Top e flop: Macallesi gran sorpresa, Vighi al top e Viscontini in difficoltà

Dopo la sesta giornata di campionato, nel girone F e nel girone G di Under 15 ci sono molte conferme ma anche molte sorprese, una su tutte la Macallesi prima nel girone F insieme al Sant'Angelo e al Sangiuliano CVS. Ma chi, dopo sei giornate, sta facendo meglio e da chi ci si aspettava di più?

I TOP

Tra i top, come detto, troviamo in primis la Macallesi. Dopo il pareggio nell'ultima partita in campionato contro la Calvairate, la squadra di Rigatuso si trova, inaspettatamente, al primo posto del girone. «Sicuramente non era nei nostri piani, il nostro obiettivo è sempre stato quello della salvezza perché la nostra squadra è stata costruita per quello. Noi non dovevamo fare neanche il campionato Regionale ma grazie al ripescaggio stiamo vivendo un sogno» dichiara l'allenatore, che aggiunge: «Il nostro obiettivo rimane la salvezza, una volta raggiunta quella possiamo pensare a qualcosa in più».

Tra i top, sempre nel girone F ci sono Sant'Angelo e Sangiuliano CVS. Se per la prima l'obiettivo dichiarato sono almeno i playoff per accedere all'Élite come dichiarato dall'allenatore Ganini, per la seconda l'obiettivo principale è raggiungere la salvezza. «Stiamo facendo molto bene, sono soddisfatto del calcio che stiamo esprimendo; siamo primi ma bisogna rimanere con i piedi per terra e pensare a salvarci prima di tutto», ha spiegato il tecnico del Sangiu, Mazzocchi.

Nel girone G in testa alla classifica ci sono il Vighignolo e il Rozzano che hanno un punto di vantaggio sul Club Milano, che però ha riposato nell'ultimo turno. "Grande" sorpresa del gruppo è il Mazzo che si trova subito dietro questo gruppo in testa. La squadra guidata da Grande è a soli tre punti dal Club Milano e a quattro dalle due squadre in testa. Tanti gol fatti (23) - di cui 12 - nell'ultima partita e solo 6 subiti.

Il Sant'Angelo allenato da Ganini

I FLOP

Ci sono solo due squadre che ancora sono a zero punti, entrambe nel girone G: il Garlasco e il Pavia Academy. Se per la prima non si può dire molto se non che la squadra forse non è attrezzata per disputare il campionato Regionale, per il Pavia Academy si può sottolineare come, anche se i punti conquistati sono ancora zero, la squadra abbia giocato delle buone partite senza però riuscire a concretizzare la manovra, segnando appena a fare solo sei gol.

Bisogna, poi, nominare tra i - momentanei - flop la Viscontini: vista dai pronostici come possibile concorrente per i playoff, la squadra gialloblù ha vinto appena una partita, quella giocata proprio contro il Pavia Academy. Inizio difficile, dunque, per la Viscontini, che non sta assolutamente rispettando le aspettative iniziale.

Nel girone F, invece, non ci sono squadre ancora a zero punti ma ben tre ferme a un punto: il Castelnuovo, Basso Pavese e l'Esperia. Ma le squadre dalle quali ci si aspettava qualcosa in più sono l'Offanenghese, che si trova all'undicesimo posto in classifica con soli due punti conquistati, e il Sancolombano, fermo invece a quattro punti. Se dall'Offanenghese ci si aspettava un campionato senza grandi obiettivi ma con una salvezza tranquilla, per quanto riguarda il Bano le aspettative iniziali erano diverse. La squadra allenata da Intropido era vista come una delle possibili squadre che avrebbero lottato per i playoff ma che attualmente è veramente distante dalle zone di classifica di competenza.