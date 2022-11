Curri apre, Caputi chiude: un Alpignano da sogno conquista la vetta

L'Alpignano è tornato dove è abituato a stare: al primo posto in solitaria. I biancoblù si aggiudicano il primo round stagionale con il Lascaris vincendo 3-2 una partita letteralmente dominata nel primo tempo, portandosi avanti dopo 20' di tre reti grazie all'incornata di Flavio Curri e ai tiri al volo quasi in fotocopia di Matteo Fioccardi prima e Filippo Caputi dopo. I bianconeri si scuotono nell'intervallo e con l'ingresso di Tommaso Maffei aggiungono fisicità e personalità. Il gol di Manuel Masi e la splendida punizione allo scadere di Alessandro Rizza però non bastano per risollevare le sorti di una partita nata...

