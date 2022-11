La sentenza dell'ex: i gialloblù volano al primo posto grazie ad una doppietta

L'Ardor Lazzate si aggiudica il big match contro la BaSe 96 in una partita senza esclusione di colpi. I ragazzi di Caminada fanno sette su sette e raggiungono così la vetta del girone B a quota 21 punti, scavalcando la Baranzatese. La partita era sentita da entrambe le parti e non ha di certo deluso le aspettative dei presenti al centro sportivo: la BaSe parte forte e va in vantaggio all'inizio del primo tempo con Mangiacotti, bravo a ribadire in rete una palla vagante su sviluppi di calcio piazzato. L'Ardor Lazzate però non ci sta e ribalta il risultato prima dell'intervallo prima con il colpo di testa di Borsani e poi con la prima delle due reti di Marceca, protagonista assoluto della gara essendo l'ex di giornata, che supera con un pallonetto il portiere avversario.

MARCECA, DOPPIETTA DA SOGNO

È la giornata di Marceca e la prova definitiva ce l'abbiamo nel secondo tempo, quando firma la doppietta personale con un altro gol su assist intelligente di Schenato e fa impazzire i suoi. La BaSe sul finale prova a rientrare in partita con Oberto, bravissimo a girarsi in mezzo all'area a segnare il gol del 2-3. Entrambe le squadre sul finale hanno l'occasione di segnare, ma la partita termina 3-2 per i padroni di casa, che esplodono di gioia. Primo posto conquistato, dunque, per i gialloblù, mentre i ragazzi di Corvino cercheranno di ritrovare la vittoria già a partire dal prossimo impegno.

CAMINADA: «GRANDE PARTITA, ABBIAMO MERITATO»

Queste le parole del tecnico Corvino al termine della gara: «È stata una partita molto fisica, con tanta lotta in mezzo al campo. Dispiace per il risultato, ma il calcio è anche questo. Siamo stati un po' penalizzati dall'assenza di Zanella e dall'infortunio di Mangiacotti. I lati positivi sono sicuramente la grande crescita di Galli e Lollo, si impegnano molto in allenamento e i risultati si vedono». Queste, invece, le dichiarazioni di Caminada, soddisfatto dei suoi ragazzi: «È andata molto bene, c'è stato grande agonismo ma abbiamo dominato dal punto di vista del gioco e delle occasioni, potevamo chiuderla prima. Voglio cogliere l'opportunità per ringraziare la società, che ha permesso a tutto quel pubblico di venirci a vedere. Una dedica speciale va alla mia famiglia che era in tribuna e a una persona speciale che era lì a vedermi». Il tecnico si è infine concentrato sul prossimo impegno stagionale: «Dobbiamo approcciare la gara nel migliore dei modi, per portare a casa il risultato dobbiamo entrare in campo con la testa giusta».