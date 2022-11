Vinci il derby e prendi la vetta: Caputi e Castaldi si giocano già il primo posto

Gira che ti rigira è sempre Alpignano-Lascaris. Anche se è forse prematuro parlare di incontro decisivo, biancoblù e bianconeri si apprestano a giocare uno scontro diretto di cruciale importanza per individuare la squadra più accreditata a ottenere il primo posto nel girone. Domenica si giocherà solo l’ottava giornata, è vero, ma è sufficiente uno sguardo alla classifica finale della passata stagione per comprendere meglio: Alpignano 71, Lascaris 69.

I ragazzi di Baseggio si erano aggiudicati la partita d’andata con un secco 2-0 targato Niccolò Donadio e Omar Ledda, stesso punteggio a parti invertite nella gara di ritorno: 2-0 bianconero con i gol di Gianluca Delle Cave e di quello che sarà il grande ex di giornata, Filippo Caputi.

Alla fine dei giochi le squadre persero solo in quelle occasioni durante la regular season, mostrando uno strapotere confermato poi durante le fasi finali.



Qui Alpignano

Nella passata stagione il tallone d’Achille, anche a detta dell’allenatore, era la profondità della rosa. Gli innesti in estate di giocatori del calibro di Filippo Caputi proprio dal Lascaris, di Momo Ferjani e Flavio Calì dal Lucento, di Marco Cordola dall’Atletico Cbl, di Roberto Cretu dal Toro e di Alessio Pennucci dal Pianezza, conditi dalla rinascita di Alessandro Ciliberti, hanno dato a Baseggio tantissime opportunità per variare. Nelle prime sette uscite il consolidato 4-4-2 è stato affiancato dal 4-2-3-1 e, seppur timidamente, da uno schieramento con la difesa a tre.

Baseggio, che non sarà in panchina per l’espulsione rimediata domenica scorsa a Ciriè, racconta l’avvicinamento alla gara:

«Mi dispiace molto non poter essere in panchina domenica per questa gara importante: non ho compreso i motivi dell’espulsione e questo mi fa ancora più rabbia. L’assenza di Molon mi costringerà a rivedere un po’ di cose, non ho ancora deciso come giocheremo. Sicuramente stiamo preparando l’incontro con grande serietà ma anche con molta tranquillità: sappiamo chi siamo, e per noi ogni partita è importante. È vero che con la nuova formula passano le prime quattro e questo potrebbe un po’ ridimensionare l’importanza di queste partite, ma noi vogliamo arrivare primi, sia per prestigio sia per evitare le squadre più toste al primo turno delle fasi finali. I ragazzi sono in gran forma, abbiamo rimontato in 10 una partita su un campo difficilissimo, saremo pronti”.



Difficile che l’allenatore rinunci alle proprie colonne portanti: Flavio Curri, Niccolò Donadio e Matteo Fioccardi sono sicuri di un posto, così come Momo Ferjani. Per il resto molto dipenderà dallo schieramento scelto in partenza.

Il cammino dei biancoblù fin qui è molto netto: 6 vittorie e un pareggio, inatteso, con la Virtus Calcio. Nell’unico scontro diretto l’Alpignano ha alzato nettamente il livello, battendo 2-0 il Lucento con una prestazione impeccabile. Vedremo come si comporteranno con i bianconeri.



Qui Lascaris



L’allenatore è lo stesso, ma il Lascaris formato 2022-2023 è lontano parente di quello visto fino ad appena 5 mesi fa. I tanti arrivi in estate hanno rivoluzionato l’organico e, fin ora, anche il modo di interpretare il gioco. Apparentemente (sì perché Meschieri non è mai del tutto soddisfatto) il problema realizzazione è risolto: 33 reti che valgono il miglior attacco del girone per distacco, Manuel Masi a quota 7, Alessandro Rizza a 6 con i vari Gianluca Delle Cave e Ryan Perucca a seguire. 6 vittorie e 1 pari anche per i bianconeri, lo 0-0 in casa col Pianezza.



Il tecnico non vuole sentir parlare di moduli ma di occupazione degli spazi e movimenti senza palla, certo è che nell’impianto di gioco si è ancora alla ricerca della soluzione migliore, perché manca quella fluidità di gioco che era stata il motore e che aveva incantato nella passata stagione: «Rispetto alla passata stagione ho perso qualcosina nel palleggio - spiega Meschieri - perché il reparto offensivo ha meno corsa ma vede di più la porta. Non ho ancora deciso come giocare, ci sono tantissime defezioni e dubbi da sciogliere. Sicuramente saranno fuori i soliti Comolli, Bruni, Foddis che stava facendo molto bene, mentre Halip è in dubbio. Sono fiducioso perché lo sono sempre, domenica scorsa abbiamo fatto nel primo tempo la miglior partita dell’anno, nel secondo la peggiore: viviamo molto di alti e bassi. È un derby molto sentito, ma per me è una partita come un’altra”.



Appuntamento a domenica allora, Alpignano-Lascaris: derby con in palio il primo posto del girone B, cosa chiedere di più.