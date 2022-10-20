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Rappresentative

130 gioielli nel mirino: i convocati per le Rappresentative

Tornano in campo Under 19 e Under 15. Salvamano a Gassino, Loparco ad Alba

Benedetto Bonfatti

Benedetto Bonfatti

Email:

bennabonfatti@gmail.com

20 Ottobre 2022

130 gioielli nel mirino: i convocati per le Rappresentative

Flavio Curri, centrocampista dell'Alpignano

Tornano in campo Under 19 e Under 15 di Luciano Loparco e Diego Salvamano. La Juniores si sposta nel Cuneese in quel di Alba, mentre i Giovanissimi 2008 si danno appuntamento per due giorni consecutivi a Gassino, nell'impianto di via Diaz. 

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.

UNDER 19

Martedì 25 ottobre in Via Cesare del Piano – loc. Mussotto, Alba (CN), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco

NOME COGNOME SOCIETA'
RICCARDO ABELA SD SAVIO ASTI
JACOPO ANFOSSO GAVIESE
FRANCESCO BELLUCCI CHERASCHESE
ANOUAR BENRHOUZILE MORETTA
RICCARDO BERGONZI ALBA CALCIO
THOMAS BIOLATTO PEDONA
SAMUELE BLENCIO MORETTA
GABRIELE BODINO CUNEO OLMO
PIETRO BOTASSO CUNEO OLMO
DANIELE BRIATA ARQUATESE
SIMONE BRIATA ARQUATESE
GIOVANNI BRIZIO BUSCA
LUCA CARLONE SANTOSTEFANESE
MADALIN CLAUDIO CHELARESCU ALBESE
LEONARDO CHESTA  CUNEO OLMO 
FRANCISCO CORIA SOMMARIVA PERNO
ANDREA COSTA PISANI ACQUI
FABIO CURTI BENARZOLE
LORENZO DEEVASIS FELIZZANO
DOMENICO DRUDA PRO VILLAFRANCA
YAHYA EL MOUAATAMID CANELLI 1922
ANDREA FERRETTI LUESE CRISTO
CHEIKHOUNA GADIAGA S.SEBASTIANO
PIETRO GAMARINO J.PONTESTURA
FABIO GROSSO PASTORFRIGORSTAY
LASSINA JUNIOR KONE SALUZZO
GIANLUCA LEONE OVADESE
ZAKARIA MAJDOUL CASTELLAZZO
MATTIA MARGARIA GIOVANILE CENTALLO
PIETRO MASERA AZZURRA
MANUEL MATIJA SOMMARIVA PERNO
MATTEO MONGE GIOVANILE CENTALLO
GUGLIELMO MORGANTI ACQUI
DAVID NDOJ SOMMARIVA PERNO
MATTEO PREKA ATLETICO RACCONIGI
LUCA RINAUDO PRO DRONERO
MARCO RISSO GIOVANILE CENTALLO
PIETRO ROSSI NOVESE
TOMMASO SANGHEZ CANELLI 1922
MATTIA VALINOTTI SCARNAFIGI
DANIELE VENA ASCA
ANDREA ZANNETTI VALENZANAMADO

UNDER 15

Martedì 25 ottobre in Via Diaz 56  – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano

NOME COGNOME SOCIETA'
MARCO ALOJ BRUINESE
MIKAEL AMOROSI ALPIGNANO
ISSAM BAHADI CHISOLA
PIETRO BARBERO PINEROLO
NICOLO' BIANQUIN GRAND PARADIS
ELIA BIONAZ AYGREVILLE
ETIENNE BROGLIA CHARVENSOD
CRISTIAN CAFFO VALLE DI SUSA
SAMUELE CALAMITA CHISOLA
RICCARDO CAMPISI SISPORT
FRANCESCO CARUSO BRUINESE
ALESSANDRO CONSTANTINESCU BEIBORG
ANDREI CRETU ALPIGNANO
FLAVIO CURRI ALPIGNANO
DAVIDE D'ACIERNO CHISOLA
AMADOU DABO GRAN PARADIS
SIMONE DAL ZOT VALLE DI SUSA
FEDERICO DE SALVO BRUINESE
FEDERICO DE STALIS QUINCITAVA
DAVIDE FERRARIS SISPOSRT
MATTEO FIOCCARDI ALPIGNANO
FRANCESCO GALLUCCIO MIRAFIORI
FABIO GIAMBERTONE CHISOLA
THOMAS GOZZI PINEROLO
GABRIELE LA ROSA DRUENTINA
SIMONE MARTIN PEROLINO GRAND PARADIS
GIUSEPPE MAZZONE CHISOLA
FRANCESCO METELLO CBS
SIMONE MOLON ALPIGNANO
HERVE NICOD QUINCITAVA
MAXIM PALAMARCIUC DRUENTINA
SAMUELE PANEGHINI CHISOLA
NICUSOR PARASCHIV BEIBORG
FRANCESCO PARENTE SISPORT
MATTEO PATRIZIO GRAND PARADIS
RICCARDO  PERRETTA CENISIA
HERMES PLANO CG AOSTA
LORENZO RIBONI CHARVENSOD
MATTIA RICCIO MIRAFIORI
LUCA SALVAI PINEROLO
ALESSANDRO SCARANGELLA CHISOLA
FEDERICO SOCCO CBS
MATTIA TEDESCO AYGREVILLE
EMANUELE VILLA CG AOSTA

UNDER 15

Mercoledì 26 ottobre in Via Diaz 56  – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano

NOME COGNOME SOCIETA'
PIETRO AGGERO VOLPIANO PIANESE
ALESSIO ALBERO BORGARO
ANDREA AMODIO LUCENTO
JAIME ARCE PIANEZZA
ANDREA BARBERIS VOLPIANO PIANESE
LUCA CALABRESE POZZOMAINA
ANDREA CAMINO CHIERI
TOMMASO CASTALDI LASCARIS
CHRISTIAN CATANIA CIRIÈ
LORIS CIRRI LUCENTO
ANTONIO COSTA PARADISO
NICCOLO' DE LUCA VANCHIGLIA
GIOVANNI DELL'AGNESE IVREA
MAUELE DOMIZIO POZZOMAINA
FABIO GARBELLINI CHIERI
MATTEO GROSSO BSR GRUGLIASCO
FEDERICO HALIP LASCARIS
ALESSIO GAETANO IETTO VOLPIANO PIANESE
ALESSANDRO LORUSSO PRO EUREKA
SIMONE MAIOCCHI CHIERI
MATTEO MARANGON BSR GRUGLIASCO
FEDERICO MARINI CHIERI
TOMMASO MARINOTTO SAN GIACOMO CHIERI
FILIPPO MAZZEO STS
EDOARDO NOTARO CARIGNANO
RAFFAELE OCCHINO BACIGALUPO
ALEX ODELLO VOLPIANO PIANESE
ANDREA ORSO CHIERI
PRESLEY OSAIKHUIWUOMWAN LUCENTO
NICOLO' PACE VIRTUS CALCIO
STEFANO PALUMBO CHIERI
RICCARDO PETTINARI VOLPIANO PIANESE
GABRIEL  PIAZZA SAN GIACOMO CHIERI
VITTORIO RAVIOLA PIANEZZA
EDOARDO RECI VOLPIANO PIANESE
LORENZO ROVEI CARIGNANO
THOMAS SESIA LASCARIS
MAHMOUD SHAKER CHIERI
DANIELE STILLAVATO VENARIA
SEBASTIAN TREMUS STS
TUDOR TURCAN BACIGALUPO
ETTORE VERNACCHIA KL PERTUSA
MATTEO ZAMANA IVREA
EDOARDO ZMOSHU PARADISO

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