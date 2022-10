Il tiratore scelto e il maestro del contropiede non sbagliano: ecco il 4° hurrà stagionale

Sembrava tutto incanalato verso lo 0-0 ed ecco che con un paio di sostituzioni che tengono sullo stesso standard il ritmo della sua partita, il Città di Cossato ce la fa e si scrolla di dosso l'Accademia Borgomanero in classifica. Molto bravo Salerno per i padroni di casa nell'andarsi a prendere di caparbietà il rigore che Barcellari poi segna per il provvisorio 1-0, altrettanto bravo Quaregna a fuggire oltre le maglie della difesa ospite e infilare al secondo tentativo il bravo Gualdoni dopo che questi in un primo momento gli aveva respinto il tiro a tu per tu. Per la...

