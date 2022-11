Lampitelli raddoppia in un lampo, Chessa subentra per la doppietta

Non c'è niente da fare, è tutto vero: il Chisola è di un altro pianeta. Poco ha potuto il Moncalieri, se non tentare di resistere e, a dirla tutta, nel primo tempo, l'impresa non sembrava nemmeno così impossibile. Samuele Calamita la sblocca al 10' ed Emanuele Lampitelli raddoppia 8 minuti dopo, ma tutto sommato il parziale non aveva ancora decimato le speranze degli ospiti. Il brutto tempo incombe alla ripresa, quando le ultime forze moncalieresi cedono e il Chisola dilaga: Calamita sferra un altro colpo e subito dopo ci pensa Fabio Giambertone con due reti in due minuti di gioco. Ai soliti abbonati...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?