANO HERVE NICOD QUINCITAVA MAXIM PALAMARCIUC DRUENTINA SAMUELE PANEGHINI CHISOLA NICUSOR PARASCHIV BEIBORG FRANCESCO PARENTE SISPORT MATTEO PATRIZIO GRAND PARADIS RICCARDO PERRETTA CENISIA HERMES PLANO CG AOSTA LORENZO RIBONI CHARVENSOD MATTIA RICCIO MIRAFIORI LUCA SALVAI PINEROLO ALESSANDRO SCARANGELLA CHISOLA FEDERICO SOCCO CBS MATTIA TEDESCO AYGREVILLE EMANUELE VILLA CG AOSTA

UNDER 15

Mercoledì 26 ottobre in Via Diaz 56 – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano