Duello sulla fascia tra Gatti e Aresta; reti inviolate tra Rozzano e Mazzo

La sfida tra Rozzano e Mazzo termina a reti inviolate, al termine di una gara in cui entrambe le squadre hanno avuto poca difficoltà in fase di costruzione ma trovando poche idee in zona pericolosa. Lo scontro diretto avrebbe permesso agli ospiti di avvicinare i padroni di casa e quindi al terzo gradino del podio, con questi ultimi che hanno perso l'occasione di scavalcare il Club Milano e tallonare la momentanea capolista. Certo è che il campionato è ancora lungo, e gli allenatori possono guardare con fiducia, tutto sommato, ai prossimi impegni: entrambe le squadre si sono infatti dimostrate solide...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?