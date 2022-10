Rigore alla fine: prima gioia Romagnano con polemica

E' successo veramente l'incredibile. In maniera più che rocambolesca il Romagnano vince la prima partita della sua stagione, e si rilancia in classifica alla ricerca di una disperata salvezza. Il risultato finale è di 1-2, con la doppietta di un super Chiechio, oggi letteralmente immarcabile. Inutile ai fini del punteggio il pareggio di Aresti, autentico trascinatore dei suoi, come spesso gli capita. La partita sarebbe anche potuta terminare con un giusto pareggio, ma il rigore dubbio assegnato dal direttore di gara l'ha indirizzata sui binari degli ospiti. Tanta, tantissima tensione negli ultimi secondi che però è fine a se stessa. ...

