Una manita della Calvairate fa piangere il Club Milanese

La Calvairate porta a casa la partita con cinque gol all'attivo, grazie alla magnifica prestazione del suo pacchetto offensivo. Due reti invece per il Club Milanese, che ha da salvare solo l'ultima mezz'ora del secondo tempo.

GRANDE PARTENZA CALVAIRATE

9:30. Nemmeno il tempo di iniziare che la Calvairate è già in vantaggio con Lentini: Shalbi riceve palla sulla destra, rientra e con il mancino pesca magistralmente Lentini sulla sinistra, che spinge in porta il pallone del vantaggio. Gli ospiti cercano subito di rispondere. Al 13', Rizzi crossa il pallone in area di rigore per Calamia, che manca il colpo di testa per un soffio. Due minuti più tardi, però, arriva il raddoppio per i padroni di casa: Alfieri dribbla un difensore e conclude in porta col destro, il portiere la tocca, ma il pallone arriva comunque a Lentini che segna la sua doppietta personale. Dopo nemmeno un minuto arriva un altro gol per la Calvairate. Stavolta il protagonista è Bugada che, da fuori area, piazza un destro chirurgico alla sinistra del portiere. La Calvairate non sembra volersi fermare, trascinata da una prestazione straordinaria del suo pacchetto offensivo e, in particolare, dalle invenzioni di Shalbi. Al 31', però, arriva il primo grande errore dei padroni di casa: Lentini fa un retropassaggio sciagurato verso il portiere, Calamia si avventa sul pallone e segna il gol della speranza per il Club Milanese.

UN'ALTRA STORIA

La seconda frazione racconta invece un'altra storia: la Calvairate cambia molte pedine per dare minuti alle seconde linee. Gli ospiti, invece, provano a ribaltare il risultato, cambiando assetto tattico alla squadra. La prima occasione dei secondi 45 arriva però per la Calvairate al 24': punizione sul secondo palo di Shalbi, pallone che arriva a Lentini che sigla la sua tripletta personale . 4-1. Club Milanese che prova a rispondere, ma i padroni di casa sono scatenati e al 35' trovano il quinto e ultimo gol di giornata. Alfieri riceve palla in area di rigore, scarta il portiere e la mette per Castelnuovo che davanti alla porta non sbaglia. Nel finale arriva la risposta degli ospiti con Cirrito, che sfrutta un'uscita a vuoto di Celico e deposita in porta il pallone del 5-2. Al 50' l'arbitro mette fine ad una partita a tratti dominata dalla Calvairate, che ha saputo sfruttare la qualità dei suoi singoli, fondamentali nel calcio odierno. Club Milanese che, invece, deve ripartire dallo spirito fatto vedere nella seconda metà del secondo tempo.

IL TABELLINO

Calvairate-Club Milanese 5-2

RETI (3-0, 3-1, 5-1, 5-2): 5' Lentini (Ca), 15' Lentini (Ca), 16' Bugada (Ca), 31' Calamia (Cl), 24' st Lentini (Ca), 35' st Castelnuovo (Ca), 45' st Cirrito (Cl).

CALVAIRATE (4-3-3): Celico 7.5 (41' st Pannuto 6), Salemi 7, Somma 6.5, Lugani 7, Guatto 7, Martinelli 6.5 (25' st Schafer 6), Shalbi 8.5 (30' st Castelnuovo 7), Marelli 7, Alfieri 7 (35' st Buffo sv), Bugada 7 (12' st Lionello sv), Lentini 8.5(32' st Gazzo sv). All. Curioni 7. Dir. Guatto.

CLUB MILANESE (4-4-2): Maira 6, Trimarchi 7, Casagrande 6, Keci 6 (8' st Rossi 6), Pighetti 6 (28' st Bighini sv), Cirrito 6, Chiello 6.5 (24' st Fiorillo sv), Malanga 6, Rizzi 6 (12' st Moretti 6), Zaupa 6 (8' st Pavesi), Calamia 7 (30' st Issa sv). A disp. Falco. All. Gregoriadis 6. Dir. Pavesi.

ARBITRO: Mancini di Milano 7 .

LE PAGELLE

CALVAIRATE

Celico 7.5 Compie ottime parate sui (pochi) tentativi del Club Milanese.

41'st Pannuto 6 Normale amministrazione: è attento nelle ultime fasi di gara.

Salemi 7 Difensivamente ok, in attacco non sempre si fa vedere, ma la sua prova rimane ottima.

Somma 6.5 Soffre le avanzate di Trimarchi nel primo tempo. Nel secondo prende le misure e si affaccia anche in zona offensiva.

Lugani 7 Ottimo lavoro, di posizionamento e attenzione costante.

Guatto 7 Duro negli interventi, puntuale nelle chiusure.

Martinelli 6.5 Pulizia in mezzo al campo. Orchestra bene il gioco della sua squadra, con tocchi semplici ma efficaci.

25' st Schafer 6 Fa il compitino nel finale.

Shalbi 8.5 Giocate meravigliose e assist principeschi, con quel sinistro a rientrare sempre pericoloso per la difesa avversaria. Unica pecca? Si intestardisce troppo nei dribbling, ma per il resto è tanta roba.

30' st Castelnuovo 7 Gol facile facile nel finale e un ottimo quarto d'ora di corsa sulla corsia di destra.

Marelli 7 Tecnica e gamba in mezzo al campo.

Alfieri 7 Dalle sue giocate nascono due gol della Calvairate. Si muove tanto, creando spazio per i compagni (dal 35' st Buffo sv).

Bugada 7 Gol e invenzioni per i compagni. Organizza il gioco dalla trequarti in su (12' st Lionello sv)

Lentini 8.5 Devastante anche lui. Segna tre gol, facendosi trovare sempre al posto giusto al momento giusto (32'st Gazzo sv).

All.Curioni 7 La sua squadra segna cinque gol, gioca bene , ma c'è da rimproveragli un calo di attenzione negli ultimi minuti. Prova comunque largamente positiva.

CLUB MILANESE

Maira 6 E' incolpevole sui gol. Fa quel che può per evitare un passivo maggiore.

Trimarchi 7 Grande partita. Incendia la fascia destra con le sue continue accelerazioni ed è la principale fonte di gioco della sua squadra.

Casagrande 6 In tremenda difficoltà su Shalbi. E anche offensivamente non riesce a dare il suo contributo.

Keci 6 Non riesce a schermare le avanzate offensive dei padroni di casa.

8' st Rossi 6 Dà nuova verve al gioco della sua squadra.

Pighetti 6 Troppe disattenzioni in marcatura, non legge mai in anticipo le trame della Calvairate (dal 28' st Bighini sv).

Cirrito 6 Anche lui in difficoltà nel chiudere gli spazi difensivi. Il gol nel finale solleva leggermente il voto.

Chiello 6.5 Prova a dare la scossa sulla fascia destra. Qualche buona occasione arriva, ma non basta (dal 24' st Fiorillo sv).

Malanga 6 A centrocampo sbaglia molto tecnicamente. In difficoltà anche in copertura.

Rizzi 6 Gara difficile. Cerca di trovare spazi in attacco, ma non è giornata.

12' st Moretti 6 Impegno e corsa nella mezz'ora finale.

Zaupa 6 Poche idee sulla trequarti, non c'è mai il guizzo decisivo (dal 8' st Pavesi sv).

Calamia 7 Segna il gol della bandiera. In generale, ci mette impegno e sacrificio (dal 30' st Issa sv).

All. Gregoriadis 6 Difesa ballerina e attacco improduttivo. Deve ripartire dall'ultima mezz'ora del secondo tempo.

Arbitro Mancini di Milano 7 Fischia tanto ed è rigido nell'applicare il regolamento, ma lo fa sempre con intelligenza.