Settebello Pertusa nel segno di Vernacchia, buio pesto per il Baci

Altra domenica, altra goleada. Il Pertusa ormai ci ha preso gusto e dopo il 13-0 al Beppe Viola della settimana scorsa arriva un altro successo in scioltezza: 2-7 in casa del Bacigalupo. Decisivo e padrone dell'incontro Ettore Vernacchia, autore di un poker, dominante sia a livello fisico e a livello tecnico. I gialloverdi indirizzano il match sui binari giusti già nella prima frazione, conclusa per 3-1, e consolidano il risultato nella ripresa, dilagando anche con i gol di Daniele Timofte e Renato Dehari. Non bastano ai padroni di casa le reti di Kened Barrionuevo e di Domenico De Sica. Gli ospiti aggiungono un importante tassello e raggiungono quota 10 in classifica, mentre i continui cambi in panchina sembrano penalizzare moltissimo il Baci, ancorato a quota 3 nei bassifondi.

Le disposizioni in campo

Manuguerra si affida a un tanto insolito quanto efficace 3-2-3-2 con il terzetto Burca-Esposito-Beneventi a comandare la difesa, rinforzata da Lorenzo De Simone e Stefano Bastianini in mediana; Houssin El Aceb è il riferimento dietro le punte, alla sua sinistra agisce Federico Zedda e alla sua destra Riccardo Macchiarola. Davanti Ettore Vernacchia e Daniele Timofte guidano l'attacco gialloverde.

Il Bacigalupo risponde con un 4-5-1 che assomiglia tanto a un 4-4-2, perché Domenico De Sica si sgancia con regolarità dall'esterno di centrocampo per avvicinarsi all'unica punta Alessandro Tafuni. Sull'altro lato agisce Exauce Carbutti, mentre in mezzo ci sono Raffaele Occhino in posizione centrale, Gabriele Sicolo alla sua sinistra e Leonardo Scaglione alla sua destra. In difesa da sinistra a destra compaiono Kened Barrionuevo, Tudor Turcan, Paul Gheliuc e Adrian De Rosa.

La partita

Nemmeno il tempo di iniziare e il punteggio è già cambiato: al 2' di gioco il Pertusa va dalla bandierina e Daniele Timofte, colpevolmente lasciato solo, insacca con un tiro volante preciso e angolato. I padroni di casa provano a rispondere prevalentemente con cross provenienti dalla fascia sinistra, ma i servizi di Carbutti non vengono sfruttati a sufficienza. Inizia ad affacciarsi alla partita anche Ettore Vernacchia, che della partita sarà un grande protagonista, con uno spunto in fascia sinistra che si conclude con un nulla di fatto. La partita è aperta e arrivano occasioni da una parte e dall'altra: i padroni di casa replicano a iosa cross dalla sinistra su cui gli attaccanti arrivano un pelo in ritardo. Al 12' Bastianini sfiora il raddoppio, che arriva puntuale sette minuti più tardi: Zedda batte una punizione a giro pericolosa, Timofte sfrutta i centimetri e fa bene la sponda, Vernacchia anticipa il portiere di testa e insacca. Il Bacigalupo rimane attaccato all'incontro e ha una grande occasione mancata da pochissimi centimetri, e allora il Pertusa la chiude qualche minuto più tardi. El Aceb scarica un gran destro da lontano che si infrange sul palo alla sinistra del portiere, Vernacchia è ben appostato e non può che appoggiare in rete il più comodo dei gol. Prima della fine del tempo però, il Baci la riapre inaspettatamente: Barrionuevo batte una serie di calci d'angolo pericolosa e, da uno di questi, sorprende il neoentrato Saulino segnando un gran gol.

Ci si aspetterebbe un ingresso spumeggiante dei padroni di casa dopo il gol sul finire di tempo, e invece tornano gli spettri del primo tempo: dopo appena tre minuti El Aceb sfonda sulla destra e mette un gran cross teso in mezzo, Vernacchia arriva ancora una volta prima di tutti e scarica alle spalle di De Fazio. L'ultimo guizzo dei padroni di casa si trasforma nel gol che dà ancora un briciolo di speranza. E' l'8' st quando Occhino lancia in profondità De Sica che mette il turbo, brucia gli avversari e insacca alle spalle dell'estremo difensore. Dopo questo squillo, il Bacigalupo sparisce dal campo e nel giro di una ventina di minuti, il Pertusa allunga, la chiude e poi dilaga. Il 5-2 arriva al 20' con la doppietta personale di Timofte, bravo a sfuggire alla marcatura dopo una punizione ben calciata da Bastianini, il 6-2 al 29' con un pasticcio della difesa su cui si avventa Dehari che agguanta la soddisfazione personale del gol. A 2' dalla fine Vernacchia sfugge ancora in profondità e sfrutta l'incerta posizione di De Fazio tra i pali

Trionfo quindi per i gialloverdi, che con questi sette gol fanno registrare l'interessante dato di 20 gol in due partite. Al Bacigalupo non mancano gli alibi, per l'ennesimo cambio in panchina, ma bisogna invertire presto la rotta per tornare a essere competitivi.

Il Tabellino

BACIGALUPO-KL PERTUSA 2-7

RETI (0-3, 1-3, 1-4, 2-4, 2-7): 2' Timofte (K), 19' Vernacchia (K), 29' Vernacchia (K), 30' Barrionuevo (B), 3' st Vernacchia (K), 8' st De Sica (B), 20' st Timofte (K), 26' st Dehari (K), 35' st Vernacchia (K).

BACIGALUPO (4-4-2): De Fazio 5.5, De Rosa Adrian 6 (16' st La Rosa 6), Barrionuevo 6.5, Scaglione 6 (27' st Sorbone sv), Gheliuc 6 (1' st Tosches 6), Turcan 7, De Sica 7 (29' st Di Capua sv), Sicolo 6 (1' st Livoni 5.5), Tafuni 5.5 (10' st Longato 6), Occhino 6.5, Carbutti 6. A disp. Giglio, Carini, Milazzo. Dir. Gheliuc.

KL PERTUSA (3-2-3-2): Caradonna sv (6' Saulino 7.5), Esposito 7, Burcà 7, De Simone 7.5 (10' st Cerale 7.5), Beneventi 7 (10' st Dini 7.5), Zedda 7.5 (29' st Raimondi sv), Macchiarola 7 (10' st Dehari 8), El Aceb 7.5 (14' st Bertetti 7), Vernacchia 9, Bastianini 7.5, Timofte 8. A disp. Pitzianti. All. Manuguerra 8. Dir. Bertetti.

ARBITRO: Kuejo di Collegno 7.5.



AMMONITI: 18' Gheliuc (B), 26' Zedda (K), 34' Vernacchia (K), 33' st Dehari (K).



Le pagelle

Bacigalupo

BACIGALUPO

De Fazio 5.5 Inizia bene e compie qualche buon intervento che tiene a galla i nerazzurri per gran parte del match. Nella fase conclusiva dell'incontro però compie due errori che spezzano le gambe ai suoi: il primo in uscita, il secondo di piazzamento,

De Rosa Adrian 6 Inizia da terzino destro, viene poi spostato a centrale di difesa in marcatura su Vernacchia, che gli dà parecchio filo da torcere. Prova complessivamente ordinato, difficile far di meglio nel tracollo generale.

16' st La Rosa 6 Entra a partita ormai compromessa, fa quello che può in fase difensiva.

Barrionuevo 6.5 Mancino educato, mette dei cross molto interessanti che però raramente vengono sfruttati di compagni. Segna addirittura da calcio d'angolo con una traiettoria a rientrare che sorprende Saulino. A fine gara passa a interno di centrocampo, dove fatica a prendere le misure.

Scaglione 6 Brevilineo e veloce nella conduzione palla, leggermente impreciso nei passaggi chiave. Esce sfinito a poco dalla fine, va alla conclusione in due occasioni ma con traiettorie telefonate. 27' st Sorbone sv

Gheliuc 6 Dà l'anima nei trentacinque minuti disputati, sempre cattivo e aggressivo sul pallone. Inizia da centrale, viene poi spostato a terzino destro e conclude da terzino sinistro. Spesso però è troppo frettoloso e vanifica delle potenziali buone sortite.

1' st Tosches 6 Ordinato, tiene la posizione e lotta con gli esterni che a turno gravitano dalle sue parti. Impreciso su un lancio che Timofte sfrutta al meglio.

Turcan 7 Il capitano non è precisissimo tecnicamente e non sempre opta per la scelta migliore, però nel disastro collettivo appare la figura a cui aggrapparsi per ripartire. Carismatico, dotato di buon fisico, non sfigura nemmeno nel momento peggiore.

De Sica 7 Splendido il gol con cui riapre momentaneamente la partita: cavalcata sontuosa, brucia il difensore alle sue spalle, fredda il portiere con un preciso tocco d'esterno. Uno degli ultimi a mollare. 29' st Di Capua sv

Sicolo 6 Primo tempo di voglia e intraprendenza ma anche di sofferenza. A centrocampo il Pertusa è ben messo, spesso sfonda ed è difficile stare dietro agli avversari che sfrecciano. Si ritaglia lo spazio per qualche conclusione da lontano.

1' st Livoni 5.5 Cambia spesso posizione in mezzo al campo, si stabilizza infine in fascia sinistra. Purtroppo si pesta i piedi con il compagno, non ha la chiave giusta per contribuire a un'ipotetica rimonta. La dedizione non manca, necessario migliorare tecnicamente.

Tafuni 5.5 Evanescente, non riesce a procacciarsi palloni giocabile né da attaccante centrale né da esterno d'attacco. Ha vissuto decisamente giornate migliori.

10' st Longato 6 Non ha paura di puntare l'uomo, si fa notare per qualche buon calcio di punizione che si procura dal limite.

Occhino 6.5 A volte è nervoso e non prende la scelta migliore, ma tecnicamente è di gran lunga il migliore della squadra. Fa intravedere ottime doti, come il notevole assist di esterno con cui manda in porta De Sica, o le serpentine a fine partita.

Carbutti 6 Il suo avvio promette benissimo, davvero tanta roba i suoi cross di mancino su cui nessuno interviene. Scompare col passare dei minuti, a centrocampo non esprime la versione migliore di se stesso.

Pertusa

PERTUSA

Caradonna sv 6' Saulino 7.5 Eroe di giornata: solo nella giornata di ieri l'estremo difensore ha tolto le stampelle per un precedente infortunio, non doveva giocare ma l'infortunio prematuro di Caradonna lo costringe a entrare. Prestazione ottima.

Esposito 7 Riferimento centrale della difesa a tre di Manuguerra, guida i compagni a suon di interventi e leadership difensiva. Il fisico è importante, lo sfrutta nel migliore dei modi.

Burcà 7 Anche a detta dell'allenatore è un tassello fondamentale della difesa gialloverde. Pulito ed efficace, non rischia mai giocate vietate in zone pericolose del campo. E' maturato moltissimo dalla passata stagione e migliorerà ancora.

De Simone 7.5 Giocare con un modulo così particolare richiede grande fiducia nei due centrocampisti che stazionano davanti alla difesa. De Simone è un ottimo centrocampista, sia in fase di interdizione sia in fase di ripartenza, quando sfrutta il suo baricentro basso per portare rapidamente la sfera dall'altra parte.

10' st Cerale 7.5 Ingresso in campo davvero notevole, in una fase del match dove non è facile trovare le motivazioni. Lui vuole farsi notare e si vede, duetta benissimo con Bastianini in fascia destra.

Beneventi 7 Senso della posizione e tempismo negli interventi. Non un giocatore appariscente, ma il suo compito lo fa e lo fa alla grande. Con una squadra orientata all'attacco avere un difensore piazzato e che copre gli spazi non è una cosa da poco.

10' st Dini 7.5 Approccio davvero positivo. Si ricordano almeno due ottimi interventi: un anticipo secco al 28' che sventa una possibile azione pericolosa degli avversari, e un altro bell'anticipo secco e deciso qualche minuto più tardi.

Zedda 7.5 Protagonista assoluto del primo tempo, quando impressiona per passo e capacità di saltare l'uomo col suo mancino. Nella ripresa va più volte vicino al gol, ma un po' le parate di De Fazio e un pizzico di imprecisione gli negano la gioia di esultare. 29' st Raimondi sv

Macchiarola 7 Esterno destro di buon passo e ottima tecnica. Mette in difficoltà gli avversari con notevole frequenza, può migliorare nell'ultimo passaggio.

10' st Dehari 8 Entra cattivo, deciso, vuole il gol e si vede. Ci riesce con astuzia, quando carpisce una difficoltà della difesa avversaria e sfrutta il regalino dell'estremo difensore avversario.

El Aceb 7.5 Non appariscente anche lui, ma andando a guardare i momenti chiave del match gioca sempre un ruolo importante. Palo dalla distanza sulla cui ribattuta Vernacchia chiude il match nel primo tempo, assist notevole per il gol del 4-1 a inizio ripresa. Fisico e potenza sulla trequarti, riferimento importante.

14' st Bertetti 7 Si piazza terzino destro e mette a referto un'ottima prestazione. Qualche buona sgroppata, mostra ottime capacità quando prova l'anticipo sull'attaccante avversario.

Vernacchia 9 Poker sontuoso e non solo. Forza fisica che manda spesso al bar i difensori che provano ad arginarlo, cecchino sottoporta. Il primo gol lo segna di astuzia, il secondo di potenza, terzo e quarto da attaccante vero. Verso la fine del match è generoso e prova a servire i compagni quando gli spazi si aprono, uomo squadra.

Bastianini 7.5 Centrocampista imprescindibile per Manuguerra. Insieme a De Simone riveste l'importantissima funzione di filtro davanti alla difesa e lo fa egregiamente. Ciliegina sulla torta l'assist con cui lancia Timofte a campo aperto. Nel primo tempo va anche vicino al gol, ma il tuo tiro potente viene schiaffeggiato in corner da De Fazio.

Timofte 8 Doppietta da grande attaccante. Apre le marcature sfruttando un buon cross dagli sviluppi di corner, chiude il match con una sgroppata e un bel tiro sotto la traversa. Fa girare la palla, ottimo ingranaggio in fase di manovra.