Follia a Bresso! La decide il bomber con un gol da centrocampo

Scarioni contro Bresso, seconda contro decima. Divario fra le due squadre in campo? Zero. Risultato più che giusto (2-1 per i bressesi) e prova sottotono degli orange-black che mettono in evidenza tutti i limiti fisici e tecnici nel corso della gara odierna, nella quale serviva molto in più. Vince il gruppo, trionfa chi ha più ''cazzimma'', come direbbero a Napoli. Il Bresso è più squadra, un connubio di grinta e cinismo, ne è testimonianza di ciò la carica nel pre gara e l'urlo a fine primo tempo, simbolo di unione, rispecchiata dai biancoblù sul terreno di gioco. TOP ELEVEN Fanno...

