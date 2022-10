Sul mitico campo del 3 volte presidente FIGC i Diavoli mandano ko le Torri Rosse

Nel giorno del ritorno del calcio Regionale sullo storico campo «Luigi Bozino», intolato al primo presidente della Pro Vercelli nonchè 3 volte presidente della Federcalcio Nazionale, i Diavoletti ne approfittano e trovano la loro prima vittoria casalinga della stagione dopo 2 ko precedenti. Un 2-0 all’inglese per la squadra di Riccardo Albertaro, che aveva di fronte a sè un Ivrea di un livello inferiore rispetto al gruppo biancorosso. Più rodato e più affiatato, il team bicciolano ha colpito nel primo tempo (dove i gol sarebbero potuti essere anche di più, almeno un paio), per poi mettere al sicuro la partita nella ripresa e gestire il finale, quando gli orange si sono fatti più insidiosi. Però a parte una carambola su Pappalardo con traversa finale non ci sono stati mai grossi pericoli. Bene i 3 punti dunque, si sale a 12 in classifica, e restano tutte le carte in regola per essere l’outsider del girone, nonostante qualche infortunio di troppo che sta tartassando il gruppo (vedi le assenze delle punte Averono e Pascale). Di contro l'Ivrea di Patrick Reolfi è sembrato operare al massimo delle proprie forze. Qualche evidente amnesia in difesa nel primo tempo, in particolar modo a sinistra, e la gara si è fatta presto in saliti. Bene comunque la ripresa, dove si è avvicinato almeno il gol della bandiera.



Apre Ajaraam Avvio con una conclusione per parte (Scalzi per l'Ivrea, Orru per i Diavoletti), ma è la squadra di Albertaro a far vedere di averne di più soprattutto in attacco. Al 9' mischione in area piccola ma né Orru e ne Ajaraam riescono a infilare la porta. Passano 3' e invece il punteggio si sblocca. Palla messa in mezzo da destra da Sudano, la difesa orange è tagliata fuori e sotto porta Ajaraam è liberissimo di spingere in fondo al sacco. 1-0. La gara è vivace e al 19' si vede l'Ivrea con un tiro da fuori di Dell'Agnese che Graziani blocca in due tempi tuffandosi sulla sua sinistra. I Diavoletti rispondono al 20' con un destro svirgolato di Orru (non il suo piede), bravo comunque a rientrare da sinistra verso il centro. Ben più pericolosa però la chance che il team di Albertaro ha al 23' quando grazie ad una bella apertura Sudano arriva di gran carriera sulla destra saltando di netto Praz e a tu per tu con Simoncini centra la base del palo. Il numero 7 è protagonista anche al 31' quando sempre davanti al portiere, questa volta centralmente, tenta di piazzare palla ma il tiro non è potentissimo e Simoncini riesce a respingere tuffandosi a sinistra. Tempo chiuso con una punizione per l'Ivrea da posizione pericolosa sulla destra, ma la conclusione di Dell'Agnese è oltre la traversa.



Raddoppio e gestione Nella ripresa alla prima vera accelerazione i Diavoletti raddoppiano. Al 6' Ajaraam tiene bene palla e cede centralmente a Corona che ha una prateria davanti a sé, Simoncini esce ma viene saltato sullo slancio e il capitano biancorosso può così depositare in rete a porta sguarnita. 2-0. Arretra un po' dopo il gol la squadra di Albertaro nei minuti successivi, ma l'Ivrea si fa vivo solo con un tiro da fuori di Dell'Agnese ribattuto da un avversario in area (timide proteste orange per un tocco di mano) al 9'. Poi al 20' conclusione da destra di Scalzi e presa senza problemi del neo entrato Pappalardo. I Diavoletti si vedono di più in contropiede a questo punto e su uno di questi, innescato da Ajaraam sul quale esce Fassone, Orru al 23' spara da fuori a botta sicura ma la palla esce sulla destra. Nel finale forcing dell’Ivrea che guadagna un paio di corner e va vicino al gol della bandiera con un mischione che vede Pappalardo deviare palla sulla traversa un po’ in maniera rocambolesca. Per i Diavoletti 3 punti meritati. Per l'Ivrea altro materiale su cui lavorare.

IL TABELLINO

DIAVOLETTI-IVREA 2-0

RETI: 12' Ajaraam (D), 6' st Corona (D).

DIAVOLETTI (4-2-3-1): Graziani 7 (19' st Pappalardo 7), Cadiry 6.5 (19' st Restaldo 7), Bazano 6.5, Negro Frer 7, Cara 7.5, Aimaro 7, Sudano 7.5 (18' st Basile 7), Corona 7.5, Ajaraam 8 (22' st Prato 7), Pamparana 6.5 (1' st Alban Brevi 7), Orru 7.5. A disp. Benkhaldoun. All. Albertaro 8.

IVREA (4-2-3-1): Simoncini 6.5 (14' st Fassone 6.5), Ruzza 5.5, Praz 5.5 (1' st Cirstean 6), Scalzi 5.5, Lesca 5.5, Quattrocchi 6, Regis 6, Zamana 6 (22' st Signetto 6), Carletti 6 (20' st Tinetti 6), Dell'Agnese 6.5, Zamuner 6 (7' st Comotto 6.5). A disp. Depaoli. All. Reolfi 6.

ARBITRO: Bognetti di Vercelli 7.

LE PAGELLE (in lavorazione)

DIAVOLETTI

IVREA