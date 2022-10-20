130 gioielli nel mirino: i convocati per le Rappresentative

Rappresentative
20 Ottobre 2022
Flavio Curri, centrocampista dell'Alpignano
Tornano in campo Under 19 e Under 15 di Luciano Loparco e Diego Salvamano. La Juniores si sposta nel Cuneese in quel di Alba, mentre i Giovanissimi 2008 si danno appuntamento per due giorni consecutivi a Gassino, nell'impianto di via Diaz.
Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.
Martedì 25 ottobre in Via Cesare del Piano – loc. Mussotto, Alba (CN), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|RICCARDO
|ABELA
|SD SAVIO ASTI
|JACOPO
|ANFOSSO
|GAVIESE
|FRANCESCO
|BELLUCCI
|CHERASCHESE
|ANOUAR
|BENRHOUZILE
|MORETTA
|RICCARDO
|BERGONZI
|ALBA CALCIO
|THOMAS
|BIOLATTO
|PEDONA
|SAMUELE
|BLENCIO
|MORETTA
|GABRIELE
|BODINO
|CUNEO OLMO
|PIETRO
|BOTASSO
|CUNEO OLMO
|DANIELE
|BRIATA
|ARQUATESE
|SIMONE
|BRIATA
|ARQUATESE
|GIOVANNI
|BRIZIO
|BUSCA
|LUCA
|CARLONE
|SANTOSTEFANESE
|MADALIN CLAUDIO
|CHELARESCU
|ALBESE
|LEONARDO
|CHESTA
|CUNEO OLMO
|FRANCISCO
|CORIA
|SOMMARIVA PERNO
|ANDREA
|COSTA PISANI
|ACQUI
|FABIO
|CURTI
|BENARZOLE
|LORENZO
|DEEVASIS
|FELIZZANO
|DOMENICO
|DRUDA
|PRO VILLAFRANCA
|YAHYA
|EL MOUAATAMID
|CANELLI 1922
|ANDREA
|FERRETTI
|LUESE CRISTO
|CHEIKHOUNA
|GADIAGA
|S.SEBASTIANO
|PIETRO
|GAMARINO
|J.PONTESTURA
|FABIO
|GROSSO
|PASTORFRIGORSTAY
|LASSINA JUNIOR
|KONE
|SALUZZO
|GIANLUCA
|LEONE
|OVADESE
|ZAKARIA
|MAJDOUL
|CASTELLAZZO
|MATTIA
|MARGARIA
|GIOVANILE CENTALLO
|PIETRO
|MASERA
|AZZURRA
|MANUEL
|MATIJA
|SOMMARIVA PERNO
|MATTEO
|MONGE
|GIOVANILE CENTALLO
|GUGLIELMO
|MORGANTI
|ACQUI
|DAVID
|NDOJ
|SOMMARIVA PERNO
|MATTEO
|PREKA
|ATLETICO RACCONIGI
|LUCA
|RINAUDO
|PRO DRONERO
|MARCO
|RISSO
|GIOVANILE CENTALLO
|PIETRO
|ROSSI
|NOVESE
|TOMMASO
|SANGHEZ
|CANELLI 1922
|MATTIA
|VALINOTTI
|SCARNAFIGI
|DANIELE
|VENA
|ASCA
|ANDREA
|ZANNETTI
|VALENZANAMADO
Martedì 25 ottobre in Via Diaz 56 – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|MARCO
|ALOJ
|BRUINESE
|MIKAEL
|AMOROSI
|ALPIGNANO
|ISSAM
|BAHADI
|CHISOLA
|PIETRO
|BARBERO
|PINEROLO
|NICOLO'
|BIANQUIN
|GRAND PARADIS
|ELIA
|BIONAZ
|AYGREVILLE
|ETIENNE
|BROGLIA
|CHARVENSOD
|CRISTIAN
|CAFFO
|VALLE DI SUSA
|SAMUELE
|CALAMITA
|CHISOLA
|RICCARDO
|CAMPISI
|SISPORT
|FRANCESCO
|CARUSO
|BRUINESE
|ALESSANDRO
|CONSTANTINESCU
|BEIBORG
|ANDREI
|CRETU
|ALPIGNANO
|FLAVIO
|CURRI
|ALPIGNANO
|DAVIDE
|D'ACIERNO
|CHISOLA
|AMADOU
|DABO
|GRAN PARADIS
|SIMONE
|DAL ZOT
|VALLE DI SUSA
|FEDERICO
|DE SALVO
|BRUINESE
|FEDERICO
|DE STALIS
|QUINCITAVA
|DAVIDE
|FERRARIS
|SISPOSRT
|MATTEO
|FIOCCARDI
|ALPIGNANO
|FRANCESCO
|GALLUCCIO
|MIRAFIORI
|FABIO
|GIAMBERTONE
|CHISOLA
|THOMAS
|GOZZI
|PINEROLO
|GABRIELE
|LA ROSA
|DRUENTINA
|SIMONE
|MARTIN PEROLINO
|GRAND PARADIS
|GIUSEPPE
|MAZZONE
|CHISOLA
|FRANCESCO
|METELLO
|CBS
|SIMONE
|MOLON
|ALPIGNANO
|HERVE
|NICOD
|QUINCITAVA
|MAXIM
|PALAMARCIUC
|DRUENTINA
|SAMUELE
|PANEGHINI
|CHISOLA
|NICUSOR
|PARASCHIV
|BEIBORG
|FRANCESCO
|PARENTE
|SISPORT
|MATTEO
|PATRIZIO
|GRAND PARADIS
|RICCARDO
|PERRETTA
|CENISIA
|HERMES
|PLANO
|CG AOSTA
|LORENZO
|RIBONI
|CHARVENSOD
|MATTIA
|RICCIO
|MIRAFIORI
|LUCA
|SALVAI
|PINEROLO
|ALESSANDRO
|SCARANGELLA
|CHISOLA
|FEDERICO
|SOCCO
|CBS
|MATTIA
|TEDESCO
|AYGREVILLE
|EMANUELE
|VILLA
|CG AOSTA
Mercoledì 26 ottobre in Via Diaz 56 – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|PIETRO
|AGGERO
|VOLPIANO PIANESE
|ALESSIO
|ALBERO
|BORGARO
|ANDREA
|AMODIO
|LUCENTO
|JAIME
|ARCE
|PIANEZZA
|ANDREA
|BARBERIS
|VOLPIANO PIANESE
|LUCA
|CALABRESE
|POZZOMAINA
|ANDREA
|CAMINO
|CHIERI
|TOMMASO
|CASTALDI
|LASCARIS
|CHRISTIAN
|CATANIA
|CIRIÈ
|LORIS
|CIRRI
|LUCENTO
|ANTONIO
|COSTA
|PARADISO
|NICCOLO'
|DE LUCA
|VANCHIGLIA
|GIOVANNI
|DELL'AGNESE
|IVREA
|MAUELE
|DOMIZIO
|POZZOMAINA
|FABIO
|GARBELLINI
|CHIERI
|MATTEO
|GROSSO
|BSR GRUGLIASCO
|FEDERICO
|HALIP
|LASCARIS
|ALESSIO GAETANO
|IETTO
|VOLPIANO PIANESE
|ALESSANDRO
|LORUSSO
|PRO EUREKA
|SIMONE
|MAIOCCHI
|CHIERI
|MATTEO
|MARANGON
|BSR GRUGLIASCO
|FEDERICO
|MARINI
|CHIERI
|TOMMASO
|MARINOTTO
|SAN GIACOMO CHIERI
|FILIPPO
|MAZZEO
|STS
|EDOARDO
|NOTARO
|CARIGNANO
|RAFFAELE
|OCCHINO
|BACIGALUPO
|ALEX
|ODELLO
|VOLPIANO PIANESE
|ANDREA
|ORSO
|CHIERI
|PRESLEY
|OSAIKHUIWUOMWAN
|LUCENTO
|NICOLO'
|PACE
|VIRTUS CALCIO
|STEFANO
|PALUMBO
|CHIERI
|RICCARDO
|PETTINARI
|VOLPIANO PIANESE
|GABRIEL
|PIAZZA
|SAN GIACOMO CHIERI
|VITTORIO
|RAVIOLA
|PIANEZZA
|EDOARDO
|RECI
|VOLPIANO PIANESE
|LORENZO
|ROVEI
|CARIGNANO
|THOMAS
|SESIA
|LASCARIS
|MAHMOUD
|SHAKER
|CHIERI
|DANIELE
|STILLAVATO
|VENARIA
|SEBASTIAN
|TREMUS
|STS
|TUDOR
|TURCAN
|BACIGALUPO
|ETTORE
|VERNACCHIA
|KL PERTUSA
|MATTEO
|ZAMANA
|IVREA
|EDOARDO
|ZMOSHU
|PARADISO
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