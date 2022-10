Mullaj firma la penalty e poi ci va di testa, Cirri recupera dal dischetto

Il Lucento è alla ricerca del riscatto ( dopo la sconfitta della scorsa giornata contro l'Alpignano) ma tarda a trovare la risposta esatta, e pur costruendo dal primo minuto, sembra mancare la giusta fame agonistica contro un Cenisia che, al contrario è da subito pronto a prendere il controllo della partita. In men che non si dica, Alessandro Ummarino guadagna un importante calcio di rigore a causa dell'avventato intervento dell'estremo difensore rossoblù. Sul dischetto si presenta Martin Mullaj che intona subito la partita su note favorevoli. Di li a poco, è sempre lui l'autore del raddoppio con la sua incornata sul calcio d'angolo battuto alla perfezione da Alberto Buosi.

Doppio vantaggio per le violette, ma i padroni di casa sono duri da battere e Loris Cirri sfrutta a pieno le due panalty assegnate a favore dal direttore di gara; e per due volte, dagli 11 metri, spiazza Breshak riportando il match in equilibrio. Si lotta fino all'ultimo minuto per trovare il gol del vantaggio, ma al triplice fischio il risultato dice 2-2. Un pareggio che va stretto ai viola che hanno visto sfumare la vittoria grazie a a due rigori subiti senza riuscire ad avere la lucidità di ritrovare i 3 punti; e che lascia con un sorriso a denti stretti anche i padroni di casa, che si riscattano solo a metà, disputando un tenace secondo tempo.

Ummarino e Buosi costruiscono, Mullaj concretizza. Si parte con un 4-4-2 per i padroni di casa. Tra i pali resta a riposo Amodio per lasciar spazio a Beruto, mentre sulle fasce in difesa ci sono i soliti Thusha e Cutupri con Saviano e Macrì centrali. In mezzo al campo ad affiancare Pedalino e Capitan Morlano ci sono Berardelli e Presley sugli esterni. Il tandem di attacco vede schierati Cirri e Bissal. Il Cenisia risponde invece con un fluido 4-2-3-1 con Boffano sulla trequarti affiancato da Buosi e Ummarino mentre Raspino fa da punta davanti a tutti. In mediana Broggio e Manzi mentre la linea difensiva è composta da Duretto e Mullaj in mezzo mentre Enasel e Muffo terzini.

Al fischio di inizio il Lucento si propone bene con una bella triangolazione tra Cirri e Berardelli che apre intelligentemente per Presley. L'esterno tenta in porta ma Breshak è pronto a parare. Allora ci prova Thusha che pennella in area, al volo Berardelli la allunga ancora per Presley che questa volta però acchiappa la traversa. Scampato il pericolo, il Cenisia risponde immediatamente con un'azione in contropiede, Ummarino fa la sua giocata e si dirige indisturbato verso l'area. Beruto vede rosso e si precipita verso l'avversario atterrandolo con foga concedendo così un rigore agli avversari. Mullaj si presenta sul dischetto, tira basso, forte e angolato e non lascia scapo al portiere di casa, firmando cos' il vantaggio. Le violette prendono coraggio e iniziano a impostare un bel gioco con gli inserimenti di Ummarino pronto a servire palle importanti a Boffano e Raspino. Ma il bello arriva quando Buosi si presenta sulla bandierina per battere un calcio di punizione. Il tiro è potente e invece di mirare dritto in area sembra puntare direttamente il colpo di testa di Mullaj, che dal limite, con un'elevazione da paura incorna perfettamente la palla in rete segnando il raddoppio.

I ragazzi di De Simone continuano ad attaccare, ma al 20' Bissal intraprende un'azione personale e si lancia in area. Mullaj è pronto ad intervenire, ma l'attaccante rossoblù si guadagna la penalty cadendo all'interno del rettangolo piccolo. E' Cirri a battere il rigore, che con la precisione di un cecchino non delude le aspettative e riapre la partita per i padroni di casa. Il numero 9 rossoblù, mira al raddoppio, e al 26' tira una mina potentissima da fuori area che per sua sfortuna si ingrange sulla traversa. Al 30' è ancora Ummarino che con una giocata di grande maestria scavalca Cutupri e si infila in area per andare a cercare Boffano che però non approfitta. Prima dell'intervallo i rossoblù ci provano ancora sfruttando qualche calcio dalla bandierina. Berardelli tenta più di una volta, ma senza fortuna.

Cirri glaciale dal dischetto, trova il pareggio. Il rientro dagli spogliatoi è concitato. Il Lucento vuole ribaltare la partita, il Cenisia mantenere e consolidare il vantaggio. Al 4' però, il direttore di gara assegna il secondo rigore a favore del Lucento, decisione che incendia le tribune. Cirri però rimane freddo come un ghiacciolo e va a firmare la sua personale doppietta dagli undici metri riportando così il risultato in equilibrio. Il pareggio ritrovato destabilizza le violette, che nei minuti seguenti subiscono l'irruenza dei ragazzi di Rapisarda che sono invece pronti a prendersi la partita. A supportare il gioco dei rossoblù, l'azzeccato ingresso di Sogos che sostiene la squadra in mezzo al campo e si incarica di battere diversi calci piazzati. Al 19' una punizione che non trova lo specchio della porta, poco dopo, un calcio di punizione che però il subentrato viola Fiorio è pronto a spedire sopra la traversa.

Gli ospiti resistono e Ummarino si prende in carico la squadra e superando prima uno, poi un altro e infine un terzo avversario si dirige in direttissima verso la porta. Peccato che veda troppo tardi Buosi in posizione vantaggiosa, infatti con un pizzico di egoismo si allunga troppo e non trova il passaggio giusto. Poco dopo però Buosi guadagna un calcio di punizione a favore. Dalla bandierina batte Enazel, ma il Lucento è pronto a respingere e spazza via la palla in direzione del campo avversario. Muffo contrasta al volo con un colpo di testa, ma la sfera prende una direzione inaspettata e Croce è pronto ad impossessarsene per andare all'attacco. Balan però recupera terreno interviene stroncando il tiro dell'avversario.

Ad un minuto dalla fine Muffo ci prova ancora, questa volta però il contrasto è super efficace e spedisce la palla verso l'area avversaria dove Mussi è pronto a ricevere e a correre per segnare il suo gol. La posizione però è palesemente di fuorigioco e l'arbitro annulla la rete consacrando il risultato finale sul 2-2.





IL TABELLINO

LUCENTO-CENISIA 2-2

RETI (0-2, 2-2): 7' rig. Mullaj (C), 11' Mullaj (C), 21' rig. Cirri (L), 4' st rig. Cirri (L).

LUCENTO (4-4-2): Beruto 6, Thusha 6 (29' st Ikeh sv), Cutrupi 6, Morlano 6.5, Macrì 6.5, Saviano 6 (7' st Trione 6.5), Bissal 6 (16' st Croce 6.5), Pedalino 6 (1' st Sogos 7), Cirri 6.5, Berardelli 6.5, Osaikhuiwuomwan 7 (16' st Bruni 7). A disp. Amodio, Tuccio, Dilettoso, Fusaro. All. Rapisarda 6.5. Dir. Sgroi.

CENISIA (4-2-3-1): Breshak 7.5, Muffo 7.5, Enasel 7.5, Duretto 6.5 (37' st Perretta sv), Mullaj 8, Manzi 6.5 (20' st Balan 7), Buosi 7.5 (39' st Ferrecchia sv), Broggio 7, Raspino 6 (17' st Mussi 7), Boffano 6.5 (22' st Fiorio 6.5), Ummarino 7.5 (29' st Anticona sv). A disp. Allocco, Cavuoto, Varasano. All. De Simone 7. Dir. Muffo - Enasel.

ARBITRO: Menzina di Collegno 6.



AMMONITI: 22' Thusha (L), 32' Enasel (C), 10' st Muffo (C), 29' st Broggio (C).

LUCENTO (4-4-2)

Beruto 6 Regala un rigore agli avversari contrastando Ummarino in area con troppa veemenza, poi si lascia spiazzare dalla potente incornata di Mullaj. Un po' di lucidità in più avrebbe potuto dare risultati migliori.

Thusha 6 Qualche occasione in cui spinge sulla fascia come quando mette la palla in area a servizio di Berardelli, ma non il solito terzino. (29' st Ikeh sv)

Cutrupi 6 Fa davvero fatica a contenere l'esuberante Ummarino che trova sempre uno spiraglio per passare, ma l'avversario è di alta caratura e premiamo l'impegno.

Morlano 6.5 In mezzo al campo combatte bene e va a vincere la maggior parte dei contrasti, la qualità è indiscussa ma al Capitano si chiede qualcosa in più.

Macrì 6.5 Puntuale in difesa, commette pochi errori cercando di arginare qualsiasi attacco avversario.

Saviano 6 Un primo tempo tra alti e bassi, bello il recupero su Buosi quando interrompe la sua cavalcata in solitaria verso la porta.

7' st Trione 6.5 Si impegna da subito per dare la giusta sicurezza ai suoi per proporsi in avanti. Quando Macrì si lascia sfuggire Mussi, lui è pronto ad intervenire e per chiudere prontamente l'avversario.

Bissal 6 Poco incisivo in attacco, l'azione più bella è quella dove riesce dove scappa in area per poi procurarsi il rigore a favore.

6' st Croce 6.5 Entra con l'obiettivo di trovare il vantaggio e ci riesce quasi al 31' quando recupera palla dopo un maldestro colpo di testa di Muffo e in solitaria si lancia all'attacco. Viene però fermato da Balan.

Pedalino 6 Si fa carico di diversi calci piazzati, che siano punizioni o tiri dalla bandierina è lui a metterci lo zampino, ma la traiettoria della sfera non è dalla sua e per il resto costruisce poco.

1' st Sogos 7 Con il suo ingresso rivitalizza il gioco dei suoi e traina i suoi verso l'attacco. Prende il posto di Pedalino anche quando si tratta di battere i calci di punizione e al 21' per un soffio non trova lo specchio della porta.

Cirri 6.5 Dal dischetto non sbaglia mai, e con impavido coraggio sbaraglia il portiere con tiri precisi. Ci prova anche da fuori con un tiro potentissimi che si infrange sulla traversa, ma per il resto brilla meno del solito.

Berardelli 6.5 Quando il Lucento è propositivo e costruisce gioco, spesso c'è il suo zampino. Dialoga bene sia con Cirri che con Presley andando a creare diverse belle occasioni che purtroppo non fioriscono in gol.

Osaikhuiwuomwan 7 Attivo e propositivo, soprattutto nel primo tempo è lui a trainare i suoi all'attacco. Peccato che sottoposta non riesca a trovare la lucidità giusta, ma mette diverse volte in difficoltà il terzino avversario che è spesso costretto a commettere fallo per arginarlo.

6' st Bruni 7 Entra bene e mantiene alto il livello, continuando a supportare i suoi alla ricerca del gol.

All. Rapisarda 6.5 Se l'obiettivo è quello di puntare alle parti nobili della classifica, si deve fare di più. Di certo è che la squadra funziona, costruisce gioco e dimostra tenacia fino all'ultimo minuto, ma bisogna migliorare nella finalizzazione per non lasciare indietro punti importanti che potrebbero minare alla scalata della classifica. Contro le violette devono accontentarsi di un solo punto.

CENISIA (4-2-3-1)

Breshak 7.5 Impeccabile, subisce gol solo quando Cirri spara dal dischetto, per il resto è sempre attento ad intervenire e non si lascia scappare niente.

Muffo 7.5 Spinge sulla fascia come un pazzo supportando i suoi fino all'ultimo minuto. Un colpo di testa pazzo potrebbe costargli caro, ma compensa con grandi interventi per il resto della partita.

Enasel 7.5 Se nel primo tempo Presley è un avversario difficile da contenere, nel secondo tempo emerge e non sbaglia un intervento. Recuperi eccezzionali, chiusure degne di nota e costruzioni di gioco che supportano i suoi in avanti. Con eccezionale grinta e coraggio affronta una partita senza risparmiarsi.

Duretto 6.5 Non si risparmia in difesa anche se ogni tanto commette qualche sbavatura lasciando qualche spazio di troppo agli avversari. (37' st Perretta sv)

Mullaj 8 Pronto ad intervenire quando c'è da proteggere la sua porta, ma da il meglio di se in fase offensiva siglando la sua personale doppietta. Prima non fallisce dal dischetto, poi con un colpo di testa sensazionale infila in rete segnando il raddoppio.

Manzi 6.5 Nel primo tempo combatte in mezzo al campo cercando di spezzare il gioco avversario, alla ripresa la stanchezza si fa sentire e si vede meno.

20' st Balan 7 Con la sua chiusura si frappone a Croce negandogli il gol, essenziale per conservare il pareggio.

Buosi 7.5 Sull'esterno sfreccia e correre per costruire gioco a favore dei suoi. Sua la punizione, che battuta con eclatante maestria va ad incontrare il colpo di testa di Mullaj valido per il raddoppio. (39' st Ferrecchia sv)

Broggio 7 Ottima prestazione anche la sua, che non si risparmia fino al minuto finale costruendo gioco in mezzo al campo e mettendo i bastoni tra le ruote agli avversari. Ostico.

Raspino 6 Davanti a tutti spreca qualche occasione di troppo che avrebbe potuto decidere il risultato della partita. Si può fare di più.

17' st Mussi 7 Energia e velocità a servizio dei suoi. Entra bene in partita e si propone bene in attacco, sul finale vede anche il gol che però era in fuorigioco.

Boffano 6.5 Sulla trequarti accoglie e smista gli inserimenti di Ummarino e Buosi, gli è mancata però un pizzico di precisione e lucidità per riuscire a fare la differenza.

22' st Fiorio 6.5 Dovrebbe entrare per portare un po' di vigore ai suoi, ma il suo contributo resta marginale senza riuscire ad essere realmente incisivo.

Ummarino 7.5 Giocatore di qualità, quando decide di raggiungere l'area avversaria non c'è nessuno che lo possa fermare. Con giochi da maestro si inserisce anche dove sembra impossibile. Gli manca solo il gol. (29' st Anticona sv)