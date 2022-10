Triplo Calamita , i biancoblú sono inarrestabili

Anche il Bra si arrende a un Chisola che non conosce sconfitta in partite ufficiali da oltre un anno. I torinesi mettono la sesta e proseguono il cammino immacolato in campionato. Tanti giocatori biancoblù si sono messi in luce: oltre alla superlativa tripletta di Calamita, enorme è stata anche la prestazione del difensore Francesco Cammarata, un vero e proprio incubo per i giallorossi. Seconda sconfitta di fila per i padroni di casa.

Sfortuna Botan. Bra subito propositivo a inizio gara con La Mastra che, dopo un’incursione, in area calcia in porta. La sfera finisce tra le braccia del numero uno Bahadi. Ancora il 7 giallorosso è protagonista di un traversone da calcio d’angolo che viene ben raccolto da Botan, il quale svetta di testa. Anche questa volta però, il tentativo diventa facile presa per l’estremo difensore. Il primo pericolo biancoblù arriva al 9’ con un tiro da fuori area di Arcudi carambolato di poco sopra la traversa.

Al quarto d’ora cambia il risultato: il Chisola si porta avanti grazie a Calamita, bravo a sfruttare un rinvio non riuscito di Duke in seguito a un traversone dal fondo di D'Acierno. I biancoblú non si accontentano e pochi minuti dopo hanno l’occasione per il raddoppio con un tiro angolato di Giambertone, ma non abbastanza potente per impensierire Cambieri. Brutta tegola per i padroni di casa al 21’: Botan è costretto a uscire anzitempo a causa di un infortunio. Al suo posto subentra Ratazzo.

Al 23’ il Chisola si rende nuovamente minaccioso dalle parti di Cambieri: Chessa calcia quasi da metà campo una punizione diretta in porta. Cambieri para in due tempi. Giambertone è tempestivo nella ribattuta ma lo è ancora di più il portiere giallorosso che salva il Bra con una grande respinta. Nel finale di primo tempo, la squadra di Pulvirenti si divora un’occasione enorme in area di rigore con La Mastra che spara alto davanti a Bahadi. Poi altra occasione in contropiede per i giallorossi, ma un Cammarata gigantesco si rende protagonista di un recupero da applausi su Marotta diretto in porta.

Calamita implacabile. Il Bra torna in campo alla ricerca del pareggio. Al 4’ Marotta cerca la soluzione da fuori con un tiro che non impensierisce Bahadi. Le speranze giallorosse però, affondano nel giro di un paio di minuti complice uno scatenato Calamita: il 9 biancoblú prima fa 2-0 sfruttando un rimbalzo e una brutta uscita di Cambieri, poi cala il tris due minuti dopo grazie una conclusione tesa che termina sul palo per poi insaccarsi. Il Bra prova in qualche modo a riaccendere le speranze al 25’ con un tiro dal limite di Bonino, prontamente respinto da Bahadi. Sempre il numero uno chisolese è artefice poco dopo di una grande prodezza sulla conclusione dalla sinistra da parte di La Mastra. Nel finale c’è gioia anche per Giambertone: Giacchino apparecchia al 10 il gol del 4-0, accompagnato dal triplice fischio che sancisce un altro successo biancoblú.

IL TABELLINO

BRA – CHISOLA 0-4



RETI: 15’ Calamita (C), 10’st Calamita (C), 12’st Calamita (C), 37’st Giambertone (C)



BRA (3-5-2): Cambieri 6, Marotta 6.5, Barbieri 6, Duke 6.5, Novaresio 6, Fontana 6.5 (16'st Sorace 6), La Mastra 6, Fogliato 6.5 (32'st Racca sv), Botan 6 (21' Ratazzo 6), Reinero 6 (13'st Raffero 6.5), Bonino 6. All.Pulvirenti 6. A disposizione: Rossetti, Portesio, Majuri, Verrua.



CHISOLA (4-3-1-2): Bahadi 7, D’Acierno 7.5 (16'st Macri 6.5), Franze 7, Scarangella 7 (22'st Migliorini 6.5), Cammarata 8 (12'st Duò 7), Mazzone 7, Chessa 7 (19'st Nanni 6.5), Paneghini 7 (10'st Lampitelli 6.5), Calamita 9.5 (19'st Giacchino 7.5), Giambertone 8, Arcudi 7 (12'st Manuele 7). All.Mandes 8.5. A disposizione: Santoro, Cappelli.



ARBITRO: Carlotta Nara Gallo di Pinerolo 6

LE PAGELLE

BRA

Cambieri 6 Provvidenziale nell'intervento sulla ribattuta di Giambertone nel primo tempo, meno bene nell'uscita in occasione del secondo gol di Calamita.



Marotta 6.5 Corre tantissimo sulla sinistra dove offre qualche bel pallone nei pressi dell'area biancoblù. Prova anche la conclusione in porta nella ripresa.



Barbieri 6 Compie qualche buona chiusura, ma spesso va in affanno e finisce per concedere qualcosa di troppo agli attaccanti chisolesi.



Duke 6.5 L'ultimo a mollare lì in mezzo alla difesa, spesso i suoi interventi evitano ulteriori guai al Bra. Sfortunato nel tentativo di spazzare in occasione del primo gol del Chisola.



Novaresio 6 Fino alla fine lotta per cercare di evitare i danni, ma neanche lui è stato impeccabile oggi e ha concesso qualche spazio di troppo agli attaccanti avversari.



Fontana 6.5 Vince buoni duelli a centrocampo e dai suoi piedi partono alcune azioni giallorosse interessanti. Quando occorre, fornisce copertura in fase difensiva.



16'st Sorace 6 Cerca di creare qualche buona iniziativa senza grande successo. Recupera qualche pallone e fornisce supporto in fase difensiva.

La Mastra 6 Nel finale del primo tempo si divora un gol davanti alla porta che magari poteva cambiare le sorti della gara. Nella seconda parte prova a riscattarsi con un gran tiro dalla sinistra che impegna Bahadi.



Fogliato 6.5 Offre un paio di suggerimenti potenzialmente efficaci ai compagni davanti e vince contrasti in mezzo al campo facendo ripartire la squadra.



Botan 6 In avvio di gara prova subito a incidere con un'ottima incornata diretta in porta. Costretto al cambio dopo soli venti minuti per infortunio. Sfortunato.

21' Ratazzo 6 Dialoga bene con i compagni aprendo loro qualche spazio, ma si fa vedere poco sotto porta dove non riesce mai a incidere davvero.

Reinero 6 In sofferenza in mezzo al campo dove perde qualche pallone di troppo e a volte si fa superare troppo facilmente. Prova comunque a determinare fornendo qualche buon pallone davanti.

13'st Raffero 6.5 Servivano energie fresche e lui si mette a disposizione della sqaudra recuperando diversi palloni in mezzo al campo e guidando alcune ripartenze giallorosse.

Bonino 6 Prova a offrire qualche spunto ai compagni davanti ma raramente riesce nell'intento. Spesso sovrastato nei duelli in mezzo al campo, soprattutto nella ripresa.



All.Pulvirenti 6 La squadra ha avuto le sue occasioni ma se manca lucidità sotto porta contro squadre come il Chisola il rischio di pagarne il prezzo è alto.

CHISOLA

Bahadi 7 Nel primo tempo si occupa più di interventi di ordinaria amministrazione che altro. Nella ripresa sale in cattedra e compie una prodezza sulla conclusione di La Mastra.



D’Acierno 7.5 Dal suo destro nasce l'azione che porta al vantaggio biancoblù. La sua gara è stata di grande intensità e attenzione in fase difensiva dove ha sbagliato poco o nulla.

16'st Macri 6.5 Buon lavoro in copertura dove contribuisce a arginare le offensive giallorosse. Arriva anche alla conclusione in porta. Il suo contributo lo ha dato.

Franze 7 Concede pochi spazi di manovra ai giallorossi a centrocampo e regale qualche ottimo suggerimento ai suoi in fase offensiva. Prestazione di alto livello.



Scarangella 7 Porta inviolata anche per merito suo e di alcuni suoi interventi provvidenziali che hanno disinnescato alcune iniziative del Bra. Roccioso.



22'st Migliorini 6.5 Recupera ottimi palloni, non si fa superare tanto facilmente e prova a regalare qualche buono spunto ai compagni.

Cammarata 8 Grande protagonista nella difesa biancoblù grazie ad almeno tre interventi fenomenali che gli valgono l'applauso del pubblico e soprattutto salvano il Chisola. Maestoso.

12'st Duò 7 Chiude ogni possibile corridoio agli attaccanti giallorossi compiendo diverse chiusure provvidenziali. Solido e attento.



Mazzone 7 Protagonista di alcuni ottimi anticipi che chiudono l'ingresso in area agli attaccanti del Bra. Concede pochissimi errori dimostrando grande affidabilità.



Chessa 7 Nel primo tempo da una sua punizione quasi scaturisce il raddoppio biancoblù. Sontuoso in mezzo al campo dove vince grandi duelli e offre ottimi spunti in ripartenza.



19'st Nanni 6.5 Cerca la gioia personale con una conclusione da fuori poco fortunosa e crea qualche spazio importante ai compagni.

Paneghini 7 Dai suoi piedi partono numerose azioni interessanti per il Chisola. Fornisce un contributo importante anche in fase di copertura dove blocca alcune iniziative del Bra.

10'st Lampitelli 6.5 Prova a fornire qualche buona palla in mezzo all'area e in mezzo al campo dimostra grande carattere vincendo contrasti e recuperando ottimi palloni.



Calamita 9.5 Si porta a casa il pallone dimostrando di essere implacabile sotto porta e aggiudicandosi più che meritatamente la palma di migliore in campo. La porta lo attira...Come una calamita.



19'st Giacchino 7.5 Un quarto d'ora a disposizione, ma tanto gli basta per creare scompiglio e confezionare a Giambertone il pallone del 4-0. Entra e incide.

Giambertone 8 Il gol allo scadere è il premio migliore per una gara dove in almeno altre due occasioni ha impegnato seriamente Cambieri. Prova anche a mandare a segno Manuele. Prestazione maiuscola.



Arcudi 7 A inizio gara prova a impensierire Cambieri dalla distanza, ma il piatto forte sta nella quantità industriale di palloni serviti a Giambertone e Calamita là davanti.



12'st Manuele 7 Ha l'occasione per segnare ma il numero uno del Bra gli dice di no. Dai suoi piedi partono numerose iniziative del Chisola.

All.Mandes 8.5 Sesta vittoria di fila in campionato e sconfitta che non si vede dalle parti di Vinovo da più di un anno. Cos'altro si può aggiungere? Inarrestabili

L'ARBITRO

Carlotta Nara Gallo di Pinerolo 6 Nel primo tempo manca un giallo dalle parti del Chisola. Dubbi sulla posizione di Calamita in occasione del terzo gol dei torinesi e anche sul quarto gol ci sono state discussioni. Direzione gara tutto sommato sufficiente.

LE INTERVISTE

FEDERICO HERNAN PULVIRENTI, BRA



Il tecnico Pulvirenti ha parlato della prestazione della sua squadra dopo la sconfitta interna contro il Chisola:«Abbiamo preparato così la partita, i ragazzi sono stati bravi per buona parte di gara». Nota dolente per l’infortunio di Botan ma non solo: «Sono stato costretto a toglierlo, così come Reinero, perché anche lui non era in piena forma». Infine, un elogio agli avversari: «Loro sono molto forti e sono stati più bravi, ma l’atteggiamento dei miei ragazzi mi è piaciuto»



ANDREA MANDES, CHISOLA



«Calamita ha questi colpi» ha commentato Mandes dopo l’ennesimo successo del Chisola che ha visto protagonista Samuele Calamita, autore di una tripletta. «Siamo stati bravi ad approfittarne nel secondo tempo quando loro hanno mollato. Il Bra si è dimostrato una squadra di alto livello che sa giocare a calcio» ha proseguito l’allenatore biancoblú riconoscendo il merito alla formazione di Pulvirenti. Sull’incredibile filotto di gare senza sconfitte il tecnico si è infine espresso così:«Noi dobbiamo guardare partita per partita, le statistiche le vedremo alla fine».